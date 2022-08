Anche il matrimonio ha un galateo da rispettare e spesso è previsto che ci sia una damigella d’onore (o anche più di una). Sistema il velo della sposa sia all’entrata sia all’uscita dalla chiesa, la sostiene moralmente nel grande passo e magari l’aiuta anche a distribuire le bomboniere agli invitati. Insomma, il suo ruolo è semplicemente speciale, un vero e proprio braccio destro della cerimonia. Di solito è vestita con un abito super elegantissimo dai colori pastello (non in bianco o in nero) e porta con sé un bouquet più piccolo (ma con gli stessi fiori) rispetto a quello della sposa oppure il romanticissimo corsage al polso. Vi siete mai chiesti chi paghi il suo vestito? E poi, con una mansione pratica e spirituale così importante, quanto e che cosa deve regalare agli sposi? Ecco che cosa dice il galateo.

Il vestito della damigella d’onore: chi paga?

Sorelle, amiche del cuore, cugine speciali. Quella della damigella d’onore è una tradizione molto diffusa e, soprattutto se ce n’è più di una (ma sempre in numero pari e mai più di 8), il tragitto verso l’altare è qualcosa di spettacolare e indimenticabile. Il vestito deve essere semplice ma elegantissimo, perfettamente in linea con quello scelto dalla sposa. Di solito il bianco e il nero sono banditi, dando spazio ai colori delicati ma (negli ultimi tempi) anche a quelli più intensi come per esempio il bordeaux oppure il blu scuro.

Se ci sono più damigelle, il trend è quello di concedere abiti dalla fattura differente in modo da valorizzare le diverse silhouette di ognuna. In ogni caso, capita anche di vedere tutti i vestiti identici: si tratta solamente di una questione di gusto, esattamente come succede per la lunghezza. Per i matrimoni di giorno potrebbe andare bene anche un modello dal taglio midi o addirittura corto, ma per quelli serali il lungo è praticamente d’obbligo. Una scelta ragionevole potrebbe essere quella di far confezionare gli abiti su misura acquistando la stessa stoffa per tutte, in modo da creare un’atmosfera omogenea, armonica ed essenzialmente incantevole. Qualsiasi opzione si scelga, sappiate che un bel paio di décolleté saranno perfette per qualsiasi tipo di genere si scelga.



I prezzi degli abiti da damigella d’onore coprono davvero una vastissima gamma di portafogli, dai più economici a 150 euro a quelli più costosi, a seconda che riportino o meno l’etichetta delle grandi firme oppure siano confezionati in tessuti extrapregiati. Ma veniamo al dunque: alla fine, chi paga il vestito della damigella d’onore? Secondo il galateo, deve pagarlo la sposa.

Il regalo perfetto della damigella d’onore

Ora che la sposa ha pagato il vestito della damigella, quanto e che cosa deve regalare la damigella stessa agli sposi? Se è anche la testimone, in genere si usa regalare la classica busta con all'interno dai 500 ai 1000 euro. Se si considera che la damigella ha un ruolo speciale anche senza essere testimone di nozze, sarebbe meglio non scendere sotto i 500 euro, considerato che un invitato normale dovrebbe darne 100-150 a testa.

E se invece volete fare un vero e proprio regalo, in giro ci sono tantissime cose perfettamente adatte a un dono di matrimonio: sceglierlo (e fare una bellissima figura) non sarà così difficile. Secondo il bon ton, la damigella (e anche il testimone) dovrebbe avere un ruolo attivo nell’organizzazione della giornata perfetta, tra addio al nubilato/celibato, location, addobbi floreali, ristoranti e bomboniere. Il regalo più classico di un testimone di nozze sono le fedi nuziali, ma non è una regola assoluta.

Un’altra idea potrebbe essere quella di pagare il servizio di wedding planner (ovviamente in base ai gusti degli sposi), di make up per protagonisti e invitati oppure anche un mini viaggio da sogno super romantico da aggiungere a quello di nozze. E se invece volete fare un dono davvero spettacolare, perché non regalare letteralmente una stella? Se invece non azzardate osare e preferite rimanere sul versante più tradizionale, via libera alla lista nozze: in ogni caso, non fallirete.