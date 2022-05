La pubblicità online per i dispositivi mobile è la migliore forma di vendita di questi tempi. Ti sei mai chiesto perchè? Lo scoprirai leggendo questo articolo. D'ora in poi saprai come fare pubblicità online a prova di smartphone ma non solo. Scoprirai cos'è, come funziona, perchè è importante, come fare e i trucchi.

Tra i tanti metodi per vendere si nota come la pubblicità online a prova di dispositivi mobile è una delle migliori. Lo smartphone è uno strumento utilizzato nella vita di tutti i giorni, possiamo definirlo il nostro migliore amico tecnologico.

Gli utenti sul web visualizzano costantemente pubblicità online per cellulare su qualsiasi canale social o sito web. Diversamente dal computer, sul cellulare, troviamo un diverso approccio della comunicazione, dei formati e soprattutto vediamo un cliente differente con altre caratteristiche rispetto a chi naviga da pc.

Il mobile advertising oggi sta diventando importantissimo e l’87% degli utenti ormai acquista online con uno smartphone. Ecco perché diventa importante sapere come fare pubblicità online per smartphone.

Quale tipo di annuncio utilizzare? Di quale formato? Se queste sono alcune delle domande che ti stai chiedendo, beh, questo è il posto giusto per informarti. Abbiamo descritto i migliori trucchi per fare pubblicità online per mobile.

Pubblicità sui dispositivi mobile sarà la protagonista del web marketing? Lo è già! Continuando scoprirai esattamente che cos'è la pubblicità online, come funziona la pubblicità a prova di smartphone, quanto è importante, il criterio da usare e come fare pubblicità online per il cellulare. Infine, vedremo i 5 trucchi per farla a prova di dispositivo mobile.

Che cos'è la pubblicità online? Ecco anche i tipi e la differenza con l’offline!

La pubblicità online è una forma di vendita prettamente studiata per gli scopi online. Diversamente dalla pubblicità offline è misurabile, costa molto di meno e arriva ad un pubblico ampio e specifico. La pubblicità è l’arte di persuadere tramite un messaggio comunicativo.

Essa si indirizza alla massa e usa una comunicazione persuasiva. Viene sviluppata dalle aziende ed è volta a vendere prodotti o servizi. Nel particolare, potrebbe anche avere come obiettivo quello di aumentare la notorietà del marchio o fidelizzare clienti attuali.

Attraverso i media ha la finalità di persuadere il comportamento del consumatore che da pubblico diventa cliente. Generalmente, informa e seduce, è ufficialmente uno dei metodi migliori per vendere.

Nello specifico, invece, la pubblicità online ha lo stesso e identico principio ma viene posizionata online su qualsiasi dispositivo e canale digitale.

Che cos’è la pubblicità online nel particolare? Per mezzo del web e dei social media, diversamente dalla pubblicità offline che si trova solo sui mass media (tv, radio e giornali cartacei), manda messaggi di marketing ad un pubblico online definito.

Alcuni scopi della pubblicità online sono volti ad aumentare il traffico sul sito web. Utilissima per persuadere un potenziale cliente mirato e fare in modo che faccia un’azione d’acquisto.

I più importanti sono quelle sui social media, di content marketing, e-mail marketing, SEM, pubblicità display, banner e video Google ads, retargeting e soprattutto per dispostivi mobile.

Come funziona la pubblicità per cellulare? Il cliente al posto e momento giusto!

Le funzioni della pubblicità online per cellulare dipendono dagli obiettivi e da diverse fasi. Nel caso in cui l’obiettivo è progettare una pubblicità multipiattaforma, quindi, per computer e per smartphone, si procederà in un modo.

Invece per le pubblicità online prettamente sviluppate per cellulare, quindi, concentrata su utenti che usano in quel determinato momento un dispositivo mobile, si andrà ad attuare una strategia completamente diversa.

Si può fare in maniera separata, pubblicando due pubblicità online diverse per differenziarle. In questo caso si dovrà creare una campagna solo mobile. Un vantaggio realizzarla in modo separato poiché così facendo è possibile arrivare a conversioni specifiche solo ed esclusivamente da smartphone.

Degli esempi sono i download in una applicazione, l’ascolto di un podcast oppure in riferimento a una pubblicità online locale. Dopo aver compreso tutto ciò, il funzionamento è semplice. Compresi gli obiettivi si studieranno i canali migliori e i formati degli annunci.

Per cui, la funzione dipende dall’obiettivo che si vuole raggiungere. Con la pubblicità online per cellulare troverai il cliente perfetto al posto giusto e al momento giusto.

Blog.osservatori.net ha scritto:

Il mercato italiano del Mobile Advertising continua a crescere, raggiungendo gli 1,9 miliardi di euro. La maggior parte del mercato proviene soprattutto da investimenti multipiattaforma, dato che ormai è inevitabile per le aziende includere il Mobile nelle proprie pianificazioni. In questo ambito, le aziende si mostrano sempre più attente nella progettazione di creatività specifiche per il Mobile e, in alcuni casi, seguono persino un approccio “Mobile first” che viene successivamente declinato sulle altre piattaforme della strategia cross-platform.

