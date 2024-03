Chi è Roberto Ciufoli: vita privata e curiosità sull'attore, comico e doppiatore

Comico e attore molto apprezzato, Roberto Ciufoli ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel lontano 1986. La sua carriera non è stata sempre lineare, tanto che ha partecipato anche ad alcuni reality. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Roberto Ciufoli: chi è il comico e attore romano

Classe 1960, Roberto Ciufoli è nato l'1 marzo a Roma, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Appassionato di recitazione fin da ragazzino, a 21 anni è entrato a far pate del gruppo di comici chiamato l’Allegra Brigata. Nel 1986, insieme a Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno, ha fonda il quartetto Premiata Ditta.

E' con questo gruppo che Roberto ha debuttato in televisione, portando in scena sketch comici nel programma Rai Pronto, chi gioca?. Grazie al successo ottenuto, la Premiata Ditta è comparsa in altre trasmissioni, come Domani sposi, Ciao Weekend e I cervelloni. Parallelamente, Ciufoli ha portato avanti anche la carriera da solista, che nel 1995 l'ha visto protagonista del film L’assassino è quello con le scarpe gialle.

Successivamente, Roberto ha partecipato a programmi e serie tv, sia con la Premiata Ditta che da solo. Ha recitato in alcune fiction di successo, come Don Bosco e Liberi di giocare, e ha partecipato a due reality, La Talpa e L'Isola dei Famosi. Inoltre, si è affermato anche come doppiatore di pellicole di un certo livello, quali La carica dei 101 e Il Signore degli Anelli.

Dopo l'addio alla Premiata Ditta, Ciufoli è stato molto attivo soprattutto a teatro, sia nei panni di attore che regista. Il suo ultimo spettacolo è Neverland, nel 2024, che ha portato in scena in numerosi teatri italiani.

Chi è la moglie di Ciufoli?

Roberto Ciufoli è sposato con Theodora Bugel, un’imprenditrice francese che lavora nel settore dell’arredamento. I due si sono incontrati nei primi anni 2000 e nel 2011 si sono giurati amore eterno.

Dall'unione tra Roberto e Theodora, nel 2016, è nato un bambino, Romeo. L'attore e comico ha anche un altro figlio, Jacopo, nato nel 1995n nel corso di una love story con una costumista.

Quanti anni ha Ciufoli?

L'1 marzo 2024 Roberto Ciufoli ha spento 64 candeline. Nonostante l'età è ancora molto attivo, tanto che ama gli sport estremi. Pratica paracadutismo e rafting. Inoltre, è un appassionato di canoa ed è iscritto al Circolo Canottieri Roma.