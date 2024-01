Golden Globe 2024, tutti i vincitori: trionfano Oppenheimer e Poor things

Grande successo per "Oppenheimer", la pellicola di Christopher Nolan, incentrata sulla storia del padre della prima bomba atomica, che vince il Golden Globe 2024 come miglior film drammatico; mentre "Poor things" di Yorgos Lanthimos ha battuto "Barbie" nella categoria "miglior film leggero o musical". Nulla da fare per "Io Capitano".

Ecco tutti i vincitori dei Golden Globe 2024 e i colpi di scena della serata più attesa dell'anno.

Golden Globe 2024, chi ha vinto?

Ai Golden Globe 2024 trionfano "Oppenheimer" di Christopher Nolan e "Poor things" di Yorgos Lanthimos, che hanno vinto rispettivamente i premi come miglior film drammatico e miglior film leggero o musical.

"Anatomia di una caduta" di Justine Triet, che aveva vinto (lo ricordiamo) la Palma d'Oro al Festival di Cannes, ha ottenuto il premio di "miglior film non in lingua inglese".

Nolan è riuscito a strappare anche il premio come miglior regista per il suo "Oppenheimer", mentre Justine Triet e Arthur Harari hanno invece conquistato il Golden Globe per la migliore sceneggiatura.

Lily Gladstone di "Killers of the Flower moon" ha vinto il Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico.

Cillian Murphy ha conquistato il premio come miglior attore protagonista in un film drammatico, grazie alla sua interpretazione in "Oppenheimer", mentre Robert Downey Jr ha vinto la statuetta come miglior attore non protagonista. C'è poi Emma Stone, vincitrice del premio come migliore attrice in un film commedia o musical per la sua interpretazione in "Poor things".

Golden Globe 2024, la lista completa dei vincitori

Tra gli altri premi e vincitori dei Golden Globe 2024 non possiamo dimenticare:

• Miglior film drammatico : Oppenheimer

• Miglior film commedia o musicale : Povere creature

• Miglior film non in inglese : Anatomia di una caduta

• Miglior film d’animazione : Il ragazzo e L’Airone

• Miglior blockbuster: Barbie

• Miglior regista : Christopher Nolan — Oppenheimer

• Migliore sceneggiatura: Justine Triet, Arthur Harari – Anatomia di una caduta

• Miglior attore in un film drammatico: Cillian Murphy — Oppenheimer

• Migliore attrice in un film drammatico: Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon

• Miglior attore in un film commedia o musical: Paul Giamatti — The Holdovers – Lezioni di vita

• Migliore attrice in un film commedia o musicale: Emma Stone – Povere creature!

• Miglior attore non protagonista: Robert Downey Jr. — Oppenheimer

• Migliore attrice non protagonista: Da’Vine Joy Randolph — The Holdovers – Lezioni di vita

• Migliore colonna sonora originale : Ludwig Göransson — Oppenheimer

• Migliore canzone originale: Barbie — What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas

Le serie tv e i programmi tv

Passando invece ai premi relativi alle serie tv e ai programmi televisivi, ai Golden Globe 2024 hanno trionfato "Succession" (come da previsioni), e "The bear".

Succession ha ottenuto ben quattro vittorie: "miglior serie drammatica", "miglior attore e attrice in una serie drammatica" e "miglior attore non protagonista in una serie drammatica". The bear, invece, si è piazzato a pari merito con tre vittorie.

La statuetta per il "miglior stand-up comico" è andata a Ricky Gervais.