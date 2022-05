Una pmi può avere un credito pubblicitario Google Ads di 400 euro gratis quest'anno. Scopri come averli e spenderli in pubblicità online! Dopo la lettura non solo saprai cos’è, come funziona e come averlo, anche come sfruttarlo e cosa occorre per riceverlo.

Il codice promozionale Google Ads cambia di anno in anno e potrebbe variare anche di mese in mese. Ne abbiamo visti tantissimi fino ad oggi, come, il credito pubblicitario Google ads di 50 euro di benvenuto, oppure, quello offerto scaricando l’applicazione dal cellulare, e così via.

Il credito pubblicitario Google ads proposto di oggi e di questo periodo è del valore di 400 euro. Come averlo? È per tutti e qualsiasi persona può fare la richiesta rispettando i requisiti proposti. Per avere 400 euro gratis dovrai seguire dei passaggi richiesti da Google ads.

Semplice ed intuitivo, approfitta anche tu di 400 euro gratis. Fino ad ora, in molti, hanno usufruito dei vari crediti Google ads forniti. Sono sempre stati un beneficio per fare le pubblicità online anche in termini di visibilità e conversione.

È importante sottolineare le potenzialità di Google ads, pertanto, citeremo studioweb.marketing.com, dove scrive:

Quando lanci il tuo progetto web, molto probabilmente farai fatica inizialmente a posizionarti nella prima pagina di Google, soprattutto per le keyword più comuni. Se ti stai chiedendo “Come posso fare per apparire subito nelle prime posizioni di Google?”, la risposta è Google Ads (precedentemente chiamato Google Adwords).

Credito pubblicitario Google Ads: che cos'è

Il codice promozionale di Google Ads è un credito pubblicitario offerto dallo strumento di advertising del motore di ricerca per aiutare le PMI. Dopo la pandemia sono state attuate delle offerte per fare in modo di mettere in contatto aziende e clienti in un momento come questo.

Anche prima della pandemia vi sono stati diversi crediti pubblicitari Google Ads. In particolare, si tratta di una somma di denaro da poter spendere in pubblicità su Google. La spesa pubblicitaria può essere utilizzata solo sulle piattaforme di Google ads.

Le attività e le aziende sono le colonne portanti della comunità, per questo motivo, Google Ads, costantemente, si impegna ad offrire il massimo attraverso un credito pubblicitario in denaro. Chiamati anche coupon o voucher, sono un credito applicabile all’account Google ads di qualsiasi inserzionista.

Non è sempre possibile richiederli, in alcuni periodi si può fare attraverso una landing page Google ads, la maggior parte delle volte vengono offerti occasionalmente nell’ambito di offerte specifiche.

Italiaonline.it spiega l’importanza di avere il credito pubblicitario Google ads per una PMI in un articolo, e rende noto alcuni numeri interessanti, che riportiamo di seguito:

Tra questi spicca anche Google che ha messo a disposizione crediti pubblicitari per le aziende. Le attività di piccole e medie dimensioni rappresentano infatti la colonna portante dei sistemi economici globali. Secondo la Banca Mondiale, rappresentano il 90% di tutte le aziende presenti al mondo e offrono lavoro a più della meta degli occupati. Ecco perché Big G. ha pensato di stanziare un fondo di 340 milioni di dollari proprio per le PMI. Vediamo come le aziende possono usufruirne.

In generale, oltre ai 400 euro gratis di credito pubblicitario Google ads, si può ottenere anche un codice promozionale di benvenuto subito dopo aver creato un account.

I crediti Google cambiano sempre, a volte sono di 50 euro e a volte sono prezzi più alti in cambio di spendere la stessa spesa: anche questo è un vantaggio poiché si possono ricevere somme di denaro molto alte come 400 euro gratis.

Come funziona il credito pubblicitario Google Ads

Acquisire più clienti non è mai stato così semplice grazie a Google Ads. Con questo strumento è possibile far notare la propria azienda e dargli la giusta visibilità sui motori di ricerca. Soprattutto, è un tool che offre di far vedere il profilo quando un utente cerca quel determinato argomento a cui è interessato.

Infatti, le persone fanno ricerche su Google, chiedono cosa fare e dove andare. Proprio in quel momento, in cui appaiono le risposte che cercano, compare proprio l’annuncio della tua azienda. L’annuncio giusto al momento giusto? È proprio così.

Il credito pubblicitario gratuito è una marcia in più per raggiungere gli obiettivi sul web: incrementare le visite al sito web, ricevere telefonate, e aumentare vendite in negozio. I criteri di offerta del credito pubblicitario Google ads vengono applicati esclusivamente se l’account in questione possiede i requisiti previsti.

Generalmente, le offerte sono riservate ai nuovi account e per i profili che seguono attentamente i consigli di Google ads. Ad esempio, una volta ricevuto il primo coupon di benvenuto, potresti riceverne un altro solamente seguendo il consiglio di scaricare l’applicazione anche sul cellulare e così via.

