Con il passare del tempo e l'evoluzione della tecnologia i social network hanno incorporato sempre più aggiornamenti e servizi utili agli utenti. In particolare, Facebook, la piattaforma social più famosa al mondo, ha recentemente incluso una sezione video, gaming e persino un marketplace. Proprio su quest'ultimo ci focalizzeremo in questo articolo, analizzando tutte le caratteristiche, le modalità d'uso e i vantaggi.

Il mondo dei social network è estremamente vario e diversificato: ormai esistono tantissime piattaforme destinate a differenti tipi di pubblico.

Nonostante la continua introduzione di nuovi competitor e le innovazioni sempre più allettanti, c’è un canale social in particolare che non intende rallentare la sua crescita.

Stiamo parlando ovviamente di Facebook, la piattaforma più famosa al mondo lanciata ufficialmente nel febbraio 2004 e partita inizialmente come un semplice portale universitario.

Come sicuramente tutti quanti saprete, Facebook non è più quello dei primi anni Duemila: ha infatti subito una quantità di cambiamenti impressionante, sino ad includere una sezione video, una sezione gaming, i reels e persino un marketplace.

Proprio su quest’ultimo aggiornamento ricade oggi la nostra attenzione!

In questo articolo andremo alla scoperta di tutti i dettagli del marketplace di Facebook, scopriremo come funziona, perché è utile averlo, come caricare un articolo e alcuni trucchi per sfruttarlo al meglio.

Cos'è il Facebook Marketplace?

Prima o poi dovevamo aspettarcelo! L’arrivo di un marketplace su Facebook non ha infatti strabiliato molti iscritti, i quali, coscienti delle nuove tendenze della rete, erano pronti ad accogliere un servizio simile anche su questo social network.

Dopotutto, al giorno d’oggi, gli e-commerce e gli shop online vanno letteralmente alla grande: le vendite su Internet stanno man mano andando a sostituire le attività commerciali fisiche.

Quindi, purtroppo o per fortuna, tutti i principali attori della rete devono adattarsi a questa innegabile ed inevitabile realtà.

Facebook Marketplace è una sezione della piattaforma Facebook interamente dedicata al mondo delle vendite.

Il concept alla base di questo progetto è quello di far incontrare in modo semplice e veloce i commercianti e i venditori presenti sull’applicazione con potenziali acquirenti interessati ai prodotti.

Questo processo funziona alla perfezione proprio perché sfrutta la grande risonanza di Facebook all’interno della società e l’impressionante numero di utenti iscritti.

Gli articoli esposti in vendita possono essere sia nuovi che usati e possono essere caricati sul marketplace sia da un profilo personale privato sia da un account aziendale.

Questo rappresenta un grandissimo beneficio per le imprese, poiché possono godere di un canale in più per promuovere e sponsorizzare i prodotti. Per di più un canale con un pubblico notevole.

Non dimenticate infatti che Facebook conta ben 2 miliardi di utenti attivi a livello globale. Un numero di questo genere non si era mai visto per nessuna piattaforma prima d’ora.

Stiamo letteralmente parlando di un quarto della popolazione mondiale!

Sull’onda di tutto questo, il Facebook Marketplace garantisce a tutti i venditori una vetrina espositiva molto importante, la quale garantisce tantissimi vantaggi che tra poco vedremo.

Nonostante questo, però, il fine ultimo di questa sezione non è far guadagnare soldi agli iscritti. Sicuramente questo rappresenta un aspetto allettante, ma il vero scopo è quello di avvicinare le persone al mondo del commercio e di donare popolarità ad aziende e piccole medie imprese.

Come funziona il Facebook Marketplace?

Date le premesse, sicuramente sarete curiosi di sapere come funziona questa incredibile nuova sezione di Facebook!

Cominciamo subito con il dire che iniziare ad utilizzare il marketplace è estremamente facile e veloce: non è necessario effettuare nessuna nuova iscrizione o pagare costi aggiuntivi.

È sufficiente avere un account Facebook attivo e funzionante.

L’unica specifica importante da fare è che a questa sezione possono avere accesso solo iscritti maggiorenni, quindi con almeno 18 anni.

