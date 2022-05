Nelle prossime settimane Instagram dovrebbe rilasciare degli aggiornamenti che impatteranno largamente la fruizione dei contenuti, con particolare accezione ai reel. Affrontare questo nuovo cambiamento può essere difficile. Ecco che in questo articolo cerchiamo di approfondire quali siano gli aggiornamenti di Instagram e come fare ad aumentare la visibilità dei propri contenuti video.

Con l'ultimo aggiornamento che sta per approdare sui nostri profili Instagram, l'importanza che rivestiranno i reel sarà a dir poco incontrastata.

L'impegno della piattaforma nel continuo miglioramento dell'esperienza utente è in continua evoluzione. Se per molti utenti i nuovi aggiornamenti potrebbero rappresentare un'interessante novità, per molte aziende e creators si tratta di qualcosa che potrebbe mettere la creazione di contenuti in difficoltà.

L'interesse di Instagram è quello di creare un'esperienza immersiva, in cui sempre maggiore leva verrà affidata ai video, mentre i testi risulteranno sempre di più una cornice.

Per fare in modo che il proprio profilo aziendale continui ad avere il suo successo, o addirittura che migliori in termini di visibilità ed engagement, è necessario che la propria strategia di social media marketing sia riverificata ed adattata al cambiamento emergente.

Del resto, quando si affaccia un cambiamento lungo la strada, non resta che abbracciarlo e capire come riuscire ad emergere. In questo articolo parleremo appunto di Instagram, di reel, e di come fare ad aumentare le proprie visualizzazioni e visibilità.

Le novità Instagram ed i reel nel 2022

In questi giorni, si sente molto parlare di Instagram e dei suoi aggiornamenti. Per molti content creator, infatti, potrebbe trattarsi di un cambiamento così radicale da poter danneggiare la propria strategia comunicativa. Vediamo di che cosa si tratta.

Il proprio feed, in teoria, non verrà più visualizzato come adesso. Tutti i contenuti, invece, dovrebbero essere visualizzati in 9:16 (il formato della maggioranza dei reel). Il testo dovrebbe essere visualizzato solo in parte (come già succede per i reel). Come una sorta di nuovo TikTok.

Anche i contenuti che non sono normalmente prodotti con quel formato di 9:16, come ad esempio i post, in realtà dovrebbero essere visualizzati nello stesso modo. Negli spazi mancanti, infatti, potrebbe essere inserito un colore di sfondo.

Questo cambiamento potrebbe rappresentare un grande svantaggio per chi affida la propria comunicazione soprattutto a foto e caroselli.

In secondo luogo, un ulteriore svantaggio deriva dal fatto che di ogni profilo si vedranno al massimo 3 storie. Ecco che se si vorrà continuare a vedere il resto dei contenuti si dovrà accedere direttamente al profilo stesso. Per molti content creator e brand, si tratterà di una drastica diminuzione della visualizzazione delle storie.

Ecco quindi che, nonostante l'intento sia quello di avvantaggiare l'utente e la sua esperienza all'interno della piattaforma, questi cambiamenti potrebbero davvero minare gli sforzi di chi con questa piattaforma ci lavora.

D'altra parte, però, e ne abbiamo parlato nell'articolo sul visual marketing, l'attenzione di tutti si sta rapidamente spostando sempre di più verso il mondo dei video. Dai reel di 30 secondi si è passati a quelli da 60 e pian piano poi a quelli da 90. Sono state introdotte, ormai da mesi, le pubblicità nei reel. Insomma, stiamo assistendo tutti ad un cambiamento non di poco conto.

Come fare dunque ad emergere? Dal momento che saranno i reel il cuore di tutto, come fare ad aumentare le visualizzazioni e catturare il target? Innanzitutto, partiamo dalle basi. Chi effettivamente può vedere le visualizzazioni dei nostri reel?

Come e chi può vedere le visualizzazioni dei reel Instagram

In realtà, la domanda è un po' insidiosa. Da un lato, Instagram permette di vedere la quantità di persone che hanno visualizzato il nostro reel. Dall'altro, però, non consente di capire chi effettivamente lo abbia visualizzato.

Si tratta di una questione di privacy, ma anche di evitare che una mole enorme di dati venga processata ogni millesimo di secondo.

In ogni caso, tutti coloro che pubblicano un reel possono vedere quante visualizzazioni lo stesso abbia fatto, quanti mi piace e quanti commenti. Basta accedere alle funzionalità raggiungibili dal contenuto stesso.

Se invece vogliamo avere qualche informazione in più, dobbiamo disporre di un account Business o Creator. Sono infatti informazioni private che vengono visualizzate solo dagli Insights.

Le informazioni che è possibile visualizzare da quest'area del profilo sono:

il numero di account raggiunti ;

; il numero di riproduzioni , che potrebbe essere maggiore rispetto al numero di account raggiunti (infatti spesso un video viene visualizzato più di una volta);

, che potrebbe essere maggiore rispetto al numero di account raggiunti (infatti spesso un video viene visualizzato più di una volta); il numero di mi piace, commenti e condivisioni ;

; il numero dei salvataggi.

Nel momento in cui si riesce ad accedere a questi dati, è possibile iniziare a fare una prima statistica dei reel condivisi nella piattaforma, e capire cosa ha performato meglio e, dunque, come migliorare.

Perché alcuni reel Instagram hanno meno visualizzazioni?

Nel momento in cui si iniziano a controllare i dati dei propri reel, si nota subito come alcuni di essi abbiano avuto pochissime visualizzazioni. Quale potrebbe essere la discriminante?

