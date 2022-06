Qualsiasi professionista del marketing digitale ti dirà che è essenziale disporre di una strumentazione SEO all’avanguardia. Esistono diversi software, sia gratuiti con opzioni premium che solo a pagamento, e noi li abbiamo provati tutti per parlartene oggi!

Non tutti gli strumenti SEO sono uguali, né tutti valgono il tempo e i soldi spesi, purtroppo. Quindi, in questo articolo, vedremo quali sono i migliori e valgono davvero la pena: ne abbiamo selezionati cinque che andremo ad approfondire nelle prossime sezioni.

Ma prima, un’introduzione agli strumenti SEO in generale

Non possiamo certo fare tutto da soli: gli strumenti SEO servono ad entrare nella mente dei motori di ricerca e dare loro esattamente cosa vogliono: contenuti rilevanti, che dimostrano di essere rilevanti. Nelle successive sezioni, vedremo una pletora di strumenti SEO che comprendono diverse funzionalità, ma tra quelle chiave troveremo:

La ricerca keyword

La ricerca sui competitors

L’analisi dei backlink

Audit sulla SEO tecnica

Tracciamento del posizionamento

Abbiamo deciso di escludere strumenti come BuzzSumo, Ninja Outreach e il Google Keyword Planner, non perché essi non siano strumenti validi ma perché non comprendono tutte le funzionalità sopracitate. Si tratta di strumenti specifici per una mansione ben precisa.

Gli strumenti che invece andremo ad analizzare in questo articolo sono omnicomprensivi, e comprendono anche una funzionalità di monitoraggio e generazione di report per tutti gli obiettivi. Utilizzando una dashboard multifunzione, ti verrà più semplice gestire i tuoi sforzi SEO.

Ciò che dovrai tenere a mente è prima di tutto il tuo budget: una volta che avrai trovato, nella lista, uno strumento che si allinei alle tue esigenze e alle risorse di cui disponi, non dovrai più cercare nient’altro!

Fine del preambolo: ecco i 5 migliori strumenti SEO da considerare se vuoi dare una significativa spinta alla tua strategia sui motori di ricerca!

1. Semrush: lo strumento per la SEO tutto in uno

Ti consigliamo di utilizzare Semrush se le tue priorità sono la ricerca keyword, l’analisi dei competitors e l’analisi del tuo sito web in relazione al posizionamento. Il prezzo parte da 113,99 euro al mese, ma è disponibile un periodo di prova di 7 giorni.

Semrush è un evergreen e uno degli strumenti preferiti dagli esperti, ma risulta proibitivo per i blog e i siti web che stanno solo iniziando. Tuttavia, potrebbe servirti conoscerlo per il futuro.

Conosciuto principalmente per la sua funzione di ricerca keyword e l’analisi dei competitors impeccabile, ti aiuterà a districarti nella giungla dei siti web per garantirti i primi posti sul SERP.

Potrai utilizzare lo strumento Semrush Keyword Magic per identificare le keyword migliori su cui concentrarti. Potrai inoltre trovare sia parole chiave singole che long-tail, con altissimo potenziale di traffico.

Dai un’occhiata alle keyword con meno volume di ricerca, bassa competizione e bassa difficoltà, e concentrati per creare contenuti su di esse. Scalerai il SERP in men che non si dica offrendo contenuti che non ha nessuno!

Gli strumenti di Semrush comprendono anche uno dei software per l’analisi di dominio più avanzati: grazie ad esso, potrai identificare in maniera semplice e veloce quali errori stai commettendo sul tuo sito web.

Funzionalità top:

Lo strumento per l’analisi dei domini di Semrush va a scandagliare la SEO tecnica per capire dove stai sbagliando se riscontri delle criticità.

L’analisi organica dei competitors ti aiuta a vedere quali sono le parole chiave più utilizzate – e che performano meglio – dai tuoi rivali.

Lo strumento Keyword Magic ti aiuterà a trovare le parole chiave migliori da utilizzare nelle tue campagne SEO e SEM

Con lo strumento di comparazione dei domini, potrai confrontare il tuo dominio con quello dei tuoi competitors e vedere quale sito web funziona meglio e perché

2. Ahrefs: lo strumento SEO per un’analisi dei backlink impeccabile

Ahrefs è uno strumento multifunzione per la SEO, che però è il numero uno quando si parla di analisi e strategia di backlink. Il piano base parte da 89€ al mese.

Si tratta dello strumento migliore perché dispone di un indicizzazione seconda solo a quella di Google, e di un’accuratezza di analisi impareggiabile sotto tutti i punti di vista. Per questo, è uno degli strumenti più utilizzati proprio dalle agenzie.

