Anche se i prezzi sono aumentati un po' ovunque, ci sono alcune città italiane dove il caffè al bar è diventato troppo caro: scopriamo insieme quali sono.

Un’azione semplicissima e quotidiana come quella di prendere un caffè al bar è ormai diventato quasi un lusso per pochi.

Con l’aumento dei prezzi di utenze e beni di prima necessità, in effetti, il costo della vita è aumentato. E i rincari hanno colpito anche quella che, a pieno titolo, può essere considerata la bevanda più amata dagli italiani (e non solo).

Ma quali sono le città d’Italia in cui il fenomeno del “caro-caffè” non permette più di godersi il proprio espresso quotidiano al bancone di un bar? Scopriamo insieme la classifica dei più cari d’Italia.

Caffè al bar, questa è la città in cui costa di più

In realtà, le polemiche intorno ai caffè al bar più costosi d’Italia non sono iniziate di recente. È vero che l’aumento dei prezzi delle materie prime ha comportato un rincaro recente, ma ci sono dei casi in cui il prezzo elevatissimo è stato registrato anche prima della pandemia.

Già da qualche anno, in effetti, ha fatto discutere il prezzo di una tazzina a Venezia, in un noto, storico bar situato sulla frequentatissima Piazza San Marco.

Ammirare le bellezze della famosa Piazza veneta sorseggiando un espresso può infatti costare ben 11,50 euro. Si avrà però il privilegio di gustarsi la propria bevanda mentre un’orchestra suona live, e apprezzando la bellezza della Basilica di San Marco.

Si tratta, ovviamente, di uno dei casi-limite, e non stiamo parlando di un semplice espresso al banco.

Anche in questo caso, comunque, il caffè sta diventando un lusso per pochi. Secondo una recente indagine di Assoutenti, infatti, rispetto allo scorso anno, nel 2022 si sono avuti vari aumenti.

Ecco quali sono le città dove godersi una tazzina fumante costa di più, secondo le stime di Assoutenti:

Trento

Bolzano

Cuneo

Ferrara

Ravenna

Reggio Emilia

Rovigo

Venezia

Padova

Vicenza

Il “premio” del caffè al banco più caro d’Italia nel 2022 va ancora una volta a Trento, che anche nel 2021 deteneva questo triste primato.

Se nel 2021 il prezzo media per tazzina era di 1,21 euro, ad oggi la media è salita a 1,25 euro. Segue Bolzano, con un prezzo per tazza pari a 1,24 euro.

Il terzo posto se lo guadagna Cuneo, a parimerito con Bolzano: anche qui, il prezzo medio è di 1,24 euro.

A Cuneo, tra l’altro, si registra l’aumento più elevato del 2022. Un caffè al bar costa infatti il 12,7% in più rispetto all’anno precedente, quando il prezzo medio della provincia di Cuneo era di 1,10 euro.

In base alla classifica esposta, possiamo notare che gli aumenti interessano soprattutto il Nord-Italia. Nello specifico, sono il Trentino Alto Adige e l’Emilia-Romagna le Regioni dove una tazzina costa di più, seguite dal Veneto.

Dove costa di meno

La classifica di Assoutenti ha anche individuato i caffe al bar più economici d’Italia, che possiamo trovare a:

Messina

Napoli

Reggio Calabria

Catanzaro

Bari

Siracusa

Roma

Cosenza

Avellino

Terni

Sono queste, in effetti, le province che occupano gli ultimi posti della classifica di Assoutenti. È Messina la città dove possiamo gustarci il caffè al bar più economico d’Italia, con un prezzo per tazzina che, in media, è di 89 centesimi.

Segue Napoli, dove il prezzo medio ottenuto analizzando i vari bar localizzati all’interno della provincia è di 90 centesimi.

Tra l’altro, Napoli è una delle pochissime province italiane a non aver subito aumenti nei prezzi di questa bevanda rispetto al 2021.

Prezzo medio del caffè al bar nel 2022

E per quanto riguarda la media del prezzo del caffè al bar su tutto il territorio nazionale?

In media, una tazzina ci costa 1,10 euro se bevuta al bancone. Si registra dunque un ulteriore aumento rispetto alla vecchia media del 2021, che era di 1,03. L’aumento del prezzo medio del caffè al bar, facendo una media su tutta Italia, è del 5,92%.

Il più costoso al mondo non è italiano

Il caffè al bar più costoso in Italia può sembrare carissimo, ma non si tratta comunque del più caro del mondo.

Infatti, il primato va ai vari Coffee Shop balinesi, in Indonesia, ed al loro Kopi Luwak.

Si tratta di un caffè tradizionale preparato a Bali, che si è aggiudicato (a pieno titolo, possiamo aggiungere) il titolo di caffè più costoso al mondo.

Il prezzo di una tazza di Kopi Luwak varia da 35 a 100 dollari. Ed il suo valore elevatissimo è presto spiegato: questa particolarissima bevanda si prepara con chicchi di caffè predigeriti da uno zibetto.

Per spiegarlo in maniera più semplice, i chicchi vengono prima ingeriti dallo zibetto delle palme comune (un mammifero tipico dell’Asia sud-orientale). Dopo di che, una volta digeriti parzialmente e defecati dall’animale, i chicchi vengono ovviamente ripuliti e lavorati per produrre il Kopi Luwak.

Un processo produttivo che a noi potrebbe sembrare disgustoso ma che, di fatto, rende questo caffè costosissimo. Si dice che la digestione dei chicchi da parte dello zibetto possa dare a questa bevanda un sapore migliore.

