Festa del Papà, i nuovi emozionanti spot di Mediaset per celebrare questa giornata

In occasione della Festa del papà, che si festeggia il 19 marzo di ogni anno, Mediaset ha lanciato due nuovi spot emozionanti per celebrare una figura importantissima in famiglia e per augurare a tutti i papà italiani una giornata allegra, serena e in salute. I due spot vanno in onda dal 16 al 19 marzo sulle reti del Biscione.

Vediamo qual è il segreto del successo dei nuovi spot Mediaset che celebrano la Festa del Papà.

Festa del Papà: Mediaset lancia due nuovi spot

Le letterine sono pronte, i regali sono incartati e i bambini non aspettano altro che il 19 marzo per celebrare la Festa del Papà, un'occasione unica per far sapere a loro quanto gli vogliamo bene.

Anche Mediaset ha deciso di lanciare due nuovi spot di 20 e 10 secondi per far capire quanto sia speciale il legame tra padre e figlio/a.

Delle campagne pubblicitarie emozionanti che, forse, non faranno piangere gli uomini ma che renderanno questa giornata ancora più memorabile.

Mediaset per la Festa del Papà: "Per tutte le volte che..."

Il primo spot Mediaset che celebra la giornata del 19 marzo si vedono una carrellata di immagini di papà con i propri figli, felici, spensierati, impegnati in piccole attività quotidiane.

Mentre nei primi anni di vita sono i genitori a occuparsi in tutto e per tutto dei bambini; di colpo, i ruoli si invertono e sono i figli a prendersi cura dei genitori, ringraziandoli per il sostegno, al forza, gli insegnamenti e tutto quello che hanno fatto per loro.

Per tutte le volte che…ti ho fatto ridere, ti ho fatto giocare, ti ho fatto addormentare, per tutte le volte che…grazie Papà!.

Una dedica speciale che possiamo arricchire con i nostri pensieri prima di farla vedere al Papà.

Mediaset per la Festa del Papà: "Il mestiere più bello"

Nel secondo spot, che dura circa 10 secondi, invece, viene celebrato il difficile mestiere del Padre, che solo pochi sanno portare a termine, con un claim molto significativo:

Papà, il mestiere più bello e importante del mondo. Auguri a tutti i papà.

Pochi secondi che racchiudono tantissime emozioni: con le voci dei bambini e le immagini che arrivano dritte al cuore, Mediaset è riuscito a entrare nelle case e soprattutto nei cuori degli italiani per portare a tutti i papà un augurio speciale, anche a coloro che stanno soffrendo o che stanno passando un momento difficile.

Il 19 marzo è la Festa del Papà, una giornata interamente dedicata a una figura importantissima in famiglia e soprattutto un esempio impareggiabile per i più piccoli.