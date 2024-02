Tutto su Teresa Mannino: ecco chi è la celebre comica siciliana

Chi è Teresa Mannino? Con la sua semplicità, il suo carisma travolgente e il sorriso contagioso, la celebre comica siciliana conquista proprio tutti. Anche attrice, cabarettista e conduttrice radiofonica, è diventata particolarmente famosa dopo la sua partecipazione a Zelig. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Teresa Mannino: la carriera di una comica di successo

Teresa Mannino è nata a Palermo il 23 novembre 1970. Si è laureata in Filosofia presso l'Università degli Studi di Palermo per poi intraprendere una strada completamente diversa, scegliendo il mondo della recitazione. Tra il 1998 e il 2000 ha affinato le sue doti attoriali presso la scuola europea del Teatro Carcano di Milano. Il suo esordio, poi, è arrivato nel 1999 con la Lisistrata di Aristofane, spettacolo diretto da Silvio Pandolfi.

Fino al 2004 Teresa Mannino ha fatto del teatro il suo lavoro, recitando anche in uno spettacolo di Woody Allen, "Dio", e diretto da Valeria Di Pilato. A farla conoscere al grande pubblico, a partire da quell'anno, sono state le trasmissioni "Zelig Off" e "Zelig Circus", dove ha dato prova delle sue grandi capacità nelle vesti di comica.

Da quel momento la Mannino ha ottenuto un enorme successo, diventando una delle attrici comiche più apprezzate in Italia. Nel 2008 ha esordito al cinema nel film "Amore, bugie & calcetto", di Luca Lucini. Nello stesso anno ha recitato nel film di Enrico Oldoini, "La fidanzata di papà".

Teresa Mannino ha recitato anche in altre pellicole di successo, tra cui "A Natale mi sposo" (2010) ed "Ex - Amici come prima!" (2011). Nel 2023, inoltre, ha lavorato nel cast di "Io e mio fratello", diretto ancora da Luca Lucini. Non solo cinema, teatro e tanta comicità: nel 2009 ha esordito in televisione in un episodio della serie "Il commissario Manara".

A volerla al suo fianco per regalarle un'avventura tutta nuova è stato Amadeus, che l'ha scelta come co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2024.

La vita privata: matrimonio e figli

Sulla vita privata di Teresa Mannino si sa poco... Ha avuto un marito con il quale è stata sposata per due anni, ma sulla sua identità non si hanno particolari notizie. Prima di convolare a nozze, ha conosciuto un batterista che si chiama Andrea, suo attuale compagno. La famosa comica siciliana ha parlato di lui in un'intervista rilascia a DonnaModerna, dichiarando:

Ci siamo conosciuti agli inizi della mia carriera su un palco e ci siamo innamorati di nascosto perché io ero impegnata. Anni dopo io e mio marito ci siamo lasciati.

Poi ha svelato:

Ma al mio tredicesimo giorno da single, ho incontrato Andrea, per caso, in un autogrill a Verona. E tutto è ricominciato dal punto in cui l’amore era rimasto in sospeso. Io non credo a niente, solo a quello che vedo. E quella volta lì, il destino, l’ho guardato negli occhi.

La coppia ha una figlia, Giuditta, nata nel 2009. A differenza della mamma, almeno per il momento, Giuditta non avrebbe particolare interesse per la recitazione. La sua passione? L'astronomia.

