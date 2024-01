7 film sull'Olocausto per ragazzi da riscoprire nel Giorno della Memoria

7 film da far guardare ai ragazzi durante la Giornata della Memoria, per permettere di ricordare le tragedie della Seconda guerra mondiale.

Il 27 gennaio di ogni anno viene celebrata la Giornata della Memoria. Si tratta di una ricorrenza internazionale: durante questa giornata sono previsti eventi commemorativi e cerimonie per ricordare tutte le vittime dell'Olocausto.

Questo giorno è molto importante: testimoni e sopravvissuti si impegnano nel far conoscere alle nuove generazioni gli orrori che ha portato la Seconda guerra mondiale e lo sterminio degli ebrei. In questo modo l'obiettivo è quello di non permettere che gli stessi eventi possano manifestarsi nuovamente.

I film per ragazzi da guardare durante la Giornata della Memoria

In questa particolare occasione insegnanti e genitori vogliono avvicinare i ragazzi nel ricordo delle vittime. Oltre alla possibilità di leggere libri e testimonianze dei sopravvissuti, è possibile anche selezionare alcuni film per spiegare la tragicità della Shoah.

Il cinema, in questo senso, crea empatia e veicola messaggi, fa scaturire riflessioni e considerazioni, offre una spiegazione più immediata e semplice del mondo e facilita il dialogo tra adulti, bambini e ragazzi.

1. La vita è bella

La delicatezza e la capacità comunicativa della comicità di Benigni, rendono La Vita è Bella uno tra i film per ragazzi da guardare in occasione della Giornata della Memoria.

Il film presenta una divisione netta in due parti: una prima distesa e leggera, romantica; la seconda, ambientata in un campo di concentramento nazista, senza dubbio più cruda.

La drammaticità è perfettamente smussata dalla leggerezza e il coraggio del protagonista Guido (Roberto Benigni), padre amorevole che, per allontanare l’orrore e la tragedia dal figlio Giosuè, fa credere a quest’ultimo che quanto stanno vivendo fa parte di un gioco ben organizzato.

Il film non presenta scene di violenza o troppo cruente. Per questo motivo è consigliato sia per i bambini di quinta elementare che per gli studenti delle medie.

2. Train de vie

Train de vie è un altro dei film per ragazzi perfetto da guardare in occasione della Giornata della Memoria.

Anche in questo caso, infatti, si tratta di una pellicola che unisce commedia e dramma e accompagna gli spettatori verso una storia di fantasia capace di portare con sé fondamentali riflessioni.

Il film è ambientato nel 1941 e racconta della storia che ha coinvolto gli abitanti di un piccolo villaggio ebreo. Preoccupati dalla deportazione degli ebrei che abitavano i villaggi circostanti, cedono alla bizzarra idea del matto del villaggio: intraprendere un viaggio a bordo di un treno, dividendosi in ruoli, tra chi si finge nazista in divisa, macchinista e prigioniero.

Grazie alla commistione tra dramma e commedia e all’assenza di immagini di violenza, anche questo film è adatto ai ragazzi e ai bambini.

3. Il bambino con il pigiama a righe

Se per Schindler’s List è facile affermare che il pubblico ideale comprenda per lo più adolescenti, per Il bambino con il pigiama a righe il discorso si fa, forse, più soggettivo.

La storia, in effetti, racconta dell’amicizia tra due bambini di otto anni: da una parte Bruno, figlio di un comandante tedesco, dall’altra Shmuel, prigioniero ebreo in un campo di concentramento.

Utilizzando l’espediente dell’amicizia tra due bambini (pura, priva di qualsiasi divisione di genere o di razza), la storia spinge a una profonda riflessione sul razzismo e su tutti quei muri che gli adulti creano gli uni contro gli altri, generando scontri, guerre e orrori come quello dell’Olocausto.

Benché si tratti di un film estremamente educativo, il tragico finale lo rende forse più adatto agli adolescenti.

4. Schindler’s List

A partire dal 1993, quando approdò nelle sale, Schindler’s List è sempre rimasto un punto fermo tra i film per ragazzi da guardare in occasione della Giornata della Memoria.

A differenza dei primi due film del nostro elenco, l’età consigliata per questa pellicola si aggira attorno ai 16-17 anni, dal momento che alcune scene potrebbero urtare la sensibilità dei più piccoli.

Si tratta, in ogni caso, di un capolavoro da vedere almeno una volta nella vita. La trama si basa sulla vera storia di Oskar Schindler, ricordato per aver salvato più di 1.000 ebrei assumendoli per la sua fabbrica.

5. Jojo Rabbit

Nel 2018 è uscito nelle sale Jojo Rabbit, un film che, pur essendo molto recente, entra di diritto nell’elenco dei film per ragazzi da guardare in occasione della Giornata della Memoria.

Come per altri film aggiunta a questa lista, anche questa pellicola si traveste da commedia e ci catapulta nel mondo dei più piccoli.

Protagonista della storia è Jojo, 10 anni, che ha un amico immaginario davvero particolare: Adolf Hitler che egli ammira e con il quale condivide l’ideologia nazista, quella, cioè, che ha imparato a conoscere e con la quale è cresciuto fino a quel momento.

Tutto, però, è destinato a cambiare quando Jojo scopre che la madre nasconde in casa una ragazzina ebrea. Dopo le resistenze iniziali, tra i due nasce una grande amicizia destinata ad abbattere ogni ideologia preesistente e liberando il protagonista dalla gabbia della cieca ammirazione.

6. Storia di una ladra di libri

Storia di una ladra di libri è il film ispirato all'omonimo libro di Markus Zusak. Ambientato in Germania durante la Seconda guerra mondiale, ha per protagonista Liesel, una vivace e coraggiosa ragazzina affidata a un'altra famiglia, perché la sua non era in grado di mantenerla.

Scossa dalla tragica morte del fratellino, avvenuta a pochi giorni dalla nascita , e intimidita dai nuovi genitori, viene presa di mira in classe perché non sa leggere. Con grande determinazione vuole però cambiare la sua condizione: impara a leggere grazie all'azione del padre adottivo.

L'amore per la lettura e l'affetto per la nuova famiglia crescono anche dopo l'amicizia con un ragazzo ebreo di nome Max, che i genitori nascondono nello scantinato.

Il film è adatto ad adolescenti e a ragazzi delle medie.

7. La chiave di Sara

Si tratta di una storia vera, quindi forse non adatta ai più piccoli, ma comunque molto toccante.

La narrazione si divide in due parti: Parigi, ambientata ai giorni nostri, quando la giornalista Julia Jarmond fa delle inchieste sui tragici fatti al Velodromo D'inverno. In questo luogo vennero concentrati migliaia di ebrei parigini, prima del trasferimento nei campi di concentramento.

Lavorando nella ricostruzione dei fatti si imbatte in Sara, una donna che all'epoca dei fatti aveva 10 anni. Qui parte il secondo flusso narrativo, con il racconto in flashback dei giorni terribili vissuti da Sara in campo di concentramento. Per la giornalista, quindi, quello che inizialmente poteva diventare materiale di un articolo diventa una vicenda personale.