Quanto è importante la pubblicità online per gli smartphone?

Hai mai pensato all’utilizzo che facciamo ogni giorno degli smartphone? Rispetto alle pubblicità offline come i volantini, manifesti e inserzione sui quotidiani, la pubblicità online, come i banner, la link building e i contenuti sponsorizzati, raggiungono più persone e in qualsiasi parte del mondo esse si trovano.

Da sottolineare che non avviene in orari specifici ma in qualsiasi momento il target è collegato. Poi, consente di selezionare clienti precisi, al posto giusto nel momento giusto. L’elemento più importante che caratterizza la pubblicità online da quella offline è che è misurabile.

Spiega l’importanza anche mobile-marketing.it:

Al momento il numero di persone che possiede uno smartphone o un telefono cellulare nel mondo è maggiore del 65%, mentre l’Italia è il terzo paese al mondo per numero di telefonini. Per questo motivo è molto importante considerare il mobile come punto centrale di una strategia di advertising, in modo da non perdere quella grande fetta di audience che si è spostata ormai sui dispositivi mobile, e che può essere raggiunta in modo molto più personalizzato, immediato e geo-localizzato rispetto al desktop.

Considerando che la maggior parte degli utenti online è su smartphone, si comprende quanto sia importante oggi questo metodo di vendita. Utilizzando inviti all’azione è possibile convertire l’utente in cliente chiedendogli di eseguire un’azione di acquisto.

Diventerà la protagonista del web, la pubblicità per dispositivi mobile poiché il cellulare sta regnando come strumento tecnologico di utilizzo quotidiano.

Scopri come fare pubblicità a prova di smartphone: criterio, formati e obiettivi

Il criterio per fare pubblicità online per cellulare affronta diverse cose importanti. La prima è la modalità, poi ci sono i canali, seguono i formati, poi i dati, gli obiettivi e le sfide del mercato. Calcolando questi fattori come fondamentali, si applicheranno dei principi per sviluppare la strategia.

I formati delle pubblicità per telefono e tablet, per qualsiasi canale, sono:

Display (Banner e Rich Media)

Video (In stream e out stream)

Per parola chiave

Per affiliazione

Gli obiettivi sono comuni e grazie a questi si possono misurare le campagne pubblicitarie per dispositivi smartphone. Essi si riferiscono alle kpi legate al branding e quelle riferite alla performance. Google riporta che la maggior parte del traffico rilevato proviene da utenti connessi da un dispositivo mobile.

Queste persone ricercano sul motore di ricerca ma non solo. Infatti, le campagne pubblicitarie online per smartphone hanno l’obiettivo di generare chiamate, download, visite sul sito web e tanto altro ancora. Trovare nuovi clienti ovunque essi siano è la potenzialità di tali strumenti.

Nextredigital.it fornisce una giusta interpretazione ma soprattutto riassume i punti fondamentali:

Oggi per Mobile Advertising si intende un sistema molto più ricco di opzioni e, soprattutto, di opportunità. Per riassumere il concetto possiamo individuare quattro punti fondamentali: Il Mobile Advertising comprende ogni tipo di pubblicità che appare sui dispositivi mobili (tablet e smartphone), che si connettono a Internet. Le tipologie di annunci utilizzate sono SMS, E-mail, banner pubblicitari all’interno dei siti web, pubblicità nativa su App. Il target è profilato accuratamente e gli annunci vengono profilati in base alle preferenze e alle caratteristiche dei consumatori. Gli annunci vengono ottimizzati per gli schermi piccoli, in modo che possano essere visualizzati bene dagli utenti.

Fai anche tu pubblicità online per i dispositivi mobile così: 5 trucchi!

Per fare pubblicità online per dispositivi mobile, abbiamo raccolto 5 trucchi direttamente offerti dal famosissimo motore di ricerca Google. Li descriveremo nel dettaglio di seguito.

1. Senza sito web ottimizzato per smartphone la pubblicità non funziona: si suggerisce di realizzare un blog o sito web performante e responsive per i dispositivi mobile. Esistono strumenti per fare test di velocità: prova anche con quelli.

2. Meglio annunci solo per smartphone escludendo il lato desktop: nella maggior parte dei casi è ottimo differenziare i formati per dispositivi computer per ottenere maggiori risultati. Puoi farlo scegliendo tra tipologie di campagne diverse, qualsiasi sia la piattaforma stai usando per farlo.

3. Impostare un target per smartphone è più pertinente: assicurati che la pubblicità arrivi direttamente dove deve arrivare e raggiunge le persone che usano i dispositivi smartphone. Aggiungendo il target specifico è possibile.

4. Imposta un aumento dell’offerta per i dispositivi mobile si raggiungono risultati ottimali: è il modo migliore per avere più possibilità di apparire prima della concorrenza, sul mobile.

5. Approfitta dei momenti che contano: dopo una qualsiasi pubblicità online a prova di smartphone, puoi imparare ad aumentarne il rendimento. Le risorse fornite aiutano ad ottimizzare la pubblicità per obiettivo.

Concludiamo con una citazione di diventaunmarketer.com che riteniamo importante da evidenziare: