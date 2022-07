La notizia del ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, tornati a essere affiatatissimi 20 anni dopo il loro primo incontro, aveva fatto impazzire i fan. Aveva riempito pagine e pagine dei giornali e dei siti di gossip e aveva fatto parlare anche i detrattori, che si chiedevano se l'imminente matrimonio tra i due fosse solo una trovata pubblicitaria.

I "Bennifer" hanno risposto con i fatti e hanno detto "Sì" (per la seconda volta lui e per la quarta lei) a sorpresa sabato 16 luglio 2022 in Nevada, precisamente a Las Vegas. Ma quanto avranno speso i due neo sposi per la cerimonia? Difficile dirlo con precisione, ma alcuni dettagli sulla cerimonia potrebbero aiutare a fare una stima.

La celebre location, gli invitati e gli abiti di lui e di lei

La location scelta da JLo e Ben per sposarsi è la Little White Chapel, la stessa che nel corso degli anni è stata teatro di moltissimi matrimoni vip come quello tra Paul Newman e Joanne Woodward, Frank Sinatra e Mia Farrow, Bruce Willis e Demi Moore, Pamela Anderson e Rick Salomon, solo per citarne alcuni tra i più famosi.

Al contrario di quanto ci si sarebbe aspettati quindi, non è stato un matrimonio in pompa magna, sposarsi in questo contesto infatti non dovrebbe costare più di un centinaio di dollari. Una piccola somma decisamente in contrasto anche solo con l'anello di fidanzamento che Affleck ha scelto per la sua, la nostra,"Jenny from the Block".

Come a raccontato la stessa Jennifer tramite la sua news letter, la cantante e l'attore non potevano più aspettare a gridare al mondo ufficialmente il loro amore e sono volati a Las Vegas con abiti, fedi e testimoni a seguito, che si vocifera essere stati i loro rispettivi figli. Con loro, lo stesso giorno si sarebbero sposate altre quattro coppie e la marcia nuziale sarebbe stata fatta partire via bluetooth.

JLo, da sempre icona di stile, non ha rinunciato a esserlo neanche in questa occasione molto speciale: ha infatti sfoggiato due abiti da sposa, il primo un pezzo vintage indossato in un vecchio film, il secondo invece era firmato Zuhair Murad tra i suoi stilisti preferiti. Per quanto riguarda Ben invece pare abbia indossato un semplicissimo smoking con giacca bianca e pantalone nero di marca sconosciuta.

Jennifer Lopez, a quanto ammonta il patrimonio della pop star

Cantante, attrice, modella e imprenditrice Jennifer Lopez è stata una delle figure della cultura pop più rilevanti nei primi anni 2000 e lo continua a essere ancora oggi. Sempre sulla cresta dell'onda, nel corso degli anni la Lopez ha trasformato in oro qualsiasi cosa toccasse, arrivando ad accumulare un patrimonio di 400 milioni di dollari.

Il famoso detto "il tempo è denaro" non può essere più vero se si parla di lei, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe guadagnato una cachet di 88 mila dollari al minuto per una performance che in tutto ne è durata 20, in occasione dell'inaugurazione di un Mall in Quatar nel 2018. 2 milioni di dollari in tutto sarebbe stata la cifra precisa per la sua esibizione.

Il patrimonio netto di Ben Affleck

Così come Jennifer Lopez, anche il neo marito Ben Affleck fa parte dello star system americano. Attore e regista ormai affermato, nel corso della sua carriera è riuscito a incidere il proprio nome tra i grandi di Hollywood accumulando così un patrimonio molto vasto.

Il suo patrimonio netto infatti si aggirerebbe tra i 130 e i 150 milioni di dollari. Senza contare ovviamente i vari cachet guadagnati dalle campagne pubblicitarie di cui è spesso protagonista grazie al suo indubbio fascino.