La moglie di Vincenzo Italiano si chiama Raffaella Vicolo e insieme hanno due figli: proprio quando il nome dell’allenatore è diventato virale sui social, si torna a parla della moglie. Ecco cos’è successo e chi è Raffaella Vicolo.

Vincenzo Italiano, chi è la moglie

Sulla vita privata di Vincenzo Italiano non si conoscono particolari dettagli. L’allenatore, infatti, tende a non rendere pubblica la sua vita privata. Lo stesso fa la moglie, che su Instagram mostra l’immagine del profilo in compagnia di Italiano, mentre insieme festeggiano il Capodanno, ma il suo profilo è privato. Spulciare altre curiosità, quindi, si rivela piuttosto complicato. Proprio la moglie Raffaella, però, aveva fatto sentire la sua voce a sostegno del marito (e di tutta la Viola) quando la sua squadra era stata sconfitta in finale di Conference League.

Se ne potrebbero dire tante… dal meglio piangere per una sconfitta, che vergognarsi del non aver provato… oppure non importa quante volte si cade, l’importante è rialzarsi sempre… si può vincere, si può perdere… fa parte del gioco, fa parte della vita. Ma essere arrivati fino a qui, dopo un cammino che sembrava infinito, mille partite tirate al sangue, un’annata pazzesca, dalle mille sfaccettature con gioie, dolori, avendo partecipato a due finali così importanti, deve solo essere motivo di orgoglio e un gran punto di partenza!!! “Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduta”

Vincenzo Italiano e la moglie hanno due figli, Christian e Riccardo. Il primo è del 2002, frequenta l’Università e studia Scienze Motorie. Il più piccolo è Riccardo, classe 2007, ed è appassionato di calcio proprio come il papà. Cerca di seguire le orme paterne e gioca già nel settore giovanile della Fiorentina.

E se Italiano non fa trapelare molto della sua vita privata, di certo non può dirsi lo stesso per quanto accade in campo. Al contrario, quando le situazioni si fanno animate lui non si tira indietro. Preferisce anzi farsi sentire: era successo, per esempio, durante la sfida contro il Lech Poznań, quando ha discusso con un tifoso deluso dalla prestazione della Fiorentina. Lo stesso vale con i suoi giocatori: lo ricorderanno bene Luka Jović, con cui è scoppiato un litigio particolarmente acceso dopo una sostituzione, e Lucas Torreira, al quale non è stato rinnovato il contratto nonostante il buon rendimento con la maglia viola.

Il bacio che fa discutere

A far tornare l’attenzione su Vincenzo Italiano e la moglie è quanto successo subito dopo il fischio finale di Fiorentina-Viktoria Plzen, con la vittoria della Viola e la conseguente qualificazione.

Al termine della partita, infatti, l’allenatore della Fiorentina pare non riuscisse a contenere l’entusiasmo per il risultato ottenuto. Così, si è girato verso la bordocampista di Sky, Vanessa Leonardi, e pare le abbia dato un bacio. La giornalista, tuttavia, indossava il cappuccio, quindi non è chiaro cosa sia accaduto. Forse solo un abbraccio e un gesto di affetto, niente di più. Sui social però le immagini che hanno ripreso la scena sono subito diventate virali. Per chi non lo sapesse, infatti, lei è la moglie di un altro noto giornalista Sky, Maurizio Compagnoni.