Addio a Villa Due Palme di Berlusconi: tutto sul nuovo proprietario e il prezzo d'acquisto

Dopo Villa Gernetto a Lesmo e Villa Certosa in Costa Smeralda, anche Villa Due Palme, la lussuosa dimora di Silvio Berlusconi a Lampedusa, è stata venduta dai figli dell'ex premier. La trattativa riservata si è conclusa nelle scorse settimane, lasciando un alone di mistero sul nuovo proprietario e sul prezzo di vendita.

Chi ha comprato la villa di Berlusconi a Lampedusa

La villa due palme di Berlusconi, sita a Lampedusa, è una perla rara che incanta molti compratori. Secondo alcune indiscrezioni l'acquirente, un economista romano, avrebbe investito un enorme capitale per diventarne il proprietario. Entriamo nel dettaglio della trattativa e delle curiosità sull'immobile più ambito degli ultimi tempi.

Un'oasi di relax nella punta sudorientale di Lampedusa

Situata a Cala Francese, nella punta sudorientale dell'isola, Villa Due Palme si affaccia sul mare cristallino offrendo una vista mozzafiato. Acquistata da Berlusconi nel 2011, in un periodo di grande difficoltà per Lampedusa alle prese con l'emergenza migranti, la villa divenne un simbolo della sua presenza sull'isola.

Nonostante l'acquisto, Berlusconi non visitò la villa frequentemente. L'unica eccezione fu nel giugno 2019, dopo anni di ristrutturazione, ma per le sue vacanze estive preferì sempre la Costa Smeralda. La villa fu invece utilizzata dai figli, soprattutto negli ultimi anni, e nel 2022 venne affidata a un custode.

Un gioiello architettonico immerso nel verde

La proprietà comprende una villa di 250 metri quadrati con 8 posti letto, ristrutturata da Berlusconi con marmi di Scicli e arricchita da un ampio giardino con piante rare. Un vero e proprio gioiello architettonico immerso nella natura incontaminata di Lampedusa. L'immobile è stato spesso affittato ai turisti al prezzo da capogiro di 3.500 euro settimanali in alta stagione.

Il nuovo proprietario: un economista con una passione per l'isola

A quanto pare, il nuovo proprietario di Villa Due Palme è Gianni Profita, un economista 63enne e rettore della Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences (UniCamillus) con sede a Roma. Secondo voci di corridoio Profita, che ha un legame profondo con Lampedusa, avrebbe già espresso l'intenzione di utilizzare la villa per promuovere l'isola e il suo sviluppo sostenibile.

Un prezzo di vendita non confermato

Il prezzo di vendita ufficiale non è stato ancora reso noto, ma alcune indiscrezioni parlano di una cifra di 3 milioni di euro, circa il doppio di quanto l'aveva pagata Berlusconi nel 2011.

La vendita di Villa Due Palme segna la fine di un'epoca per Berlusconi e la sua famiglia. L'isola di Lampedusa, però, continuerà ad avere un ruolo importante nella loro vita, come testimoniato dalla frequentazione dei figli e dai progetti futuri del nuovo proprietario.

Un futuro incerto ma pieno di speranza

Cosa riserverà il futuro a Villa Due Palme? Che il nuovo proprietario la trasformi in una residenza privata o la apra al pubblico, non c'è dubbio che la sua bellezza e la sua storia continueranno ad affascinare e incuriosire allo stesso livello della Villa Certosa di Berlusconi e a tutte le splendide case di Silvio Berlusconi.