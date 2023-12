Chi è Matilde Gioli: tutto sulla talentuosa attrice che ha cominciato a recitare per caso

Diventata attrice per caso, Matilde Gioli ha conquistato moltissimi successi. Conosciuta al grande pubblico soprattutto per la partecipazione alla serie Rai Doc - Nelle tue mani, ecco tutto quello che sappiamo su Matilde Gioli

La carriera di Matilde Gioli, classe 1989, è cominciata per caso: l'attrice ha esordito sul grande schermo a 24 anni, nel film Il capitale umano diretto da Paolo Virzì. Quello che sorprende è che quando ha cominciato a fare l'attrice, Matilde Gioli non aveva mai studiato recitazione. Il suo innato talento, tuttavia, ha colpito non solo il regista Virzì ma anche la critica, che le ha assegnato numerosi premi per la sua primissima performance.

Dopo, la sua carriera è decollata e Matilde è diventata un volto noto non solo al cinema ma anche in televisione, dove ha recitato in diverse serie. Nel 2022 ha esordito come conduttrice, presentando il primo reality show italiano firmato Netflix, Summer Job.

Ecco cosa sappiamo sulla giovane attrice.

La carriera di Matilde Gioli è iniziata per caso: il suo destino era fare l'attrice

Matilde Lojacono, vero nome di Matilde Gioli, nasce a Milano il 2 settembre 1989 e lì vive per tutta la sua vita. Studia al Liceo classico Beccaria e a 16 anni parte per un viaggio Erasmus a Londra.

Durante questa esperienza, tuttavia, Matilde è vittima di un grave incidente in piscina e rischia di rimanere paralizzata in modo permanente. Per fortuna, dopo due anni di cure trascorsi in casa e indossando costantemente un bustino di ferro, Matilde riacquista completamente la mobilità.

Dopo il diploma, si iscrive all'Università Statale di Milano e si laurea in Filosofia. Poi, un giorno, nel 2013, sua madre Francesca trova il volantino che cambierà per sempre la vita di Matilde Gioli. Il volantino promuoveva la ricerca di comparse per il nuovo film di Paolo Virzì e, per divertimento, Matilde si presenta alle selezioni.

La sua audizione, però, colpisce il regista, che le affida una parte importante: quella di Serena, la figlia del personaggio di Fabrizio Bentivoglio, uno dei protagonisti della pellicola.

Fin da subito, con questo primo ingaggio, Matilde Gioli fa notare il suo talento. All'uscita della pellicola, infatti, Matilde vince il premio Guglielmo Biraghi come migliore attrice emergente, che le viene assegnato alla premiazione dei Nastri d'argento del 2014. Nello stesso anno vince anche il premio Alida Valli come migliore attrice non protagonista al Bari International Film Festival.

Da quel momento, la sua carriera prende il volo e la giovane attrice decide di acquisire il cognome della madre, Gioli, come nome d'arte.

La straordinaria carriera di Matilde Gioli

Dopo l'esperienza di Il capitale umano, Matilde Gioli non smetterà mai di recitare. Poco tempo dopo, infatti, compare nel quinto episodio della prima stagione di Gomorra - La serie, diretto da Francesca Comencini, facendo il suo esordio sul piccolo schermo.

Nel 2015 torna al cinema con il film Belli di papà di Guido Chiesa, con Diego Abatantuono e con Un posto sicuro, un film di Francesco Ghiaccio.

Nel 2016, Matilde Gioli vince il premio Afrodite come migliore attrice emergente e partecipa per la prima volta a un programma televisivo, affiancando Fabio Fazio in due puntate del remake di Rischiatutto. Nel 2017, la partecipazione alla miniserie Di Padre in figlia, diretta da Riccardo Milani e con Cristiana Capotondi, dà a Matilde Gioli la possibilità di farsi conoscere da ancora più persone. Tuttavia, i film a cui partecipa in quello stesso periodo non vanno molto bene.

Nel 2018 recita in Moschettieri del Re - La penultima missione e dal 2020 entra a far parte del cast della celebre serie di Rai 1 Doc - Nelle tue mani, che afferma il suo successo e le fa guadagnare moltissimi fan.

Matilde Gioli si è cimentata anche nel canto, duettando insieme a Enrico Nigiotti in una versione speciale, uscita nel 2018, del primo singolo del cantante, L'amore è. Matilde compare anche in due videoclip, quello di Nel silenzio di mille parole di Enrico Nigiotti e quello di Sorriso grande di Alessandra Amoroso.

Nel 2021, Matilde partecipa come ospite al Festival di Sanremo e dedica un intervento alle gravi difficoltà vissute dai lavoratori dello spettacolo durante la pandemia da Covid-19. Il 13 maggio dello stesso anno è stata insignita del prestigioso riconoscimento di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nel 2022, Matilde Gioli fa il suo esordio come conduttrice, presentando il primo reality show italiano prodotto da Netflix, Summer Job. Nel programma, i dieci giovani protagonisti dovevano lavorare per mantenere il proprio soggiorno in una location estiva da sogno.

Tra gli ultimi progetti di Matilde Gioli ci sono il film per la televisione Fernanda, sulla storia della prima direttrice donna della Pinacoteca di Brera di Milano che aiutò a salvare la vita di molti ebrei durante la Seconda guerra mondiale e la pellicola Tramite amicizia di Alessandro Siani.

Matilde Gioli: tutto quello che sappiamo sulla vita privata dell'attrice

Matilde Gioli è fidanzata da alcuni anni con l'istruttore di equitazione Alessandro Marcucci.

I due si sono conosciuti nel 2021 e, in un'intervista, l'attrice ha raccontato il loro primo incontro.

Matilde Gioli, appassionata di equitazione, non potendo raggiungere il suo solito maneggio durante le riprese di Doc 2, ha cercato sul web la struttura più vicina. Il caso ha voluto che fosse proprio il maneggio in cui lavorava Alessandro.

Parlando dell'inizio della loro storia, Matilde ha detto:

Non sapeva chi fossi, glielo hanno detto i suoi collaboratori. È stato amore a prima vista. Ho dovuto fare io il primo passo. E il primo bacio è arrivato dopo un mese

Oggi, Matilde Gioli si dice pronta a sposarsi e ha mettere su famiglia.