La customer experience – o l’esperienza del cliente – dovrebbe essere il punto focale da dove partire per sviluppare un sito web performante, anche dal punto di vista SEO. Ecco quali sono i fattori chiave da tenere in considerazione.

La customer experience – o l’esperienza del cliente – dovrebbe essere il punto focale da dove partire per sviluppare un sito web performante e affine agli obiettivi di marketing delineati in sede di stesura della strategia.

La customer experience ha infatti un impatto diretto ed incredibilmente significativo sul posizionamento dei siti web nei risultati di ricerca, specialmente nell’immediato futuro, in cui la SEO si concentrerà principalmente sulla metrica di engagement – quindi, sulle interazioni.

Più svilupperai il tuo sito per renderlo a misura di utente, maggiori saranno i dati che potrai raccogliere su come migliorarlo e su come renderlo sempre più affine alle esigenze degli utenti che lo visiteranno in futuro.

Ma cosa intendiamo quando parliamo di customer experience su un sito web, e quali aspetti considerare e migliorare per fornire davvero un buon servizio ai tuoi utenti – nonché per posizionarti ai primi posti sui motori di ricerca? Vediamoli insieme.

I principi di base della customer experience

Oggi, tantissime aziende e brand – dalle più piccole alle più grandi – hanno compreso l’importanza di un sito web ben sviluppato e del fornire un’esperienza cliente positiva agli utenti. Non solo questo impatta sulle vendite, ma anche sul prestigio del marchio e sul posizionamento SEO.

Un buon sito web è uno spazio dove un cliente riesce a trovare facilmente informazioni sul brand, prodotti e servizi, nonché il punto di partenza di qualunque presenza online. Qui la buyers journey viene spesso portata a termine con l’acquisto o la sottoscrizione a un servizio.

Se un sito web risulta lento, confusionario e poco attraente, con tutta probabilità il cliente lo abbandonerà prematuramente senza interagire. Il che ha un impatto non solo sui potenziali profitti, ma anche sul posizionamento SEO e sulla reputazione del brand. Vediamo cosa ottimizzare.

Lavorare sulla semplicità e facilità di utilizzo di un sito web

Se un sito web risulta confusionario e difficile da navigare, o se il processo di acquisto di un prodotto o servizio è esageratamente complicato, è molto probabile che un cliente si stufi e si rechi da altre parti.

Il sito dovrà quindi contenere solo l’essenziale: più un cliente va incontro a difficoltà e ostacoli inutili durante la sua buyer journey, minori saranno le probabilità che torni in futuro.

La semplicità di utilizzo di un sito web è il primo aspetto da migliorare per assicurare ai tuoi potenziali clienti una customer experience impeccabile.

Sviluppare contenuti rilevanti e utilizzare un linguaggio coinvolgente

Non solo i tuoi contenuti dovranno essere rilevanti per l’intento di ricerca dell’utente, ma dovranno anche essere sviluppati in maniera da renderli coinvolgenti, interessanti e accattivanti senza però sopraffare o annoiare l’utente.

Se un utente capita sul tuo sito web, vuol dire che l’anteprima del tuo contenuto ha attirato la sua attenzione. Se se ne va subito, vuol dire che l’esperienza sul tuo sito web è stata negativa, perché il tuo contenuto non era facilmente digeribile o non lo invogliava a leggerlo.

Leggi anche: Guida passo passo per una migliore creazione dei contenuti

Lavorare sulla velocità di caricamento per migliorare la customer experience

Ecco un altro aspetto importantissimo per l’ottimizzazione della customer experience. Fermati a pensare all’ultima volta che hai effettuato un acquisto online: quanto hai dovuto aspettare perché l’immagine del prodotto caricasse?

Se hai aspettato poco o niente, è probabile che la tua esperienza sia stata positiva, e che tu abbia completato l’acquisto. Se invece saresti dovuto rimanere davanti allo schermo per una decina di secondi, probabilmente te ne sarai andato prima.

Pensare a un design responsive per ogni sito web

Secondo un report sull’utilizzo dei dispositivi mobili condotto nel 2021, essi producono il 50.81% del traffico globale sui siti web. Quindi, secondo questi dati, ogni sito web dovrebbe essere ottimizzato responsive e pensato anche – e soprattutto – per dispositivi come tablet, smartphone e smartwatch.

Non solo questo andrà a migliorare nettamente l’esperienza utente, ma Google utilizzerà il fattore responsive per indicizzare i siti al meglio, andando a rankare quelli che presentano un’ottimizzazione responsive naturalmente più in alto rispetto a quelli fruibili solo da desktop.

Condurre un'analisi costante e Split Test di un sito web

Naturalmente, non è abbastanza sviluppare un sito web con tutte queste caratteristiche che vanno a soddisfare la customer experience per poi lasciarlo abbandonato a sé stesso. Il processo è continuo, e un’azienda deve conoscere le metodologie e pratiche migliori stando al passo con i tempi.

Per fare ciò è necessario prima di tutto rimanere aggiornati sui comportamenti dei clienti e come essi si modificano nel tempo, ma soprattutto condurre dei Split Test confrontando vari layout e analizzando i risultati ottenuti per capire quali funzionano meglio.

In conclusione

Naturalmente questi sono solo alcuni degli aspetti da tenere in considerazione per ottimizzare al meglio un sito web in ottica di miglioramento dell’esperienza utente – e di conseguenza di posizionamento SEO.

Ogni fascia di pubblico target ha le proprie esigenze e preferenze, e starà a te comprendere le metodologie migliori per il tuo specifico settore.