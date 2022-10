Una carriera come prima donna del Bagaglino, la tv, la musica, lo scandalo Mark Caltagirone e molto altro.

Avevamo assistito alla scomparsa di Pamela Prati dalla televisione dopo il polverone che l'ha investita nel 2019, quando davanti alle telecamere aveva annunciato pubblicamente il suo matrimonio con il fantomatico immobiliarista romano, personaggio che come si è scoperto non era mai esistito.

Oggi la ritroviamo nuovamente al Grande Fratello Vip, ma scopriamo qualcosa di più sulla vita privata e sulla carriera di Pamela Prati.

Pamela Prati, gli esordi e la carriera in televisione

Nata il 26 novembre 1958, in Sardegna, un'infanzia difficile, gli anni trascorsi in collegio lontana dalla madre, che segneranno profondamente la sua vita.

Negli anni 70 e 80 gli esordi come fotomodella e attrice e poi il successo esplosivo nel 1987 grazie alla sua partecipazione al Bagaglino, storica trasmissione di intrattenimento e varietà ideata da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci, dove Pamela Prati diventa una delle protagoniste indiscusse insieme a Valeria Marini e Angela Melillo.

Negli anni '90 ha condotto programmi cult della televisione italiana come La sai l'ultima? e Scherzi a parte, per poi approdare ad Amici, nel ruolo di insegnante e poi all'Isola dei Famosi in quello di opinionista.

Il primo reality a cui parteciperà Pamela Prati risale al 2016, quando ha varcato per la prima volta la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip, da cui uscirà poco dopo con la scena iconica in cui chiamava un taxi che la riaccompagnasse a casa.

Ma non solo televisione nella carriera di Pamela Prati; la soubrette infatti ha inciso anche due album musicali, incisi rispettivamente nel 1996 e nel 2022.

Pamela Prati, vita privata e il caso Mark Caltagirone

Diversi amori nella vita della Prati, alcuni molto celebri, altri... inesistenti.

Nel 1995 Pamela Prati (vero nome Paola Pireddu), avrebbe avuto un flirt durato tre mesi con il famosissimo attore americano Richard Gere, il quale le avrebbe anche chiesto di seguirlo negli Stati Uniti, proposta che a quanto pare, non è stata accettata.

Altri amori si sono alternati poi nella sua vita, nel 2011 Pamela Prati ha dichiarato di avere una storia con un uomo di nome Francesco, mentre nel 2016 avrebbe iniziato una relazione con l'imprenditore Luigi Oliva, storia terminata poi nel 2018.

Ma è nel 2019 che Pamela Prati torna agli onori delle cronache con la notizia del suo imminente matrimonio con il costruttore romano Marco Caltagirone, notizia che ben presto si sarebbe tinta di giallo.

Dopo settimane di interviste in varie trasmissioni tv iniziano ad emergere i dubbi sul fantomatico Caltagirone e diverse persone hanno avanzato l'ipotesi che si trattasse di una trovata pubblicitaria della Prati e delle sue agenti dell'epoca, fino alla rivelazione.

Marco Caltagirone non è mai esistito e anche il matrimonio era un'invenzione. Da quel giorno Pamela Prati è scomparsa dai radar del piccolo schermo, fino a qualche settimana fa, quando inaspettatamente, ha nuovamente varcato la porta del Grande Fratello Vip per prenderne parte come concorrente.

Leggi anche: Quanto guadagnano i concorrenti del GfVip