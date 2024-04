Netflix, la lista dei 5 film migliori che usciranno ad aprile: tutti i titoli

Tutto sui 5 migliori film in uscita su Netflix nel mese di aprile 2024. Ecco le date precise e le trame delle pellicole.

Se siete alla ricerca dei migliori film da vedere su Netflix nel mese di aprile, ecco a voi una lista di 5 titoli imperdibili. I generi sono diversi e spaziano dai thriller alle commedie d'amore. Il primo film di questa lista uscirà a breve, giovedì 4 aprile 2024.

Netflix, la lista dei 5 film migliori che usciranno ad aprile

1 . Il fabbricante di lacrime

Iniziamo dalla prima uscita di questo mese, 4 aprile 2024, sulla piattaforma streaming Netflix. Il titolo della pellicola è Il fabbricante di lacrime. Il film è un adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo uscito nel 2021 scritto da Erin Doom. La regia è stata affidata all'italiano Alessandro Genovesi. La trama ruota intorno alla leggenda del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi azzurri, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano nel cuore degli uomini.

2. Scoop

In data 5 aprile 2024 sarà disponibile su Netflix anche il film Scoop. Non si tratta del film di successo di Woody Allen uscito nel 2006, ma di una pellicola che ha solo lo stesso nome con una trama completamente diversa. Questo film racconta di una famosa intervista che il principe Andrea aveva rilasciato al programma Newsnight a proposito di Jeffrey Epstein.

3. Vicini davvero

Vicini davvero, produzione spagnola, uscirà il 12 aprile 2024 ed è un remake del film francese Appuntamento al buio (2015). Si tratta di un film d'amore in cui i protagonisti sono Valentina, una giovane pianista che sta cambiando vita, e il suo vicino David, un inventore che odia i rumori. Le loro incompatibilità, però, faranno avvicinare l'una all'altro.

4. Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice

Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice è il sequel della pellicola di successo Rebel Moon - Parte 1: Figlia del fuoco (2023). Questa pellicola uscirà il 19 aprile 2024 e, come si legge sul trailer diffuso da Netflix su Youtube, narrerà dell'epica saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti mentre si preparano a sacrificare tutto al fianco del coraggioso popolo di Veldt per difendere il villaggio dove una volta regnava la pace e ora diventato una nuova patria per coloro che hanno perso la propria nella lotta contro il Mondo Madre.

5. City Hunters

City Hunters uscirà il 25 aprile 2024 e si tratta del live action dell'omonimo manga giapponese. La trama ruota intorno alle vicende di Ryo Saeba, un investigatore privato descritto come un tiratore eccezionale e playboy impenitente. In questo film, il detective si allea con la sorella del suo partner per investigare sulla morte di quest'ultimo.

I film che usciranno sulle altre piattaforme

Ci saranno nuove uscite non solo su Netflix, ma anche su altre popolari piattaforme. I due titoli più attesi sono i film vincitori di premi Oscar: Barbie e Oppenheimer. Entrambi saranno disponibili su Sky e Now. Il primo ad uscire sarà Barbie in data 22 aprile 2024, seguirà Oppenheimer in data 29 aprile 2024.

Su Prime Video usciranno invece i seguenti titoli: Musica, 4 aprile 2024, e Gli addestratori, 25 aprile 2024. Su Paramount+, in data 11 aprile 2024, uscirà The Painter; mentre su Disney+ è attesa l'uscita, il 12 aprile 2024, di The Greatest Hits.

