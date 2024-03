Kinds of Kindness: data d'uscita e trama del nuovo film di Yorgos Lanthimos

Buone notizie per i fan del regista Yorgos Lanthimos: il suo prossimo film sta per arrivare nelle sale cinematografiche. Si intitola Kinds of Kindness e promette di avere lo stesso successo di Povere creature. Vediamo la data d'uscita, la trama e il cast.

Kinds of Kindness: annunciata l'uscita del nuovo film di Lanthimos

Ci siamo: manca qualche mese all'uscita del film Kinds of Kindness del regista greco Yorgos Lanthimos. Dopo aver sbancato al botteghino con Piccole creature e aver conquistato ben quattro Oscar, torna nei cinema con una pellicola che sarà presentata in anteprima mondiale al prossimo Festival di Cannes, in scena dal 14 al 25 maggio 2024. Pertanto, sono smentite le voci degli ultimi tempi, che la davano in presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia.

Come riportato da Jordan Ruimy su WorldofReel, le riprese di Kinds of Kindness sono terminate e adesso gli addetti ai lavori sono impegnati con la fase di montaggio. Searchlight produttore del film, ha annunciato che la pellicola firmata da Lanthimos arriverà nelle sale cinematografiche americane la prossima estate, precisamente a partire dal 21 giugno.

Kinds of Kindness: la trama del nuovo film di Yorgos Lanthimos

Intervistato dal Guardian, Yorgos Lanthimos si è sbottonato un po' sulla trama di Kinds of Kindness. Ha raccontato che si tratta di un'antologia composta da tre capitoli separati e collegati. E' ambientato ai giorni nostri, negli Stati Uniti, ed è suddiviso in tre episodi, in ognuno dei quali vanno in scena gli stessi attori. "È stato come girare tre film diversi nello stesso momento", ha dichiarato il regista greco.

Il cast di Kinds of Kindness vede confermata Emma Stone, diventata ormai una sorta di musa per Lanthimos, Margaret Qualley, Willem Dafoe (che in Povere creature ha vestito i panni di Godwin Baxter), Joe Alwyn, Jesse Plemons, Hong Chau e Hunter Schafer.

In attesa di scoprire qualche dettaglio in più sulla trama, non possiamo fare altro che iniziare il conto alla rovescia per l'uscita di Kinds of Kindness. In America sbarcherà nelle sale cinematografiche il 21 giugno 2024, per cui immaginiamo che possa arrivare in Italia entro dicembre. Generalmente, dal giorno in cui la pellicola viene proiettata in Usa trascorrono massimo sei mesi per la messa in scena nel Belpaese.