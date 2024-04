Chi è Simone Baldasseroni in arte "Biondo": carriera, studi e fidanzata

Conosciuto in arte come Biondo, Simone Baldasseroni è il protagonista del mondo musicale e cinematografico: ecco chi è, dalla carriera alla vita privata.

La sua fama è arrivata grazie ai talent musicali ma il suo talento lo porta anche davanti la macchina da presa.

Parliamo di Simone Baldasseroni, conosciuto anche come Biondo: ecco chi è, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Simone Baldasseroni, in arte Biondo

Conosciuto in arte come Biondo, Simone Baldasseroni è nato a Roma nel 1998 e la sua passione per il mondo dell'arte è sbocciata sin da subito.

Molti infatti lo conoscono per la sua partecipazione al talent musicale di Amici, in cui è entrato nel cuore degli spettatori grazie alla sua musica.

Da Amici al cinema: la carriera di Simone Baldasseroni

Nel 2017, Simone Baldasseroni ha partecipato alla diciassettesima edizione di Amici, in cui si è fatto conoscere dal pubblico con il nome d'arte Biondo.

È nel talent che inizia la sua carriera di rapper, ottenendo un disco d'oro con il brano Dejavu, fino a pubblicare il suo primo EP.

Nel 2019, la sua voce arriva anche sul palco dell'Ariston assieme a Sergio Sylvestre ed Einar.

Non solo musica: la carriera di Biondo prosegue anche nel mondo del cinema, debuttando nella recitazione grazie a Che Dio ci aiuti, a cui sono seguiti altri ruoli in compagnia anche di attori noti come Fabio De Luigi.

Il suo volto è protagonista del film Netflix Il fabbricante di Lacrime, tratto dal romanzo di Erin Doom.

Simone Baldasseroni: la vita sentimentale

Per quanto riguarda la vita sentimentale del cantante, molti hanno potuto assistere all'amore sbocciato nella casetta di Amici con Emma Muscat, altra partecipante al talent.

Dopo questa breve relazione, il cantante avrebbe avuto una relazione con Natalia Sofia Molteni, mentre non è ancora certo il suo legame sentimentale con Rachele Rosi.