Ora entriamo più nello specifico e capiamo il funzionamento del marketplace partendo da come caricare un prodotto e gestire la vendita:

1 Accesso al marketplace: aprire Facebook, cliccare sull’icona del marketplace posizionata nella barra degli strumenti in basso. Successivamente selezionare il pulsante “Vendi” in alto a sinistra, poi “Crea un nuovo annuncio” e scegliere la categoria di prodotto che si intende postare.

2 Aggiunta delle foto illustrative del prodotto: l’inserimento delle immagini è completamente gratuito ed è possibile selezionare più di una fotografia.

3 Inserimento del titolo: il nome del prodotto è una delle parti più importanti, poiché è la prima cosa che le persone noteranno, quindi deve essere corretto e adeguato. Per il titolo il sistema mette a disposizione massimo 100 caratteri.

4 Creazione della descrizione: qui andranno inseriti tutti i dettagli dell’articolo, ad esempio dimensioni, funzione, colore, eventuali segni d’usura, etc…

5 Indicazione del prezzo: il costo degli articoli è totalmente a vostra discrezione. Ovviamente sarebbe meglio fare un po’ di ricerca prima di stabilire una cifra e, solitamente, si sceglie sempre un valore leggermente inferiore al reale prezzo di mercato.

6 Specifica della categoria del prodotto: questo passaggio è molto semplice; infatti, si tratta solo di selezionare la categoria in cui rientra il prodotto messo in vendita. Più avanti analizzeremo più nel dettaglio tutti i gruppi esistenti.

7 Definizione del pagamento e del metodo di spedizione: Facebook non integra nessuna tipologia di pagamento specifica; quindi, spetta al venditore accordarsi direttamente con l’acquirente per il trasferimento dei soldi, il quale può avvenire con bonifico bancario, carta di credito, paypal, etc… Per quanto riguarda le spedizioni, una volta che l’articolo viene acquistato può essere inviato entro 3 giorni lavorativi (tramite un corriere a vostra scelta, ad esempio Fedex o UPS) e verrà recapitato entro 7 giorni lavorativi.

Quali sono i vantaggi del Facebook Marketplace?

Siamo sicuri che tutti voi potete facilmente intuire i benefici che Facebook Marketplace potrebbe portare ad ogni genere di account.

Come abbiamo detto, infatti, può essere utilizzato sia da profili personali sia da account business che utilizzano il sistema a fini aziendali, ad esempio l’aumento dei clienti o la promozione di un nuovo articolo.

Ovviamente, a questi ultimi sono riservati i benefici maggiori, proprio perché lavorativamente parlando i passi avanti che si possono fare sono notevoli.

Vediamo quindi 3 buoni motivi per cui dovresti assolutamente avere Facebook Marketplace:

Visibilità dei prodotti

Come abbiamo detto Facebook garantisce una vetrina espositiva senza precedenti e assolutamente imparagonabile con qualsiasi altro sito web.

Vendere su questo marketplace vuol dire interfacciarsi con più di 2 miliardi di persone provenienti da ogni parte del mondo: le probabilità di concludere gli affari è quindi molto elevata.

Per di più, per chi gestisce uno shop online di piccole dimensioni tutto ciò rappresenta un canale comunicativo ideale per nuovi clienti.

Miglioramento della brand awareness e della brand reputation

Qualsiasi attività di promozione, soprattutto se svolta online, offre a tutti i marchi la possibilità di sviluppare una reputazione più solida o ottenere una rilevante popolarità.

Questi due risultati si concretizzano rispettivamente nella brand reputation e nella brand awareness: due elementi fondamentali per qualsiasi azienda e che possono essere perfezionati sono con buone strategie di marketing.

Facebook Marketplace rientra sicuramente in una di queste!

Studio della concorrenza

Avere la possibilità di interfacciarsi con così tanti altri utenti, ci permette di studiare il mercato entro cui si opera e soprattutto analizzare la diretta concorrenza.

Una volta appresi i metodi di vendita più comuni, l’operato dei vari competitor e i prodotti maggiormente richiesti dal pubblico, potrai sicuramente impostare una tua strategia valida e efficace.