Entra in gioco, quest’anno, nel 2022, il credito pubblicitario Google ads di 400 euro. Come funziona? Le offerte di lancio del tipo spendi un totale e ricevi un totale sono utilissime e funzionali, studiate appositamente per le aziende.

Datafeedwatch.it ha parlato di tutte le caratteristiche da sapere, incluse le modalità di identificazione delle pmi:

Gli inserzionisti riceveranno una notifica e i crediti pubblicitari appariranno automaticamente nei loro account. Non è necessario intraprendere alcuna azione affinché venga valutata la propria idoneità. In che modo Google identifica un'azienda di piccole o medie dimensioni? Google ha creato un team globale preposto per fornire consulenze e sostenere le piccole e medie imprese di tutto il mondo. Google collabora con le PMI su scala globale, dai negozi locali fino alle aziende con centinaia di dipendenti e diverse sedi.

Come avere credito pubblicitario Google Ads

In generale, per avere il credito Google ads si dovrà utilizzarlo entro i 14 giorni dalla data di creazione del profilo. Per ottenerlo, bisogna inserire il codice nella pagina promozioni nei giorni previsti e con un click si può subito ricevere il saldo dopo aver inserito il codice.

Sarebbe una dicitura alfanumerica che viene comunicata da Google Ads per aumentare la visibile e le vendite. Come riscattare il credito? Ecco i passaggi:

Recarsi sulla pagina ufficiale con il proprio account

Nel menu principale, cliccare sull’area marketing

Fai Tap su credito e seleziona un paese per verificarlo (segui la guida)

Nella finestra che compare bisogna copiare e incollare il codice per configurarlo

Segui le linee guide per completare l’iscrizione

Crea una campagna pubblicitaria con il codice e inizia ad ottenere clienti

Questi sono gli step per poter avere il credito, prima però, è meglio sapere se risulti idoneo e se ne puoi usufruire.

Abbiamo già precisato che lo strumento del colosso tecnologico e leader tra i motori di ricerca punta sulle piccole e media imprese, proprio perché le Pmi sono le aziende più colpite dalle crisi, come la pandemia e altri eventi del passato.

Difatti, confermiamo che Google ads ha sempre offerto codici promozionali di qualsiasi numero, pensati e studiati appositamente per le circostanze e le necessità delle aziende presenti online.

Tra i requisiti, troviamo l’utilizzo del codice entro una tale data. Il sito deve essere incluso nei piani business o commerce base e avanzato. Non si possono combinare due codici promozionali nello stesso momento e usufruirne contemporaneamente.

Credito pubblicitario Google Ads: 400 euro gratis!

Fino ad ora abbiamo visto cosa sono i crediti pubblicitari Google ads in generale, cambiamo di mese in mese e di anno in anno sulla base delle esigenze di chi ne usufruisce.

In questo caso, descriviamo il credito di 400 euro. Il motore di ricerca offre gratuitamente 400 euro quando l’account spende la stessa cifra. In questo modo, potrai fare pubblicità su Google dal valore di 800 euro, di cui, 400 euro sono totalmente gratuiti.

Per ottenere questa offerta, i termini e le condizioni sono: offerta disponibile fino ad esaurimento scorte, il codice ha una scadenza di 60 giorni, non si ricevono notifiche quando si finisce il credito Google ads. Collaborando con la piattaforma potresti trovare i clienti giusti e soprattutto hai la possibilità di far crescere l’attività.

Tra l’altro, ottimizza il budget perché calcola la spesa sono sui risultati effettivi e non stimati. Il credito pubblicitario di 400 euro gratis è un vero e proprio affare!

Ecco perché molti ne stanno beneficiando, le PMI sono le aziende più colpite dalla pandemia e chiunque vorrebbe un credito così alto gratuito. Il risultato è aumentare la visibilità e convertire i clienti.

Codice promozionale Google Ads: cosa occorre per averlo?

In questo ultimo paragrafo vedremo cosa occorre per avere il codice Google ads, chi può richiederlo, il tipo di utente idoneo e come funziona la richiesta. Non esiste una procedura di iscrizione e non c’è nemmeno bisogno di nessun tipo di azione da parte dell’azienda per richiedere il codice promozionare.

Come funziona e cosa occorre per averlo? In base ai criteri di idoneità, vengono applicati direttamente dal tool. Non possono essere divisi, rimborsati o trasferiti. Importantissimo vivere tra i paesi in cui si può richiedere.

Oltre a questo, è bene evidenziare dove si visualizza il codice promozionale nel proprio account e soprattutto come capire se si è clienti idonei per ricevere la spesa pubblicitaria gratuita.

Tutte le aziende idonee vedono il codice promozionale applicato esattamente nella pagina dedicata alle promozioni. Sull’icona degli strumenti in alto della pagina, nella sezione fatturazione e promozioni si potrà verificare l’importo esatti del codice promozionale.

Si presenta come una somma di denaro gratuita da spendere nelle future spese pubblicitarie. Prima di riceverlo, non verranno sostenute spese. Inoltre, possono essere applicati sulle ricerche, rete display, YouTube e tutti gli altri tipi di campagne pubblicitarie online. Ne beneficerai anche tu?