I 5 migliori libri di Harlan Coben, lo scrittore di best seller diventati serie Netflix

Chi ama le letture ricche di colpi di scena, segreti, misteri e bugie non può non conoscerlo: Harlan Coben è lo scrittore di thriller per eccellenza.

Le sue storie seguono tutte le regole di un romanzo vincente. Lo scrittore ci presenta situazioni nella norma, personaggi che, a primo impatto, sembrano trascorrere vite del tutto tranquille. Poi, qualcosa arriva a stravolgere tutto, mettendo il protagonista nella condizione di dover cercare domande, risolvere misteri o, talvolta, mentire spudoratamente al lettore. Ne derivano colpi di scena, cliffhanger ben assestati e una tensione crescente che culmina con i capitoli finali.

Non è un caso che Netflix abbia visto nell’autore di libri thriller un ottimo metodo per incollare allo schermo ancor più spettatori. Il servizio di streaming più famoso ha, infatti, stretto con lui un patto secondo cui 14 dei suoi romanzi verranno adattati per il piccolo schermo – al momento parliamo di ben 8 titoli.

La trasposizione di alcuni dei suoi best seller in miniserie Netflix ha attirato nuovi lettori tra gli scaffali delle librerie.

In questa piccola guida, troverai una classifica dei 5 migliori libri di Harlan Coben per aiutarti a scegliere in quale immergerti per cominciare a conoscere questo talentuoso scrittore.

5. The Stranger

Alla quinta posizione nella classifica dei migliori libri di Harlan Coben, ma anche tra le migliori miniserie thriller su Netflix, The stranger. Un romanzo che ci mette di fronte a una situazione improbabile, ma capace di farci venire i brividi.

È ciò che succede ad Adam Price, che ha una bella famiglia, un buon lavoro ed è soddisfatto della sua vita, quando uno sconosciuto gli rivela un segreto nascosto dalla moglie e che provocherà, in seguito, proprio la sua scomparsa.

Anche in questo romanzo, dunque, Harlan Coben non delude in fatto di complessità della trama e narrazione vincente. Tuttavia, rispetto agli altri romanzi che ti consigliamo in questa guida, il ritmo iniziale può apparire un po’ più lento e alcuni snodi possono rivelarsi un tantino forzati.

In linea di massima, il consiglio è di passare a The stranger dopo aver letto gli altri romanzi qui menzionati di Harlan Coben.

4. Alta tensione

Tra i migliori libri di Harlan Coben non possiamo non menzionare Alta tensione.

Questo libro è una potenza, perché riesce a tenerci incollati alle pagine e finirlo nel giro di pochi giorni. Merito, come è ovvio, del ritmo narrativo e della tensione crescente, ma anche di personaggi davvero ben costruiti.

Attenzione, perché parliamo dell’ultimo capitolo della saga dedicata a Myron Bolitar. Per questo motivo, potrebbe essere utile leggere i primi libri, per non perdere nessun dettaglio. Va detto, però, che il romanzo può essere anche letto a sé, senza perdere nulla in quanto a suspense, intrighi e azione.

3. Fuga

Fuga di Harlan Coben segue diversi personaggi allo stesso tempo. Un espediente, questo, che di certo ci convince a rimanere ancora più incollati alle pagine, aspettando il momento in cui tutte le storie convergeranno in un unico punto.

La trama principale affronta il dramma di un padre che ha a che fare con una figlia entrata nel vortice della droga.

Qui la maestria di Coben sta nel portarci passo dopo passo verso un vero e proprio labirinto. Non c’è bisogno di dire che il lettore deve affrontare diversi choc prima di arrivare alla conclusione della storia.

2. Non dirlo a nessuno

Una coppia, un anniversario, un tragico omicidio. È così che comincia Non dirlo a nessuno che si aggiudica il secondo posto nella classifica dei migliori libri di Harlan Coben.

Un romanzo dalla trama intricata – come d’altronde tutti i suoi libri – ma che non ci fa perdere affatto il filo. Anzi. Le descrizioni sono perfette, la psicologia dei personaggi ben marcata e il ritmo incalzante. Non mancano, ovviamente, i colpi di scena. Molti colpi di scena!

La storia, sebbene complessa e ricca di personaggi, offre una conclusione coerente per tutte le sottotrame e il ritmo frenetico spinge a saperne sempre di più. Non a caso, chi ha scelto Non dirlo a nessuno come prima lettura dell’autore statunitense, si è fiondata di corsa su altri dei suoi best seller.

1. Un inganno di troppo

Alla prima posizione troviamo Un inganno di troppo. È approdato nelle librerie nel marzo 2023 e il 20 settembre dello stesso anno è arrivata su Netflix la trasposizione per il piccolo schermo.

Inutile dirlo: il successo è stato assicurato. In molti hanno affermato che Un inganno di troppo fosse, tra quelle già uscite, la migliore delle miniserie Netflix tratte dai best seller di Harlan Coben.

È la storia di Maya Burkett, ex pilota delle operazioni speciali in Iraq, che sta affrontando la perdita del marito, Joe, assassinato pochi giorni prima a Central Park.

Eppure, mentre sta osservando sua figlia dalla telecamera nascosta in un portafoto, regalo della sua migliore amica, un uomo entra nell’inquadratura della videocamera. È il marito defunto Joe.

Da qui in poi la narrazione procede spedita, con misteri da svelare e incredibili colpi di scena che ribaltano completamente la situazione.

