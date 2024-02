Chi è e cosa rappresenta Rich Ciolino, l'alieno con cui Ghali si è esibito a Sanremo. L'artista ha conquistato ampi consensi di pubblico e critica, ma una specie di caricatura che si è esibita insieme a lui gli ha rubato la scena e non ha lasciato indifferente il pubblico in sala e da casa. Scopriamo qualcosa in più su questo personaggio.

Cosa rappresenta Rich Ciolino, l'alieno che Ghali ha portato a Sanremo

Si chiama Rich Ciolino ed è una semplice maschera che rappresenta un alieno. Il tutto fa parte dello show realizzato da Ghali per il Festival di Sanremo 2024 dunque non si tratta di un'anomalia del programma o di qualcosa di improvvisato. Anzi, il cantante dialoga proprio con quell'alieno durante la sua performance, in particolare quando canta questa strofa:

Sto già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu. Non mi serve un’astronave, lo so.

Parlando di Rich Ciolino, l'extraterrestre che accompagna Ghali al Festival, l'artista ha dichiarato durante un'intervista rilasciata a RaiPlay:

Insieme guardiamo il Pianeta Terra dall’alto e ci sono diverse cose che io non riesco a spiegargli, non riesco a spiegargli perché purtroppo accadono.

Ghali, quindi, prova a mettersi nei panni di un'extraterrestre nella sua canzone Casa mia e cerca di spiegargli ciò che accade sul pianeta Terra visto dai suoi occhi umani. L'alieno, nella già citata strofa, però, lo tranquillizza facendogli vedere il mondo da un'altra prospettiva perché nonostante le tragedie del mondo, la natura, alla fine, sistemerà tutto.

Non conosciamo l'identità della persona che indossa il costume di Rich Ciolino, ma sicuramente farà parte dello staff dell'artista in quanto l'alieno di Ghali è arrivato a Sanremo insieme a lui e dovrà rimanere lì fino alla serata finale.

Ciò che è certo è che Rich Ciolino ha conquistato il cuore dei fan e dei più curiosi, che hanno deciso di scattare selfie e fotografie insieme all'alieno e all'artista. L'extraterrestre ha anche un profilo Instagram: @rich_ciolino, che vanta già più di 26mila follower.

La prima esibizione di Ghali: classifica parziale e Fantasanremo

La prima esibizione di Ghali è stata spettacolare, quasi extraterrestre, per rimanere in tema alieni. Il giovane artista ha realizzato una performance che ha convinto pubblico e critica ma purtroppo non è rientrato nella Top 5 della prima serata del Festival della canzone italiana. A differenza degli altri anni, il piazzamento degli artisti, fatta eccezione per i primi cinque, resterà ignoto fino al giorno della finale e dunque non conosciamo la posizione in classifica di Ghali.

È nota invece la sua posizione nella classifica del Fantsanremo 2024. Questa mattina, 7 febbraio, è stata realizzata la classifica della prima serata e Ghali non ha deluso le aspettative di coloro che l'hanno scelto in squadra. Il cantante è in decima posizione, insieme a Mr. Rain, Maninni, Emma e Alfa, con 50 punti. Ghali ha conquistato così i suoi 50 punti: dirige l'orchestra il maestro Enrico Melozzi (+20), performer (+15), parole di ringraziamento post-esibizione (+5), Bonus Ciobar parentesi coccolosa: abbraccia il conduttore (+10).