Tra i concorrenti di X-Factor che si aggiudicano un posto nel programma spicca Francesca Rigoni, in arte Inverno, che stupisce i giudici con la sua versione inedita di Hung Up, famosissima hit di Madonna. Ecco chi è la giovane cantautrice.

Chi è Francesca Rigoni, la giovane cantante che ha stupito i giudici

Francesca è una ragazza di ventisei anni, trasferitasi a Londra, ma proveniente da Arzignano, a Vicenza.

Non solo performer, ma soprattutto cantautrice, il suo singolo Ansiaaaaa uscirà il 6 ottobre, ed è già disponibile per il pre-save. La sua audizione si rivela un successo. Il pubblico, una volta finita la performance, esulta entusiasta.

Look accurato, tatuaggi particolari, la performer sale sul palco subito con un’ottima presenza scenica. I giudici la guardano incuriositi, e parecchio stupiti dalla singolare rivisitazione del brano della regina del pop.

Il giudizio dei giudici sulla performance

La scelta del pezzo si rivela sicuramente geniale: Hung Up infatti, brano originario degli ABBA, rappresenta uno dei pezzi forti della pop star americana, che ha da sempre rappresentato un’icona per gli amanti del genere.

Francesca si cimenta in una versione molto elettronica, originale, che si discosta parecchio dal brano di partenza, ed è per questo che coinvolge parecchio la giuria, che ne rimane affascinata.

Rkomi è il primo dei giurati a parlare, esprimendo la sua perplessità iniziale sulla perfomance, che sembrava un po’ bloccata. Tuttavia sostiene come ad un certo punto la concorrente si sia liberata, aprendosi in un’interpretazione indubbiamente ottima.

Per secondo Fedez, il quale pensa già a un live con Francesca, elaborando l’idea che dopo un’esibizione del genere, sarà possibile cimentarsi in tantissimi progetti futuri, creando un qualcosa di divertente e inedito.

Adesso è il turno di Dargen, il quale rivolge un commento parecchio importante alla ragazza, definendola una cantautrice, che riesce a portare Madonna in un viaggio nel tempo, stravolgendo quindi del tutto la canzone, quasi come se non fosse una cover.

Ambra, invece, lascia tutti di stucco con il suo commento: “a me piace un sacco Madonna, ma improvvisamente non me ne è fregato più niente, voglio sapere qual è il tuo mondo.” È chiaro che dopo questo entusiasmo, Inverno corre ai Bootcamp con 4 sì!

