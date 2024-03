L'intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio diventa un meme: ecco i migliori sul web

L'intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio ha registrato un vero e proprio boom di ascolti, ma per molti si è trattato soltanto di un'occasione persa: le parole dell'influencer non hanno chiarito nulla più di quello che già si sapeva e per questo sono apparsi sul web tantissimi meme divertenti.

A partire da "Pensati libera", in riferimento alla frase portata a Sanremo da Chiara Ferragni, alle vignette umoristiche: ecco i meme più belli sull'intervista dell'imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni da Fazio, l'intervista diventa un meme

Gli utenti su social - in particolare su X - si sono sbizzarriti nella pubblicazione di meme divertenti e vignette umoristiche dopo la prima intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio, chiacchierata successiva allo scandalo del pandoro-gate.

Nonostante le domande che le sono state poste, per molti utenti l'intervista è stata una vera e propria occasione persa, in quanto non ha chiarito nulla più di quello che già si sapeva. Si è parlato di errore di comunicazione, che è poi diventato un fraintendimento dei consumatori rispetto allo scandalo Balocco.

E di qui sono nate le vignette "Ma mi faccia il piacere" di Totò; oppure l'immagine del salotto di Fabio Fazio con un pandoro al posto di Chiara Ferragni sulla poltroncina del programma tv.

In riferimento al video di scuse nel quale Chiara aveva indossato la tuta grigia andata sold out in poche ore, l'influencer ha confessato di essersi truccata quel giorno e di aver indossato quell'outfit già dai tre giorni precedenti. Non c'era nulla di preparato.

Tuttavia gli utenti del web non le hanno risparmiato nemmeno questo: nonostante le numerose scuse dell'ultimo periodo, nel programma di Fazio l'influencer avrebbe parlato di fraintendimento dei consumatori, che non avrebbero ben capito il meccanismo della beneficenza con il pandoro Balocco.

L'intervista di Chiara Ferragni: "Pensati libera... dalle domande"

Inutile dire che la ormai celebre frase "Pensati libera" che Chiara aveva portato a Sanremo 2023, è stata strumentalizzata e modificata in moltissime immagini che sono apparse sul web.

A partire dalla polemica di Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni: la giornalista e opinionista del Fatto avrebbe attaccato l'influencer per ciò che non ha detto, o meglio quello che è stato omesso dall'intervista. Di qui la frase: "Pensati libera... dalle domande".

Ma i meme sul web si sono sbizzarriti arrivando a modificare la frase in "Pensati non vittima", in riferimento alle dichiarazioni rilasciate da Chiara: la parola "fraintendimento" fa pensare che siano stati i consumatori ad aver capito male sulla beneficenza del pandoro Balocco.

C'è poi la frase "Ho sbagliato tutto", al posto di "Pensati libera": il riferimento potrebbe essere al fatto che, se lo scandalo non fosse accaduto, per Chiara non sarebbero stati mesi particolarmente difficili nei quali - come ha confessato nel programma - si è trovata al centro di una gogna mediatica.

E infine, riprendendo la questione dei fraintendimenti, sul web è apparsa anche "Pensati fraintesa".