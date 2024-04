Università migliori al mondo 2024: le italiane nella top ten per singole materie

Nella quattordicesima edizione della classifica mondiale delle università Qs l'Italia occupa in Ue il secondo posto, dietro solo alla Germania tra le università migliori del 2024 per singole discipline

Non solo l'Università La Sapienza di Roma, che mantiene la sua leadership mondiale negli studi classici e in storia antica. Anche altri atenei italiani ottengono ottimi piazzamenti nella classifica delle migliori università al mondo del 2024. Tanto che la formazione universitaria italiana, nella particolare classifica per singole discipline, si piazza al settimo posto nel mondo e al secondo nell'UE.

La classifica delle migliori università al mondo

Arriva alla sua quattordicesima edizione classifica mondiale delle università Qs. La classifica fornisce un'analisi comparativa indipendente sulle prestazioni di oltre 1.500 università in 96 Paesi e territori, in 55 discipline accademiche e cinque ampie aree di studio.

Nella classifica dei migliori atenei 2024 per disciplina accademica elaborata dagli analisti di QS Quacquarelli Symonds, l'Italia ottiene ottimi piazzamenti, arrivando seconda in Europa e al settimo posto al mondo. A livello mondiale infatti, gli atenei italiani sono settimi dopo quelli di Stati Uniti, Regno Unito, Cina Continentale, Germania, Australia e Canada.

I numeri delle performance delle università italiane

Sono 71 i nuovi piazzamenti italiani. IL 45% dei posti italiani in classifica è rimasto stabile, il 19% ha registrato un miglioramento, mentre il 24% ha subito un calo. Inoltre, le università italiane si sono aggiudicate 99 posizioni nelle cinque grandi aree di studio: arti e scienze umane, ingegneria e tecnologia, scienze della vita, scienze naturali e scienze sociali. Registrando un aumento di tre posizioni rispetto la classifica precedente.

La Sapienza, Bologna e Padova sono le università italiane più rappresentate nella classifica, con rispettivamente 47, 46 e 37 voci.

Più in particolare, l'Università La Sapienza di Roma, si conferma per il quarto anno consecutivo al primo posto al mondo negli Studi classici, davanti a colossi come Oxford e Cambridge. Inoltre, daa quest'anno entra al decimo posto anche con Archeologia.

"Anche quest'anno Sapienza è tra le migliori università nel panorama internazionale, con una promettente crescita in molte aree disciplinari della classifica Qs World University Rankings by Subject. Dietro questo risultato c'è l'impegno di tante persone che lavorano quotidianamente per rendere l'Ateneo sempre più un'eccellenza nel mondo" ha commentato la rettrice Antonella Polimeni

Anche il Politecnico di Milano, si presenta in questa particolare classifica con varie discipline: sale di posizione in Architettura e Arte e Design dove si trova al settimo posto per entrambe. Perde invece due posizioni in Ingegneria meccanica e aeronautica e scende al nono posto.

Perde una posizione La Normale di Pisa e si classifica al quinto posto nella sezione 'Classics".

Nella classifica troviamo anche La Bocconi, settima in Marketing e nona in Economia gestionale, (guadagnano rispettivamente una e due posizioni rispetto allo scorso anno. Si conferma, inoltre, 16esima in Economia e econometria e 17esima in Contabilità e finanza.

Tra le eccellenze " Medicina" si distingue con trenta piazzamenti in classifica, guidati dall'Università degli Studi di Milano, leader nazionale in questo campo.

A parte Napoli, però, il Sud Italia non è rappresentato nella classifica Qs, dove svettano solo atenei del centro nord.

La classifica globale

Diverso il discorso lasciando la particolare classifica delle migliori università per singole discipline e tenendo in considerazione quella globale dove anche quest’anno, dominano la classifica le università americane, che restano in testa in 32 discipline.

Di seguito la top ten 2024: