Pasqua e Pasquetta: perché è sempre brutto tempo? Ecco il motivo inaspettato

Spesso il meteo rovina i nostri piani e i festeggiamenti di Pasqua e Pasquetta non sono mai esclusi da questa maledizione. Per quale motivo?

Pasqua e Pasquetta sono occasioni perfette per trascorrere del tempo con i propri cari. Secondo il detto "Pasqua con i tuoi, Pasquetta con chi vuoi", la domenica di Pasqua va passata in famiglia, mentre il lunedì seguente è la giornata da dedicare ai propri amici.

Dunque, i festeggiamenti non possono mancare, e visto che la primavera inizia proprio nello stesso periodo, molti optano per delle gite, o per picnic e grigliate all'aperto.

Sembra però che la maggior parte delle volte il tempo non sia a favore dei piani organizzati, e le nuvole e la pioggia siano sempre pronte a incombere al momento sbagliato. Ma scopriamo perché a Pasqua e Pasquetta il tempo e sempre brutto.

Sommario:

1. Pasqua e Pasquetta: perché è sempre brutto tempo? 2. Pasqua 2024, le previsioni 3. Quando cadrà la Pasqua 2024?

Pasqua e Pasquetta: perché è sempre brutto tempo?

Che spesso nel binomio Pasqua e Pasquetta il tempo non sia dei migliori non è una novità. Sarà un cliché o una leggenda metropolitana, ma un fondo di verità c'è.

Sebbene la Pasqua sia una festa mobile, che cade la domenica successiva alla prima luna piena dopo l'equinozio di primavera - orientativamente tra il 22 marzo e il 25 aprile - la giornata dedicata alle gite fuori porta è spesso rovinata dal maltempo.

Ma c'è una spiegazione. Le settimane in cui può cadere la Pasqua fanno parte di una stagione di per sé caratterizzata da instabilità climatica.

Infatti, il clima nel Mediterraneo è molto variabile e perturbato in questo periodo dell'anno, quindi non si tratterebbe di sfortuna ma dell'attenzione selettiva che viene riservata a quei due giorni.

Pasqua 2024, le previsioni

Andando indietro nel tempo molte volte siamo stati costretti a tornare a casa o a indossare la giacca per un repentino cambio meteorologico. I giorni di sole sono stati veramente pochi, eccetto durante il lockdown del 2020 (quando la primavera ha regalato giornate meravigliose, ma gli italiani erano chiusi in casa a causa della pandemia).

A confermare l'andamento è un'analisi statistica effettuata dalla stazione meteorologica di Fiumicino sulle condizioni climatiche di Pasquetta tra il 1990 e il 2019 nella regione Lazio. Infatti, l'indagine ha rilevato che le giornate piovose sono state ben il 37%. Per il 30% delle Pasquette il tempo invece era incerto, freddo e/o ventoso. Quindi la scampagnata è stata possibile solo una Pasquetta su tre.

Per quanto riguarda Pasqua 2024, Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it, ha dichiarato:

Il tempo potrebbe essere piuttosto dinamico, a tratti estremo. La causa va cercata nei possenti movimenti atmosferici delle masse d'aria a scala emisferica.

In primavera, in particolare a marzo e aprile, è più probabile che masse d'aria gelide, provenienti dal Polo, possano muoversi verso sud e, nel frattempo, l'Africa spinga verso il Mediterraneo i primi caldi, interessando Paesi come Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia e anche l'Italia.

Il rischio di forti fenomeni temporaleschi non è quindi da escludere. Ma, come ha aggiunto Gussoni, questo non significa che "intere giornate saranno rovinate dalle precipitazioni, anzi: questi fenomeni durano al massimo poche ore, prima del ritorno del sole".

Quando cadrà la Pasqua 2024?

Pasqua 2024 cade il 31 marzo e Pasquetta è l'1 aprile. Si tratta quindi di una Pasqua "bassa", che si festeggia quando la primavera è ancora agli inizi, e il clima potrebbe essere ancora freddo.

Ma per chi ama il bel tempo e non vuole rinunciare ai suoi progetti per le vacanze, è possibile optare per delle mete calde perfette per trascorrere la Pasqua.