Per di più, avrai modo di plasmare l’offerta nel tempo semplicemente osservando le vendite personali e altrui.

Facebook Marketplace: quali prodotti si possono vendere?

Ogni volta che una piattaforma introduce un servizio di vendita, il proprietario della stessa deve assicurarsi di regolamentare nel modo corretto tutti i vari passaggi del processo d’acquisto.

È fondamentale che vengano chiariti i termini e le condizioni in merito ai prodotti che possono essere pubblicati, le metodologie di pagamento, la spedizione, etc…

Questo genere di normativa, oltre che essere utile per gli utenti, è obbligatoria per ogni e-commerce che desidera agire indisturbato su Internet.

Vediamo quindi come Facebook Marketplace ha deciso di gestire le vendite, quali articoli ha concesso e quali, invece, sono proibiti.

Le categorie principali, nonché le più richieste sull’applicazione, sono veicoli e pezzi di ricambio auto, affitti di abitazioni, abbigliamento e scarpe da donna e uomo, mobilia e arredamento ed infine elettronica.

Oltre a ciò, è anche possibile vendere articoli d’antiquariato, elettrodomestici, artigianato, articoli per neonati, libri, film, musica, usato, prodotti di salute e bellezza nuovi, gioielli, orologi, borse, valigie, strumenti musicali, articoli per animali, articoli per il giardino e esterno casa, articoli sportivi, videogiochi, attrezzi e articoli per decorazione d’interni.

Come vedete le possibilità sono svariate e per tutti coloro che hanno intenzione di testare questa attività, siamo certi che almeno due o tre categorie su cui poter lavorare ci saranno sicuramente.

Passiamo ora a tutto ciò che NON si può vendere su Facebook Marketplace.

Qui di seguito la lista dei prodotti vietati dalla piattaforma:

Alcol

Parti o fluidi del corpo

Supporti digitali che agevolano contenuti streaming in maniera non autorizzata

Documenti, valute o strumenti finanziari

Giochi d’azzardo

Sostanze o materiali pericolosi

Integratori ingeribili

Offerte di lavoro

Animali

Terreni

Prodotti medici

Droghe o sostanze illegali

Prodotti a sfondo sessuale

Articoli rubati

Prodotti a base di tabacco

Cosmetici usati

Armi, munizioni e esplosivi

Abbonamenti, buoni regalo, coupon e biglietti per eventi

Rispettando queste linee guida, la vostra attività di vendita su Facebook non subirà intralci e potrete guadagnare soldi in sicurezza.

Per saperne di più ed essere maggiormente informati sugli standard della community, potete trovare tutte le normative a questo link messo a disposizione direttamente da Meta.

Facebook Marketplace: come sfruttarlo al meglio

Arrivati a questo punto dovreste aver capito tutti i dettagli di questa nuova incredibile sezione di Facebook; quindi, vogliamo riservarvi qualche piccolo consiglio per sfruttarla al meglio.

I suggerimenti in questo caso sono molto simili, se non identici, a delle dritte che dovrebbero rispettare tutti gli e-commerce presenti in rete.

Si tratta, infatti, di alcuni segreti utili a vendere di più, incuriosire i clienti e migliorare l’aspetto generico del profilo.

Innanzitutto, una delle prime cose da fare è dare un occhio di riguardo alla parte estetica dell’inserzione, quindi curare la descrizione nei minimi dettagli, scegliere un titolo giusto e adatto e inserire immagini di qualità che mettano bene in mostra il prodotto e gli eventuali difetti.

Successivamente è importante assicurarsi di inserire un prezzo realistico e soprattutto competitivo rispetto al resto della proposta.

Una buona idea in questo caso è osservare il costo medio di categoria, così da non esagerare da un lato e non svalutare l’articolo dall’altro.

In ultimo, ma non per importanza, ricordatevi sempre di tenere la corrispondenza con i clienti e di gestire tutte le singole proposte d’acquisto.

A questo scopo Facebook predispone ovviamente la famosa chat privata, dove potrete scambiarvi messaggi inerenti alle informazioni sul prodotto oggetto della vendita.