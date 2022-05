Tutti (o quasi) la conoscono per la sua bellezza e per la popolarità sui Social network. Ma quanto porta a casa al mese l'influencer grazie ai suoi post? Ecco le cifre.

Il mondo di Instagram è capeggiato dall’insuperabile Chiara Ferragni ma, sebbene la sua fama non faccia altro che crescere, non è l’unica influencer ad avere successo.

Un’altra figura femminile, infatti, attira ogni giorno l’attenzione di milioni di persone guadagnando cifre astronomiche per ogni post condiviso. Stiamo parlando della bellissima bergamasca Paola Turani.

Paola Turani: chi è, che lavoro fa e quanto guadagna al mese?

Paola Turani è tutto fuorché la classica influencer che uno si aspetterebbe di trovare in un social network come Instagram. Mora, con gli occhi azzurrissimi, un fisico da modella, un sorriso che travolge e una bellezza disarmante. Tutti elementi che a primo impatto sembrerebbero rientrare negli standard estetici di una figura del suo calibro e che contribuiscono alla notorietà ma che non sono gli unici aspetti in grado di contraddistinguerla fra le altre influencer.

La spontaneità e la naturalezza che la caratterizzano, infatti, sono le qualità che la rendono una bravissima comunicatrice in grado di entrare spesso in confidenza con i suoi seguaci e trasmettere grande simpatia. In un’ottica di condivisione, questi fattori caratteriali sono difficili da esternare quando il successo è tanto e nella propria community c’è sempre la possibilità di incontrare qualche hater.

Eppure, Paola non si scoraggia e posta ogni giorno foto di campagne pubblicitarie realizzate, video divertenti in cui compaiono i suoi cani (Gnomo e Nadine) e tantissimi scatti del piccolo Enea Francesco, nato 7 mesi fa dall’unione con il marito Riccardo Serpellini.

Il suo profilo è un connubio di foto in primo piano dove la si vede indossare abiti di alta moda, fare ADV di accessori come borse e scarpe e parlare di prodotti per la cura della propria pelle.

Un lavoro di post editing e di condivisione di cui lei si occupa personalmente senza l’aiuto di assistenti e che le fa guadagnare somme piuttosto elevate. Sull’importo mensile che Paola potrebbe percepire soltanto attraverso l'uso di Instagram, ancora non si hanno cifre certe. Ciò che è certo è che se una figura di successo come Chaira Ferragni riesce a portare a casa oltre 51.000 euro al mese, si stima che per ogni post pubblicato il guadagno della Turani si aggiri intorno ad una tariffa che potrebbe essere la metà di questa.

Facendo due stime ipotetiche, per ogni post condiviso il prezzo potrebbe variare dai 10.000 ai 20.000 euro senza contare i video e i reel giornalieri.

Del resto, la professione dell’influencer, se fatta bene e con una certa continuità, può portare a grandi soddisfazioni economiche e consentire uno stile di vita elevato. Questo nuovo mestiere del futuro, a cui tutti possono aspirare ma che in pochi riescono a far diventare un lavoro concreto, è uno sbocco lavorativo comparso da poco e per certi versi ancora molto sottovalutato dalla collettività.

Ma per Paola, che conosce l’ambiente da parecchi anni ormai e sa come destreggiarsi, costituisce la principale fonte di approvvigionamento e contribuisce a sostenere doveri e piaceri senza far mai mancare niente alla sua famiglia.

Paola Turani: com'è diventata famosa?

Vi sembrerà strano ma nelle idee di una Paola Turani sedicenne non esisteva affatto quella di fare l’influencer. Il suo sogno nel cassetto era molto simile a quello di tutti i bambini del mondo, sebbene non comprendesse andare sulla Luna o diventare un’attrice. Il suo futuro lo vedeva accanto agli animali bisognosi di cure e pertanto, il suo obiettivo era quello di continuare gli studi e diventare una bravissima veterinaria.

Una carriera di tutto rispetto e che le avrebbe di certo dato molta soddisfazione ma che, nell’arco di un giorno ha dovuto abbandonare, insieme alla propria carriera scolastica.

È stata una scelta sofferta? Certamente.

Ci ha dovuto riflettere su? Senza dubbio, ma se si dovesse considerare il famoso “senno di poi” si è rivelato il cambiamento necessario per portarla al successo di oggi.

È proprio nel pieno dell’adolescenza che Paola scopre le meraviglie e le difficoltà di un mondo che ancora le è sconosciuto, fatto di trucco e parrucco, foto su set distanti da casa, abiti di alta moda e condivisione sui social.

Viene scoperta da un talent scout mentre sta facendo la spesa con la madre al supermercato e la sua carriera lavorativa sembra iniziare quasi all’improvviso, portandola presto a diventare il volto di un’agenzia francese.

Con il passare del tempo Paola cresce e diventa ancora più bella, il suo corpo cambia ed è perfetto per farla diventare una modella. Inizia così a comparire nelle sfilate di brand come Calvin Klein, Versace, Dior e molti altri.

Diventa poi testimonial di:

L’Oreàl Paris

Calzedonia

Twinset, Morellato

Tim

Sephora

Divani & Divani

Fino ad arrivare nella finale di Miss Italia e comparire più tardi sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Un successo dopo l’altro che le offre grandi occasioni per farsi conoscere ma che non le fa mai perdere la testa.

