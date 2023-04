Tutte le case di Silvio Berlusconi: da Porto Rotondo ad Arcore

A tenere inevitabilmente banco in questi giorni sono, tra le altre cose, le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è attualmente ricoverato al San Raffaele per via della cosiddetta leucemia mielomonocitica cronica, una malattia di cui Berlusconi soffre da circa due anni e per la quale sarebbe necessario un trapianto del midollo osseo purtroppo impossibile alla sua età. La terza notte di ricovero in ospedale sembrerebbe comunque essere trascorsa senza particolari problemi o complicazioni.

Le case di Silvio Berlusconi

Nella speranza che la difficile situazione venutasi a creare per via della leucemia possa concludersi per il meglio, Silvio Berlusconi è dunque costretto a restare in ospedale lontano dalla sua casa. Proprio riguardo alle diverse proprietà dell'ex premier, è impossibile non andare immediatamente con la mente alla Villa San Martino ad Arcore.

Nella lussuosa residenza in provincia di Monza e Brianza, il Cavaliere ha ospitato nel corso degli anni innumerevoli presidenti e primi ministri provenienti praticamente da ogni parte del mondo. Il patrimonio immobiliare di Berlusconi, tra l'altro attuale proprietario della società calcistica del Monza, va però ovviamente anche oltre l'Italia, con diverse proprietà anche ad esempio ad Antigua e Cannes.

Restando però all'Italia, da menzionare è anche la Villa Comalcione sul lago di Como, una residenza che è composta da ben 30 locali, da una spiaggia privata e anche tra le altre cose da un campo di tennis.

Le altre proprietà

Un'altra famosissima residenza di Silvio Berlusconi è di sicuro Villa Certosa, proprietà di Porto Rotondo in Sardegna e nota anche per essere stata la sede di un incontro tra l'ex premier e Vladimir Putin nel 2003.

Nel corso del 2019, Berlusconi ha poi acquistato anche un'altra villa adiacente a Villa Certosa, mentre un'altra casa ancora di proprietà del proprietario del Monza è anche Villa Due Palme, che si trova a Lampedusa e che è stata invece acquistata nel 2011: una residenza di 250 metri quadri e che è composta non solo da otto posti letto ma anche da un notevole giardino.

Infine è impossibile non menzionare Palazzo Grazioli, storica residenza di Roma collocata in via del Plebiscito che Berlusconi ha lasciato nel giugno del 2020. Una decisione seguita dal trasloco del Cavaliere nella Villa Zeffirelli sull'Appia Antica dimora in passato del regista Franco Zeffirelli.

Negli ultimi anni, Berlusconi ha messo in atto un'opera di ristrutturazione dell'abitazione, che è provvista al suo interno di dépendance e piscina e che era stata acquistata dall'ex premier diversi anni prima.