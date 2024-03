Quando comincia Pechino Express 2024? Date, concorrenti, itinerario e anticipazioni

Tutto è pronto per l'inizio della nuova edizione di Pechino Express 2024, attesissima ormai da più di un anno da tutti gli amanti dei reality: finalmente è stata fissata una data. Il programma, condotto da Costantino Della Gherardesca, affiancato da Fru dei The Jackal in veste di inviato speciale, si svolgerà lungo la "Rotta del Dragone".

Ecco chi sono i concorrenti di pechino Express 2024, quando inizia la prima puntata e tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione.

Quando comincia Pechino Express 2024?

Al via la nuova edizione di Pechino Express 2024, il programma che porta 8 coppie alla scoperta della "Rotta del Dragone", sottoponendo tutti i concorrenti a sfide e prove di coraggio che non saranno affatto una passeggiata.

La data da fissare in rosso sul calendario è giovedì 7 marzo, giornata in cui comincia ufficialmente la nuova edizione del programma.

"Zaino in spalla e scarpe allacciate, è tempo di fare il check-in per partire alla ricerca di luoghi sorprendenti e straordinari": l'itineario di quest'anno si snoda dalle regioni settentrionali del Vietnam, passando per le città ricche di spiritualità del Laos, per poi concludersi tra i panorami mozzafiato dello Sri Lanka.

Alla presentazione ufficiale del programma, Antonella d'Errico (Executive Vice President Content Sky Italia) ha detto:

Oltre a mettere alla prova le persone dal punto di vista fisico, mette le persone anche davanti alla necessità di aprirsi (...). Tutti lo rifarebbero domani, la cifra più avvincente di Pechino è vedere la trasformazione psicologica.

Dove vedere Pechino Express 2024

La nuova edizione di Pechino Express 2024 torna da giovedì 7 marzo ore 21:15 in esclusiva su Sky oppure in streaming solo su NOW. Sarà sempre disponibile anche on demand e su Sky Go.

Chi sono i concorrenti di Pechino Express 2024?

I concorrenti della nuova edizione di Pechino Express sono 8 coppie, che si sfideranno tra prove di coraggio e avventura lungo la Rotta del Dragone:

• Fabio ed Eleonora Caressa a formare “I Caressa”;

• Damiano e Massimiliano Carrara che sono “I Pasticcieri”;

• Artem e Antonio Orefice ovvero “I Fratm”;

• Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi che sono “I Romagnoli”;

• Nancy Brilli e Pierluigi Iorio che sono “I Brillanti”;

• Kristian Ghedina e Francesca Piccinini cioè “I Giganti”;

• Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo a formare “Le Amiche”;

• Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi a formare “Italia Argentina”.

La troupe di Pechino Express è in realtà molto più ampia e comprende almeno 120 persone, oltre a un medico: dal punto di vista tecnico, la troupe ha usato 18 camere, 3 droni, 15 go pro e 2 dji ronin, grazie ai quali sono stati realizzati circa 37 terabyte di girato totale.

Il viaggio lungo al "Rotta del Dragone"

Quest'anno il programma percorrerà la cosiddetta "Rotta del Dragone" che andrà a scoprire alcuni dei luoghi più belli dell’Asia meridionale: un tragitto che partirà nell’estremo oriente tra Vietnam del nord e Laos giungendo poi in Sri Lanka, nella parte centrale del continente.

Superando prove, difficoltà e insidie, ciascuna coppia percorrerà chilometri e chilometri di viaggio con uno zaino in spalla e dovrà raggiungere il traguardo piazzando la bandiera di “Pechino Express”. Tappa dopo tappa si giungerà a decretare il vincitore della nuova edizione.