Chi è Walter Villadei: curiosità e vita privata dell'astronauta italiano

Chi è Walter Villadei? Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'astronauta italiano in missione con il progetto Ax-3 Voluntas.

Astronauta con un curriculum da brividi, Walter Villadei è stato scelto come membro dell'equipaggio della missione Ax-3 Voluntas. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua biografia e la vita privata.

Walter Villadei: chi è l'astronauta della missione Ax-3 Voluntas

Classe 1974, Walter Villadei è nato a Roma. Da sempre appassionato di spazio, scienza e aeroplani, dopo la maturità scientifica è entrato all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Nel 1998 è diventato il primo ingegnere spaziale dell’Aeronautica Militare, laurea conseguita presso l’Università Federico II di Napoli.

Assegnato al Reparto Operativo della 46esima Brigata Aerea di Pisa, si è occupato di efficienza e manutenzione dei veicoli e ha partecipato a missioni internazionali. Nel 2003 è stato trasferito presso lo Stato Maggiore Aeronautica e ha iniziato ad occuparsi di attività spaziali, velivoli a pilotaggio remoto e supporto al programma Eurofighter.

Dal 2014 al 2018, Villadei è stato membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana e Rappresentante nazionale presso la Commissione Europea per l’iniziativa Space Surveillance and Tracking Support Framework. Capo Ufficio presso l'Ufficio Generale per lo Spazio dell’Aeronautica dal 2017 al 2022, da marzo del 2022 Walter è responsabile dell’Ufficio di Rappresentanza dell’Aeronautica Militare negli USA.

Nel mese di settembre del 2021, dopo un accordo tra l’Aeronautica Militare e la compagnia privata Axiom Space, ha iniziato il percorso di addestramento come astronauta professionista alla NASA.

Walter Villadei: la missione Ax-3 Voluntas

Nel 2023, Walter Villadei è stato assegnato alla missione Ax-3 Voluntas verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il 18 gennaio 2024, l'astronauta italiano, il comandante di nazionalità statunitense e spagnola Michael Lopez-Alegria, il turco Alper Gezeravci e lo svedese dell’ESA Marcus Wandt sono partiti dal Kennedy Space Center, la base Nasa a Cape Canaveral, in Florida, per un viaggio nello spazio della durata di 14 giorni.

La missione, coordinata dall'Aeronautica Militare sia dall’Agenzia Spaziale Italiana, ha l’obiettivo di raccogliere informazioni per una serie di esperimenti. I temi spaziano dalla medicina alla fisiologia, dal monitoraggio dei detriti spaziali allo studio di come la microgravità influenza la preparazione della pasta e la percezione del gusto.

La vita privata di Walter Villadei: moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata di Walter Villadei non abbiamo molte informazioni. Sappiamo che è sposato e ha tre figli, ma non conosciamo i loro nomi. Nei momenti liberi, l'astronauta pratica diversi sport. E' istruttore di arti marziali e ha una licenza di volo su velivoli a diporto sportivo.