Loredana Bertè, perché si esibisce sempre con una borsetta? Ecco la verità

Da anni, ormai, Loredana Bertè si esibisce sul palco sfoggiando una borsetta. In molti credono che sia solo una questione di stile, ma la realtà è ben diversa. Vediamo perché l'artista non riesce a rinunciare a questo piccolo accessorio.

Loredana Bertè: perché canta sempre con una borsetta?

Sulla cresta dell'onda dal 1975, anno di uscita della sua Sei bellissima, Loredana Bertè è una delle cantanti che ha contribuito a scrivere la storia della musica italiana. La perdita della sorella Mia Martini l'ha messa a dura prova, ma è riuscita a risorgere come un'araba fenice. Per tanti anni, forse anche troppi, è stata accantonata dalla maggior parte delle case discografiche, poi ha finalmente trovato qualcuno che è stata in grado di riportarla sulle scene.

Da questo momento in poi, Loredana è tornata ad avere il successo che meritava. Non solo come cantante, ma anche come personaggio televisivo. Giudice di talent musicali, sia in Rai che in Mediaset, la Bertè vive da anni una specie di seconda vita. Le sue esibizioni sono sempre particolari, non solo per la potenza dei brani e della voce, ma anche per i look che sfoggia sul palco. Una particolarità che non passa mai inosservata? La sua borsetta.

Loredana non sale mai sul palco, che sia quello del Festival di Sanremo o di un concerto, senza la sua mini bag. Al contrario di quanto credono in molti, non si tratta di un accessorio di stile. Non serve a concludere il suo look, ma è una scelta di praticità. Al suo interno, infatti, c'è il bodypack, ossia il trasmettitore a cui sono collegati i microfoni.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Loredana Bertè: la borsetta non è una questione di stile

La borsetta che Loredana Bertè sfoggia sul palco contiene il trasmettitore a cui sono collegati i microfoni. Il bodypack è un accessorio che indossano tutti i cantanti, ma che generalmente viene agganciato alla cintura dei pantaloni o al vestito. La sorella di Mia Martini, famosa per i suoi abiti cortissimi, fa difficoltà ad agganciare la 'scatolina' e ha studiato un modo alternativo: la mini bag.

Ipotizziamo che quella che all'inizio è stata una scelta di stile sia poi diventato una specie di marchio di fabbrica a cui Loredana non vuole più rinunciare. Di certo, la Bertè sfoggerà la sua borsetta nera anche al Festival di Sanremo 2024, dove è in gara con la canzone Pazza. Secondo i bookmaker potrebbe anche riuscire a vincere la kermesse musicale, o almeno arrivare tra i primi cinque in classifica.