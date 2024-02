Sanremo 2024: come vederlo all'estero in streaming

Sanremo è uno spettacolo imperdibile in grado di regalare emozioni uniche. Ecco come vederlo all'estero, sia in diretta che in differita.

È iniziato uno degli eventi più attesi dell'anno, milioni di telespettatori si sono collegati su Rai 1 per vedere Sanremo. È possibile seguirlo anche se ci si trova distanti dal Bel Paese? Ecco come vederlo dall'estero e come vedere le repliche se ci si è persi una serata.

Sanremo 2024, come vederlo all'estero

Gli italiani, un popolo di poeti, artisti, musicisti e viaggiatori. E così capita di ritrovarsi distanti dallo Stivale proprio quando inizia uno degli eventi più attesi, che grazie anche al contributo di Amadeus, conduttore nonché direttore artistico del Festival, è ormai diventato un cult anche per i più giovani.

Come si fa a vedere Sanremo 2024 dall'estero? Ci sono buone notizie, basterà sintonizzarsi sul sito ufficiale della Rai, nel quale è stata predisposta un'apposita sezione dedicata al pubblico mondiale.

Da qui sarà possibile seguire in diretta streaming tutte le serate del festival musicale più importante d'Italia, in modo gratuito e senza ulteriori requisiti. Si potranno seguire anche le repliche delle varie serate sempre sfruttando RaiPlay. È necessario registrarsi alla piattaforma ma l'operazione non ha alcun costo.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// Fan di Sanremo nel mondo siete pronti? 🌍

Il Festival sarà disponibile in mondovisione in streaming su #RaiPlay, insieme alle esibizioni integrali e alle clip.#Sanremo2024 pic.twitter.com/7URxEPiU62 — RaiPlay (@RaiPlay) February 5, 2024

Come vedere le repliche di Sanremo

Non tutti hanno la possibilità di vedere interamente le serate di Sanremo, anche per via della loro lunga durata. Di conseguenza, spesso gli amanti del Festival vogliono scoprire che cosa si sono persi la sera precedente e anche in questo caso la Rai arriva in soccorso.

Infatti, è possibile vedere per intero in differita tutte le serate, senza perdersi nessuna emozione, sempre su RaiPlay, anche in questo caso la registrazione è necessaria. Chi invece possiede una Smart TV può anche sintonizzarsi sui canali Rai e premere il bollino blu, da lì seguire il percorso verso il programma.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// ✨️Ed era solo l’inizio✨️

La prima serata di #Sanremo2024 è su RaiPlay: https://t.co/Vuol4j2o62 pic.twitter.com/ahbe5HLVz7 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 7, 2024

