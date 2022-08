Non si sente molto spesso parlare di questo tipo di marketing che sta diventando sempre più utile per comunicare in modo efficace messaggi promozionali. Vediamo come funziona con esempi e potenzialità per il futuro.

Tra le tante modalità che possiamo usufruire grazie al progredire della tecnologia, troviamo il marketing di prossimità. Ma cosa significa esattamente? Immergiamoci per qualche minuto in questa interessante tecnica di vendita diretta al cliente, che rappresenta il futuro dell’advertising.

Marketing di prossimità: cos’è e come funziona

Il marketing di prossimità, in inglese Proximity Marketing, è una tipologia di marketing che si serve della tecnologia più moderna per ottenere i risultati desiderati da un brand. Come si può intuire dalla parola stessa, il marketing di prossimità utilizza la vicinanza per inviare sullo smartphone del prospect alcuni messaggi, solitamente promozionali o di scontistica, per invogliarlo all’acquisto o, comunque, a compiere un’azione tramite Call To Action.

Lavorando sulla prossimità, è bene specificare che questa tecnica di vendita opera su un’area geografica ben delimitata attraverso tecnologie ormai di uso comune. Una di queste, per esempio, è la tecnologia Bluetooth, che utilizza le onde radio per comunicare tra due o più dispositivi come gli smartphone. Un aspetto importante è che, diversamente ad esempio alla newsletter, dove il destinatario riceve una mail dopo essersi iscritto, nel marketing di prossimità non esiste un target profilato, perché il messaggio promozionale viene recepito da tutte le persone che si trovano in un’area specifica.

I vantaggi del marketing di prossimità

Data la facilità di utilizzo di questa tecnologia, troviamo 3 grandi vantaggi di questo tipo di strategia:

Tempestività: in un mondo dove tutto è più veloce, deve esserlo anche il marketing; in particolare è rapido perché, grazie alla tecnologia in esso contenuta, riesce ad inviare in pochissimi secondi il messaggio promozionale. Questo aumenta l’efficacia della strategia di comunicazione pubblicitaria e la possibilità di chiudere la vendita

Analisi dei risultati: essendo una strategia che utilizza dispositivi digitali, rete internet e bluetooth, si può sfruttare l’analisi dei dati per capire precisamente quanto è stata utile in termini di risultati finali

Geolocalizzazione: è la caratteristica principale e porta con sé un enorme vantaggio: quello di colpire esattamente le persone che subentrano all’interno di una specifica area geografica, aumentando l’efficacia della pubblicità di prossimità

Tipi di marketing di prossimità

Esistono differenti tipologie di marketing di prossimità, vediamo insieme qualche esempiopratico per comprendere meglio come opera e come sfruttarne al meglio le potenzialità:

Bluetooth: come già accennato in precedenza, il bluetooth è, più che una strategia, una tecnologia che permette di creare tipi di marketing di prossimità. Senza di esso, non esisterebbe una grande fetta di questo mercato

QR Code: l’ormai abusato QR Code è un metodo che permette ai passanti che si trovano in una determinata area di inquadrare il codice con il proprio smartphone e atterrare in una pagina di destinazione o landing page

Wi-Fi: in alcune aree geografiche viene offerta una connessione internet gratuita in cambio di alcuni dati sensibili, come nome, cognome, mail e numero di cellulare

Radiofaro: è un piccolo dispositivo che utilizza la tecnologia bluetooth per captare dei dispositivi attivi e inviare in automatico messaggi promozionali. Questo dispositivo viene solitamente installato vicino alla porta di ingresso di alcuni negozi retail, influenzando le decisioni dei passanti

Sampling & Gadgeting: metodo offline ma sempre valido è quello della distribuzione di volantini o gadget. Anche se i passanti amano il digitale, sono ancora affascinati dall’interazione con una persona in carne ed ossa

NFC: Acronimo di Near Field Communication, è una tecnologia che, senza l’utilizzo di connessione internet, tramite micro trasmettitori riesce ad inviare informazioni in modalità wireless, alle persone che si avvicinano (e che supportano questa tecnologia sui propri smartphone)