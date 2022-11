Chiara Ferragni ha stretto un accordo con Balocco per la realizzazione del suo primo pandoro con sorpresa: il prezzo è esclusivo e il prodotto è già disponibile in alcuni supermercati. Ecco quanto costa e dove trovarlo.

Il Natale si tinge di rosa. Chiara Ferragni ha firmato un accordo con Balocco per la realizzazione del suo primo pandoro con sorpresa esclusiva, disponibile già per il prossimo Natale 2022.

Nonostante la nota influencer non abbia ancora annunciato l’apertura delle vendite, le prime anticipazioni sul nuovo prodotto a marchio Chiara Ferragni arrivano da un video di TikTok realizzato da una ragazza (benny_benny88).

Il video, già virale, presenta la confezione rosa pastello del nuovo Pandoro a marchio Chiara Ferragni e svela altrettanti dettagli sulla sua composizione, sul contenuto della scatola e sulla sorpresa. Svelato anche il prezzo esclusivo e il sito web dove sarà possibile comprarlo non appena disponibile.

Dopo l’uovo di Pasqua e la collezione per la scuola, Chiara Ferragni lancia anche il suo primo pandoro a marchio Balocco: ecco come sarà, quanto costa, dove comprarlo, e quale sorpresa c’è all’interno.

Pandoro Chiara Ferragni a un prezzo esclusivo per Natale

Il video con le anticipazioni sul nuovo pandoro di Chiara Ferragni - diffuso su TikTok – sta diventando subito virale: la nota influencer italiana non ha ancora pubblicizzato ufficialmente il prodotto sui propri canali social, ma lo farà a breve.

Secondo quanto anticipato dalla ragazza che ha creato il video, il nuovo pandoro di Chiara Ferragni darà un tocco di rosa al prossimo Natale.

Il classico pandoro simbolo della festività del 25 dicembre sarà adornato con una glassa rosa pastello (come tutti i prodotti brandizzati dalla nota influencer italiana), con la possibilità di personalizzazione il tutto con la distribuzione dello zucchero a velo. Ma le sorprese non finiscono qui…

Pandoro Chiara Ferragni con sorpresa: cosa c’è all’interno

A impreziosire la confezione – come si nota nel video di TikTok – c’è un fiocco rosso sul quale è affisso il logo del brand: l’occhio. Mentre all’interno del pandoro di Chiara Ferragni c’è anche una sorpresa: che cosa sarà?

All’interno del pandoro della nota influencer italiana c’è la classica bustina di zucchero a velo da cospargere sul pandoro, affiancata da una bustina di zucchero a velo rosa con su scritto “con lo spolvero rosa”.

La sorpresa del nuovo pandoro di Chiara Ferragni, però, è uno stencil a forma di occhio (il simbolo di Chiara Ferragni), grazie al quale sarà possibile personalizzare la distribuzione dello zucchero a velo ricreando il logo di Chiara.

Pandoro Chiara Ferragni a un prezzo esclusivo: quanto costa?

Grazie ai commenti lasciati dagli utenti di TikTok sotto al video siamo in grado di anticipare anche il prezzo esclusivo del nuovo pandoro targato Chiara Ferragni. Nonostante alcuni avessere ipotizzato un costo tra i 9 e i 10 euro, in realtà il prezzo di vendita sarà di poco inferiore alle attese.

Il costo del pandoro rosa della nota influencer è stato reso noto: per una confezione da 750 grammi si dovranno spendere 8,99 euro. Un prezzo davvero esclusivo.

Non solo: Chiara Ferragni ha firmato l’accordo con Balocco e ha deciso di donare il ricavato dalla vendita del pandoro all'Ospedale Regina Margherita di Torino.

I soldi ottenuti, infatti, serviranno per "finanziare l'acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing".

Pandoro Chiara Ferragni: dove si può comprare?

Dove si può acquistare il primo pandoro rosa lanciato dalla nota influencer italiana Chiara Ferragni?

Pare proprio che tutti gli interessanti al nuovo prodotto potranno acquistare il pandoro direttamente sul sito web della Balocco, nella sezione appositamente creata per Chiara Ferragni, chiamata “pink pandoro”. (Attualmente ils ito dà errore, ma presto verrà sbloccato).

Nell'attesa, c’è già la possibilità di acquistare il bellissimo pandoro rosa della Ferragni direttamente nei punti vendita Tigros oppure nei supermercati Decò.

Sarà la stessa Chiara Ferragni, probabilmente, ad annunciare tramite i suoi canali social l’apertura delle vendite del suo nuovo pandoro sul sito di Balocco, in vista delle prossime festività natalizie 2022.

Pandoro Chiara Ferragni: la reazione dei social

Il video che sta girando su TikTok è diventato subito virale, ha ottenuto moltissime visualizzazioni, e ha attirato l’attenzione di moltissimi fan della nota influencer italiana: sono tantissimi coloro che non vedono lora di poter acquistare il nuovo prodotto sponsorizzato da Chiara.

Alcuni amano il rosa, altri amano il personaggio; ma non mancano chiaramente anche coloro che si oppongono a tutto questo merchandising della nota influencer. Il pandoro va ad aggiungersi alla collazione per la scuola, ai vestiti, alle uova di Pasqua e a tutti gli altri prodotti brandizzati.

Considerando la popolarità dell’influencer, il pandoro potrebbe esaurirsi in brevissimo tempo: meglio tenere monitorati i profili social di Chiara Ferragni per non perdersi il lancio ufficiale.