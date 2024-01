Chi è Mr. Rain e come è diventato famoso: fidanzata, dove vive, canzoni e vero nome

Mr Rain è l'artista bresciano che vanta molte collaborazioni con alcuni grandi nomi della musica italiana. Il rapper è anche noto al grande pubblico per la sua collaborazione con la cantante Annalisa, che risale al 2018.

Ma chi è Mr Rain, esattamente, come si chiama e come è diventato famoso? Ecco cosa c'è da sapere sull'artista: biografia, carriera, vita privata e curiosità.

Chi è Mr. Rain, vero nome e come è diventato famoso

Mr Rain, nome d'arte di Mattia Belardi, è originario della provincia di Brescia, precisamente a Desenzano del Garda. Il rapper è nato il 19 novembre 1991, ma non si hanno molte informazioni biografiche su di lui.

Si sa che l'artista ha tre sorelle e adora la madre, la quale viene spesso citata nelle sue canzoni, e secondo varie indiscrezioni, attualmente vive a Brescia.

Sappiamo per certo che la sua passione per la musica iniziò molto presto: Mr Rain si avvicina al rap grazie al rapper americano Eminem, di cui è fin da sempre un grande appassionato.

Ha inoltre iniziato a suonare il pianoforte da giovanissimo. Grazie alla conoscenza dello strumento, il rapper comincia a comporre la sua musica già a diciotto anni. È in questo periodo che Mattia Belardi inizia ad adottare il suo pseudonimo. Come rivelato in alcune interviste, il nome Mr Rain deriva dal fatto che ama comporre durante i giorni di pioggia o nei momenti in cui è particolarmente malinconico. Molto spesso, infatti, i suoi testi prendono questa piega.

La carriera musicale di Mr Rain inizia ufficialmente nel 2011, con Time 2 Eat, che rappresenta il suo lavoro di debutto. Un lavoro che gli permette di farsi conoscere nella scena rap italiana. Dopo la pubblicazione di Time 2 Eat, infatti, Mr Rain comincia ad esibirsi come artista supporto in apertura ai concerti di alcuni nomi noti.

Tra questi, quello di Fedez. Il fatto che Mr Rain abbia aperto moltissimi concerti del celebre rapper ha fatto sì che, spesso, i nomi di Mr Rain e Fedez vengano legati. In ogni caso, Mr Rain ha aperto anche concerti di altri rapper italiani, quali Fabri Fibra, Mondo Marcio, Salmo ed Emis Killa.

Nel 2013, l’artista partecipa alle audizioni per la settima edizione di X Factor. Nonostante il superamento delle audizioni, però, Mr Rain non si presenterà al serale del programma.

Nonostante questa mancata partecipazione, nel 2014 raggiunge comunque il successo nazionale, complice Carillon, singolo tratto dal suo primo album Memories, pubblicato l’anno successivo.

Si tratta di un album totalmente autoprodotto, che consacra il nome del rapper tra quelli più noti a livello italiano.

A Memories sono seguiti altri tre album:

• Butterfly Effect (2018);

• Petrichor (2021);

• Fragile (2022).

Tra le collaborazioni artistiche del rapper, oltre a quella con Annalisa del 2018, che diede vita alla hit Un domani, Mr Rain ha anche collaborato con J-AX, con cui pubblicò Via di qua (2020).

Le partecipazioni a Sanremo di Mr. Rain

Il cantante bresciano approda per la prima volta sul palco dell'Ariston nell'edizione del 2023, quando porta la sua famosissima Supereroi, che ha appassionato grandi e bambini.

Mr. Rain per il suo debutto alla kermesse canora più famosa d'Italia si è presentato sul palco con un coro di voci bianche, che lo accompagnava nel ritornello. Anche questo dettaglio ha sicuramente emozionato il pubblico di Sanremo, oltre al testo della canzone che parla della rinascita, dopo la guarigione dalla depressione, e dell'importanza di chiedere aiuto nei momenti difficili della nostra vita.

Mr. Rain aveva partecipato al festival solo un'altra volta, ma in qualità di ospite: nell'edizione del 2022 aveva cantato al fianco di Highsnob e Hu, durante la serata dei duetti, una cover di Mi sono innamorato di te, di Luigi Tenco.

Il rapper sarà presente anche nell'edizione 2024 di Sanremo, gareggiando tra i Big con il toccante brano Due altalene.

La vita privata di Mr Rain: la fidanzata e la famiglia

Mr. Rain sembra molto geloso della propria vita privata. Così come non sappiamo molto sulla sua biografia e sulla sua vita oltre la musica, allo stesso modo si sa ben poco su eventuali flirt e relazioni amorose.

Per lungo tempo gli è stata attribuita una storia con Elisabetta Gregoraci, che ha conosciuto durante Battiti Live. Tuttavia, la relazione tra Elisabetta Gregoraci e Mr Rain non è mai stata confermata.

Nel 2023 in una intervista di Silvia Toffanin a Verissimo, il rapper ha rivelato il nome della sua nuova compagna: lontana dall'ambito musicale e dallo spettacolo, Juliana Ghidini.

I due convivono a Milano, ormai da qualche tempo. Il cantantesi è espresso anche sulla possibilità di costruire insieme un futuro:

Diventare papà è sicuramente nei piani ma più avanti, ora ho un sacco di progetti che voglio portare a termine

Nella stessa intervista il rapper ha raccontato la difficoltà di vivere serenamente la sua infanzia vissuta in famiglia: i genitori si sono separati quando lui aveva sei anni, e inizialmente non aveva rapporti con il padre. Ora le cose sono cambiate, e mantengono un rapporto stabile.

La rinuncia a X Factor di Mr. Rain

Come già accennato, Mr Rain ha quasi partecipato alla settima edizione di X Factor nel 2011. Il rapper aveva infatti superato i provini, dato che venne ripescato dopo un’eliminazione.

Questo ripescaggio gli avrebbe dato accesso al serale in diretta. Tuttavia, poco prima dell’inizio del programma, l’artista decise di ritirarsi dalla competizione.

Secondo Mr Rain, infatti, X Factor e gli altri talent show non permetterebbero agli artisti di esprimersi come vorrebbero. Inoltre, molto spesso, ai partecipanti verrebbero date delle precise direttive ed imposizioni.