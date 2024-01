Teresa Mannino: ecco quanto guadagna la co-conduttrice di Sanremo 2024

Sulle scene da vent'anni, Teresa Mannino ha riscosso grandi apprezzamenti fin dalla prima apparizione televisiva a Zelig Off. Oggi è un'artista completa, che riesce a spaziare dalla tv al cinema, passando per il teatro. Vediamo quanto guadagna

Teresa Mannino: quanto guadagna la comica siciliana?

Classe 1970, Teresa Mannino è una conduttrice, attrice, comica e autrice molto apprezzata. Dopo la laurea in Filosofia a Palermo, nel 1998 si è trasferita a Milano per studiare presso la scuola europea di recitazione del Teatro Carcano. Ha così iniziato a muovere i primi passi in teatro. Il successo vero e proprio è arrivato nel 2004, quando è stata scelta come comica per il programma Zelig Off.

Da questo momento, la carriera di Teresa ha preso il via. Non solo teatro e televisione, la Mannino è arrivata anche al cinema. Tra i titoli più famosi che l'hanno vista in scena si ricordano: La Fidanzata di Papà, Ex-Amici come Prima, A Natale mi Sposo, Amore, bugie & calcetto e Buona Giornata.

Nel curriculum di Teresa ci sono anche collaborazioni radiofoniche su Radio Due, dove ha condotto Mi Chiamano Bru e Ultimo Banco. Sul piano privato, la Mannino è stata sposata e ha una figlia di nome Giuditta con l'attuale compagno, un batterista di nome Andrea. Intervistata da Donna Moderna, ha parlato così del padre di sua figlia:

Ci siamo conosciuti agli inizi della mia carriera su un palco. E ci siamo innamorati di sgarrubbo (di nascosto, in siciliano, ndr) perché io ero impegnata. Anni dopo io e mio marito ci siamo lasciati. Ma, al mio tredicesimo giorno da single, ho incontrato Andrea, per caso, in un autogrill a Verona. E tutto è ricominciato dal punto in cui l’amore era rimasto in sospeso. Io non credo a niente, solo a quello che vedo. E quella volta lì, il destino, l’ho guardato negli occhi.

Tornando al suo lavoro, vista la carriera ventennale piuttosto prolifica, una domanda sorge spontanea: quanto guadagna?

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Teresa Mannino, i guadagni: dal teatro alla televisione

Nel 2024, Teresa Mannino è stata scelta come co-conduttrice del Festival di Sanremo. La comica affiancherà Amadeus nella terza serata della kermesse musicale, ossia giovedì 8 febbraio. Secondo voci di corridoio, per questo ruolo percepirà un compenso pari a 25 mila euro.

Per il resto, i guadagni di Teresa sono da ricollegare soprattutto agli spettacoli che porta nei teatri italiani, alle ospitate televisive/radiofoniche e ai ruoli che ottiene come attrice. Non dimentichiamo, inoltre, le sponsorizzazioni, come lo spot pubblicitario di Chevrolet Optra per il mercato arabo.

Non abbiamo notizie ufficiali in merito al patrimonio della Mannino, ma ipotizziamo che sia più che decoroso. Sappiamo che è molto attenta alle problematiche ambientali, dettaglio che ci spinge a pensare che non sia una grande spendacciona. In merito al suo stile di vita, ha dichiarato: