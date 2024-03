Sanremo 2025, Amadeus e altri Big dicono no alla conduzione: parte il toto-nomi

Il Festival di Sanremo 2025 resta senza conduttore: da Amadeus a Carlo Conti, tantissimi Big hanno detto no alla Rai. Chi sarà il prossimo?

Non appena conclusa la 74esima edizione della kermesse, è scattato il toto-nomi per capire chi sarà il conduttore di Sanremo 2025: secondo i bookmakers il nome è già pronto, deve solo essere confermato. Ma purtroppo la Rai ha incassato moltissimi no da parte di Big che rinunciano alla conduzione del Festival.

Da Amadeus a Carlo Conti, ecco chi ha detto no alla conduzione di Sanremo 2025 e per quale motivo il Festival è rimasto a bocca asciutta.

Sanremo 2025, Amadeus torna al Festival?

Nelle ultime ore sono girate delle indiscrezioni sul possibile ritorno di Amadeus nelle vesti di conduttore del Festival di Sanremo 2025 e 2026, ma la Rai ha prontamente smentito la notizia.

Pareva fosse stato offerto un ricchissimo cachet per il ritorno di Amadeus per le prossime due edizioni della kermesse, ma invece il no del conduttore è categorico.

Qualcuno ricorderà che dissi già a maggio che questo sarebbe stato l’ultimo festival, ma nessuno ci ha creduto. Sento realmente che mi devo fermare.

Queste sono state le parole del conduttore nell'ultima conferenza stampa del Festival di quest'anno, che ha battuto ogni record di ascolti: sopra il 60% con il picco del 74,1% per quanto riguarda la serata finale.

Amadeus e Fiorello non condurranno un altro Festival della Canzone Italiana, ma pare che si stiano organizzando per il lancio di un nuovo programma insieme. Il condizionale è d'obbligo, considerando che si tratta ancora di indiscrezioni non confermate da nessuno dei protagonisti.

Sanremo 2025, anche Carlo Conti dice no

Dopo il no di Amadeus, la Rai ha incassato anche il rifiuto alla conduzione di Carlo Conti, che scherzando è tornato sul tema in Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 2:

Se c’è un programma che vorrei fare dopo tanti anni di tv? Una rubrica di pesca e di abbronzatura dentro LineaBlu, lo dico sempre anche alla conduttrice. Io mi metto lì a prendere il sole, spiego quali creme utilizzare e, nel frattempo, pesco…

E alla domanda sul possibile ritorno alla conduzione del Festival di Sanremo 2025, Conti ha risposto in modo inequivocabile: "No, ne ho fatti tre, uno più bello dell’altro, mi bastano quelli". Ricordiamo infatti che Carlo Conti è stato il direttore artistico delle edizioni 2015, 2016 e 2017.

E tra 10 anni? Lo incalzano ancora gli speaker. "Bisogna vedere se tra dieci anni me lo chiederanno e poi se avrò ancora l’orecchio giusto per scegliere le canzoni, perché quella è la cosa più importante", risponde prontamente Conti.

Lorella Cuccarini sarà la conduttrice di Sanremo 2025?

Lorella Cuccarini era una delle possibili nuove conduttrici del Festival di Sanremo 2025, ma anche lei come Conti e Amadeus ha rifiutato l'offerta.

Cantante, ballerina, conduttrice e oggi coach ad Amici, la Cuccarini è una professionista a 360°, perfetta per il Festival della Canzone Italiana. Ma purtroppo, è lei stessa a rifiutare la conduzione della kermesse:

È una macchina troppo complessa, non è solo la conduzione; il problema è tutto il resto e ho visto il tipo di lavoro portato avanti da Amadeus: ci vuole un fisico bestiale.

Dopo il no della Cuccarini, la lista s accorcia ulteriormente: restano ancora disponibili (forse?) Paolo Bonolis, Alessandro Cattelan e Antonella Clerici.