In realtà, i motivi possono essere veramente i più diversi. L'unico modo per riuscire a capire quale sia l'inghippo è l'analisi dei dati. Naturalmente più dati si hanno a disposizione e più facile sarà fare una statistica e capire i motivi.

In linea generale, però, ecco cosa non piace all'algoritmo di Instagram. In altre parole, scopriamo cosa NON dobbiamo fare, pena il basso numero di visualizzazioni.

Non bisogna pubblicare video di scarsa qualità . Con scarsa qualità, intendiamo video sgranati, con poca illuminazione, sfocati. Insomma, video che si fatica a vedere con chiarezza. Non piacciono agli utenti e tantomeno alla piattaforma.

. Con scarsa qualità, intendiamo video sgranati, con poca illuminazione, sfocati. Insomma, video che si fatica a vedere con chiarezza. Non piacciono agli utenti e tantomeno alla piattaforma. Evitare di condividere i video di TikTok . Instagram, infatti, non vuole essere cassa di risonanza per i contenuti creati in un'altra piattaforma. Per questo motivo, tenderà a penalizzare tutto ciò che non è stato progettato per Instagram stesso.

i video di . Instagram, infatti, non vuole essere cassa di risonanza per i contenuti creati in un'altra piattaforma. Per questo motivo, tenderà a tutto ciò che non è stato progettato per Instagram stesso. Infine, evitare contenuti in cui il testo occupa gran parte dello spazio del video.

Naturalmente questi sono solo dei consigli. Le motivazioni, però, potrebbero essere anche più subdole. L'orario di pubblicazione, il fatto che non si pubblichi con costanza, il tema del reel, ecc. Soltanto continuando a pubblicare si riuscirà a capire di più sul famigerato algoritmo.

Ora che abbiamo inteso cosa non bisogna fare, cerchiamo invece di vedere alcuni consigli per migliorare le performance del proprio video.

5 idee per aumentare le visualizzazioni dei tuoi reel

Quello che diremo qui forse non farà aumentare le visualizzazioni dei reel, ma sicuramente farà aumentare qualcosa di ben più importante, ovvero l'engagement e le conversioni. Ecco le 5 idee da cui partire.

Individuare la propria nicchia.

Sembra assurdo pensare di aumentare il pubblico selezionandone solo una parte. In realtà, è proprio quello il segreto. In effetti, si potrebbero seguire i trend e creare dei video che facciano ridere e quindi raggiungere un numero immenso di utenti, ma se il proprio profilo non è in linea con questo reel? Forse sarà stato divertente crearlo, ma non porterà risultati.

Ecco quindi che bisogna pensare al proprio pubblico, ai suoi interessi e al suo modo di comunicare. Per riuscire a farlo, possiamo pensare ai 3 intenti che stanno dietro ad un reel, e questo ci porta al secondo punto.

I reel possono essere didattici, d'intrattenimento e di ispirazione.

Tutti noi seguiamo profili che in modi diversi seguono almeno uno di questi 3 approcci di comunicazione.

Più il proprio contenuto sarà in linea con queste 3 motivazioni, più sarà facile ottenere il riscontro desiderato.

Strutturare il reel in modo ben definito.

Parliamo in questo caso soprattutto di tempistiche. All'interno del proprio video, ci dev'essere un momento iniziale di gancio (in genere, i primi 2 secondi al massimo), la seconda parte più lunga in cui si dà sostanza al proprio gancio e, infine, la Call to Action finale. Non deve mai mancare quest'ultima parte, per quanto scontato possa essere.

Pubblicare in modo costante e soprattutto in modo coerente al proprio brand.

Come detto, non è importante fare in modo che il video sia virale a tutti i costi. Molto spesso anche un video seguito da qualche migliaia di utenti potrà convertire meglio rispetto ad un video visto da milioni di persone.

La differenza che farà convertire il proprio pubblico sarà vedere che il profilo del creator risponde alla propria esigenza. Il reel sarà semplicemente un gancio che spingerà l'interesse dell'utente verso la nostra realtà.

Curare lo script e la caption del proprio video.

Si tratta di una parte sottovalutata. Eppure, il fatto che ci siano dei sottotitoli ed una caption curata aumenterà sicuramente le proprie visualizzazioni. Molti utenti guardano i video senza audio, altri utenti l'audio non lo possono proprio sentire. Inoltre, le parole riusciranno a tenere incollato con molta più facilità l'utente allo schermo.

Ciò che servirà davvero sarà creare dei contenuti in linea, ma davvero, con il proprio brand. Naturalmente si può pensare anche di utilizzare delle musiche di tendenza o i modelli sfruttati dai creator più famosi, ma non sarà davvero quella la discriminante.

Aumentare le visualizzazioni dei reel Instagram è sempre un bene?

Di questo argomento ne abbiamo già parlato, a proposito dell'importanza dei nano influencer rispetto a quella dei mega influencer.

In effetti, più si amplia la propria platea e più sarà facile uscire da quella che è la propria nicchia. Si attirerà l'attenzione di utenti che normalmente non sarebbero interessati ai nostri contenuti e che magari sono incuriositi a tal punto da visitare il nostro profilo.

Cosa succederebbe poi? Scoprirebbero subito che il profilo non è davvero in linea con il contenuto del reel, oppure che tutto sommato si avvicina e decidono di dare una chance al profilo attraverso il like alla pagina.

Poi, però, si deve fare i conti con quello che succede nei giorni successivi. L'apparente successo è seguito dall'abbandono della pagina da parte di quegli stessi utenti che prima ne hanno sposato la causa.

Insomma, bene aumentare le visualizzazioni dei reel di Instagram, ma sempre considerando qual è l'obiettivo dei nostri contenuti e soprattutto a qual è l'identità del nostro brand.