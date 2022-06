Scegliere il miglior template non è solo una delle prime scelte che un blogger si ritrova a fare nel corso della propria carriera, ma anche una di quelle più importanti. I migliori template, infatti, non garantiscono solo un'ottima qualità estetica, ma mettono a disposizione degli utenti alcune fondamentali caratteristiche che sono utili a livello di SEO. Esploriamo i migliori template per i blogger in questo articolo dedicato a WordPress.

Per un blogger, la ricerca del miglior template è cosa imprescindibile. Performance elevate, infatti, determineranno inequivocabilmente il successo, o l'insuccesso, del proprio blog.

In questo articolo, a scanso di equivoci, ci dedicheremo ai migliori template per blog che sono costruiti su WordPress.

Non parleremo, invece, di Blogger, perché, a nostro vedere, non offre tutte le possibilità che si richiedono ad un blog utilizzato in modo professionale, pur essendo un ottimo prodotto (per approfondire, leggi l'articolo dedicato alla creazione di blog professionali).

Dunque, iniziamo a verificare quali sono i migliori template per blog costruiti su WordPress.

Migliori template per blogger: 4 caratteristiche da considerare assolutamente

Un blogger deve scegliere bene il proprio template per WordPress. Infatti, quando gli utenti sbarcheranno all'interno del sito web, la prima cosa che vedranno sarà proprio com'è fatto esteticamente.

Gli utenti rimarranno per un tempo maggiore non soltanto se ciò che vedono aggrada i loro occhi, ma anche se il sito esegue i loro comandi in tempi brevi.

Dunque, il fatto che un blogger scelga bene il suo template influenzerà in buona parte anche il numero di visitatori del sito e anche il loro tempo medio di permanenza per ciascuna pagina.

Quali sono le caratteristiche da considerare?

La personalizzazione.

Si tratta di uno dei fattori più importanti, perché grazie alle personalizzazioni è possibile trasformare un sito web che sembra identico ad un milione di altri già visti, in uno del tutto in linea con il proprio brand.

L'accessibilità.

Oltre al fatto che a livello di SEO, Google apprezza molto i siti che sono accessibili, è sempre meglio considerare un template accessibile. Si tratta di temi che funzionano con screen reader e sono adatti ad altri dispositivi di assistenza.

Da un lato si aiuterà l'utente, e dall'altro si aiuterà a migliorare il ranking del proprio sito (ovvero il posizionamento nei motori di ricerca).

Template mobile friendly.

Sempre più utenti accedono ai siti web, quindi anche a quelli dei blogger, da dispositivi mobili, e dunque è essenziale che il proprio template sia mobile friendly.

Come nel caso dell'accessibilità, si avrà un doppio vantaggio. Da un lato non si innervosirà l'utente a causa della lentezza di caricamento delle pagine quando vi accede da cellulare, e dall'altra Google apprezzerà i nostri sforzi, garantendoci un miglioramento a livello SEO.

Il supporto per i plugin.

Alcuni plugin sono utilissimi per riuscire a gestire comodamente il proprio sito web e riuscire ad automatizzare diversi processi. Dunque, in base a quello che il blogger vorrà creare all'interno del proprio sito web, sarà di fondamentale importanza che scelga il template che supporta i suoi plugin di riferimento.

Ad esempio? Se vogliamo creare un ecommerce su WordPress, assicuriamoci che uno dei plugin più popolari a tale scopo, WooCommerce, funzioni bene nel template scelto.

Dunque, cerchiamo di trovare i 3 migliori template per il 2022 che ogni blogger dovrebbe considerare per il proprio sito web.

1. Enfold: il template ottimizzato SEO

Enfold è uno dei template più popolari per creare siti su WordPress, amato dagli utenti di tutto il mondo, blogger e non soltanto.

Piuttosto semplice da usare, garantisce un alto livello di personalizzazione. Questo può lasciare un po' perplessi gli utenti alle prime armi, ma con l'andare del tempo risulterà un'autentica manna, anche in considerazione del fatto che il servizio di assistenza è molto veloce nelle risposte.

Non dimentichiamoci, infine, che è un template ottimizzato per fare SEO, un insieme di tecniche fondamentali per chiunque si occupi di blogging. Naturalmente il template non garantirà un buon posizionamento a prescindere, ma garantirà la creazione di pagine veloci e leggere, ottime per l'ottenimento di un buon ranking.

2. Divi: template eccezionale per siti di blogger e portfolio

Divi garantisce dei livelli di personalizzazione che sono superiori forse a qualsiasi altro template.

L'editor visuale è veramente performante e dunque permette di creare ottimi siti web anche senza comprendere i linguaggi di programmazione.

Si tratta di un template ottimo per i blogger, anche nel caso in cui vogliano rendere il loro sito web un ecommerce.

Inoltre, mentre per altri template le personalizzazioni sono possibili solo grazie al download di alcuni plugin, Divi è già integrato con numerose funzionalità.

Form di contatti, recensioni e mappe, ad esempio, senza contare i prodotti correlati per un ecommerce, saranno funzionalità già presenti all'interno del template di Elegant Themes.

3. Avada: ottimo template per blogger e siti multilingua

Come Divi, si tratta di un template ricchissimo di funzionalità che sono sfruttabili appieno anche grazie alla completezza dell'editor visuale.

Si tratta del template più venduto e scaricato di Themeforest (la stessa casa produttrice di Enfold).

Anche questo template ha un design molto elegante e semplice e si presta molto facilmente ad essere utilizzato come sito su cui appoggiare un blog, ma anche un ecommerce. Qui, ad esempio, WooCommerce è assolutamente compatibile.

Alcuni plugin premium sono già inclusi e dunque Avada consiglia agli utenti di scaricarli, ma non è necessario, nel caso in cui non servano.

Infine, questo tema è molto semplice per chiunque, anche per chi non è esperto di linguaggi di programmazione. Nel caso in cui, per qualche ragione, il proprio blog sia multilingua, questa è una delle scelte migliori che si possano compiere.

Ricordiamo che la scelta di un template non è irreversibile, ma certamente cambiare tema in corso d'opera, quando il proprio sito è già ben avviato, comporta una difficoltà notevole che può tradursi in conseguenze inaspettate anche a livello di SEO.

Per chiunque sia un blogger professionista, e dunque utilizzi il proprio blog per guadagnare, è essenziale valutare un template performante. Questo comporta spesso il fatto di rivolgersi a template a pagamento. Il loro costo, però, sarà uno dei migliori investimenti che si possa pensare di fare.