Paola, infatti, rimane fedele alla sua persona e continua a coltivare la passione per l’arte dipingendo quadri su commissione (uno fra questi arriverà poi anche al futuro marito, Riccardo Serpellini, figura di spicco nel marketing digitale nonché testimone di nozze di Tomaso Trussardi).

Attraverso i social network fa scoprire altri lati di sé e parla di qualsiasi cosa, anche di temi di un certo peso mediatico. Si arrabbia con gli haters, si batte per i propri principi, condivide momenti di gioia e momenti di tristezza svelandosi a poco a poco.

Il numero dei follower cresce a dismisura, ammaliati dal suo modo di fare e dalla sua personalità mai snob e mai superficiale.

Paola Turani diventa così una delle influencer più famose ed apprezzate d'Italia, alla pari delle colleghe Tess Masazza e Giulia Valentina con le quali partecipa tutt’ora ad eventi interessanti, portando il suo contributo con grazia e gentilezza.

Tra gli ultimi lavori realizzati che la vedono protagonista si ricordano il doppiaggio del film Disney Pixar “Soul”, la campagna ADV per H&M e la recente campagna per Yves Rocher intitolata “Freedom is beauty”, dove mostra come si svolge la sua beauty routine mattutina. Tutti ingaggi che le fanno guadagnare bene e che le permettono di togliersi qualche sfizio ogni tanto, com’è giusto e meritato che sia.

Quanto costa la nuova casa di Paola Turani

Paola Turani non ha in ballo solo grandi progetti lavorativi, ma anche personali. Una delle notizie che più ha sollevato interesse è stato l’acquisto di una nuova casa per sé e per la sua famiglia, una bellissima villa a Bergamo che tempo fa apparteneva al celebre saggista Vittorio Feltri.

Il desiderio di rimanere nella sua città ha vinto su tutto e l'occasione di ampliare il proprio "regno" è arrivata nel momento propizio. La dimora di 700 mq acquistata da lei e dal marito, al momento è in piena ristrutturazione ma tutto fa pensare che a lavoro finito, possa diventare ancor più bella di com’era in precedenza.

Secondo alcuni dettagli svelati dall’influencer, al suo interno ci sarà un ascensore trasparente che collegherà i diversi piani mentre al piano terra ci sarà un grande open space tra cucina e salotto.

Al primo piano si troverà la camera da letto matrimoniale dotata di un’immensa cabina armadio e la stanza del piccolo Enea.

Verrà lasciato spazio anche per una biblioteca, un bagno turco, una sauna, una palestra e una sala cinema.

All’esterno, la spaziosità del giardino e la bellezza del posto in cui l’immobile si trova (Ponteranica Alta), verrà costruita una piscina dove poter organizzare gli aperitivi con gli amici, sullo sfondo di un tramonto meraviglioso.

Tutti questi comfort sicuramente faranno crescere il prezzo finale dell’immobile oltre a donare nuova vita ad una dimora da sogno, acquistata tempo fa per la bellezza di 1 milione e duecento mila euro.

Un prezzo da capogiro per una casa da capogiro!

Paola Turani, ecco perchè è molto più di un influencer?

La bellissima Paola Turani sta (finalmente) vivendo quella che in molti chiamano “the best life”, ovvero il momento migliore di tutta la sua vita. Dopo anni e anni di tentativi, difficoltà fisiche, cure ormonali ed accertamenti, nel 2021 è riuscita ad avere il primo figlio: Enea Francesco Serpellini.

Il percorso per riuscire a concepirlo non era stato dei più rosei ed aveva generato nella coppia un forte senso di sconforto e delusione che in molti sui Social non riuscivano a comprendere. Per questo motivo Paola si è messa a nudo con i follower ed ha spiegato, in un video che spezza il cuore, quanto fosse esasperante sentirsi chiedere sempre quando avrebbero fatto un figlio, portando l’attenzione ad uno dei temi più delicati e discussi del momento.

Dopo la nascita del pargolo, l’influencer non ha mai saltato l’occasione di parlare della gravidanza in tutte le sue sfaccettature, né di discutere di maternità e del rapporto con il proprio corpo dopo il parto.

Mettendo a confronto le foto prima di Enea e dopo di Enea, Paola si è vista ancor più bella di prima sfatando così il mito della perfezione a cui tutti si aggrappano.

Le critiche ricevute non hanno tardato ad arrivare, soprattutto da Chiara Nasti che in un commento ha ribadito: “la perfezione non esiste? Però vi ritoccate le foto!”.

A questo commento Paola non ha dedicato particolare attenzione, ma al contrario ha dedicato un’intera serie di stories in cui spiega il suo punto di vista sul body shaming.

Schierandosi contro gli insulti sulle forme del corpo che distano dagli standard comuni, come alcune sue colleghe dello spettacolo, Paola ha dimostrato ancora una volta di essere una persona umile che, oltre a sapersi difendere, tiene molto alla salute dei propri follower e ad argomenti così delicati.

Come abbiamo già detto, non è solo un influencer dai guadagni stellari ma un personaggio pubblico che, un giorno, potrebbe davvero fare la differenza. Se il suo lavoro continuasse a farle scalare la vetta e a darle maggiore credito, Paola Turani avrebbe già tutte le carte in regola per diventare un personaggio influente non solo sui Social network ma anche nella vita quotidiana di milioni di persone.