Ahrefs vanta l’indicizzazione più vasta a livello globale – dopo quella di Google – con un ammontare di backlink che supera i 16 trilioni, e i suoi crawler riescono a processare fino a 5 miliardi di pagine web ogni giorno.

Inoltre, dispone anche di un’interfaccia semplice e veloce da imparare, il che non è scontato per un tipo di strumentazione prodessionale come quella di Ahrefs.

Negli ultimi anni, Ahrefs si è evoluto in una vera e propria cassetta degli attrezzi multifunzione per qualsiasi strategia di marketing: dalla ricerca keyword, analisi del sito e dei contenuti, ricerca competitors, c’è proprio tutto.

Tuttavia, il suo cavallo di battaglia rimane sempre il Site Explorer, uno strumento per l’analisi e l’ottimizzazione dei backlink ed il relativo strumento di profilazione del traffico proveniente dagli stessi.

Grazie al Site Explorer, potrai vedere quali siti web linkano al tuo, e addirittura ai tuoi competitors, così da analizzare la loro strategia e “copiarla” per migliorare la performance. Potrai anche analizzare le keyword per cui i tuoi competitors rankano e vedere quali pagine portano il miglior traffico al tuo sito.

Infine, degno di nota, l’Ahrefs Rank Traker è uno degli strumenti più utilizzati per la SEO in generale. Grazie al Rank Tracker, potrai monitorare il posizionamento del tuo sito web nel tempo, e compararlo con quello dei competitors attraverso un report dettagliatissimo.

Funzionalità top:

Il Site Explorer ti fornisce una visuale a 360° del profilo backlink del tuo sito web – ma anche di quello dei tuoi competitors!

Il Rank Tracker ti permette di monitorare il tuo posizionamento su 170 paesi e compararlo con quello dei tuoi competitors

Con il Keyword Explorer, potrai trovare le parole chiave più rilevanti con i volumi di ricerca, difficoltà e altre metriche più precise che preferisci

3. HubSpot: lo strumento SEO che si concentra sulle conversioni

Il piano base di HubSpot parte da 41€ al mese, ed è già un ottimo prezzo per quello che offre, ma non si tratta del pacchetto completo. Il suo focus principale sono le conversioni, e l’ottimizzazione dei processi per arrivarci.

HubSpot fornisce una dashboard completa per la SEO e per il content marketing che ti aiuterà a costruire l’autorevolezza del tuo sito e ad aumentare le conversioni in un batter d’occhio.

Lo strumento SEO di HubSpot si integra con lo strumento per la content strategy, che ti permette di scoprire e posizionarti ai primi posti per gli argomenti più cercati a seconda del tuo settore. Questa integrazione può darti davvero una mano se lavori in un settore particolarmente di nicchia.

Dal momento che gli strumenti SEO di HubSpot lavorano fianco a fianco con strumenti di ottimizzazione delle conversioni – per lo sviluppo di landing page, A/B testing, chatbot e call-to-action – potrai davvero concentrarti sull’incrementare le conversioni grazie a uno strumento solo.

La pecca principale di HubSpot è il prezzo decisamente altissimo per un software per il marketing: per accedere al pacchetto completo, sarà infatti necessario sborsare 740€ al mese, cifra che per i più risulta proibitiva, se non più avanti.

Funzionalità top:

Hubspot fornisce suggerimenti per argomento basandosi su rilevanza, competizione e popolarità – nonché uno strumento di analisi per scoprire quali sono i topic che vanno più forte sul tuo sito

Potrai monitorare in maniera semplice e veloce la performance dei tuoi contenuti e vedere quali argomenti performano meglio

Potrai accedere a plugin utilissimi

Disporrai di uno strumento che ti aiuterà davvero a lavorare meglio sulle conversioni

4. Serpstat: lo strumento SEO per chi non ha troppe risorse da spendere

Per le piccole e medie imprese, Serpstat offre un piano a partire da 65€ al mese, il che è davvero conveniente considerati i prezzi che abbiamo visto fin’ora.

Il problema con la maggior parte degli strumenti SEO è infatti solitamente il prezzo: un qualsiasi altra dashboard ne costa almeno 90 al mese in su. Si tratta del prezzo iniziale nel settore, e quindi tutti – da Ahrefs a Hubspot fino a Moz – sparano prezzi inaccessibili per chi inizia.

Serpstat si discosta da questa idea, andando ad offrire una dashboard completa a soli 65€ al mese, rendendosi un’ottima alternativa ad altri strumenti decisamente più cari. Risulta ottimo per bloggers e piccole agenzie di comunicazione.

Lanciato nel 2013 come un semplice strumento per la ricerca keyword, oggi Serpstat si è evoluto in una dashboard omnicomprensiva sia in ambito SEO che per quanto riguarda la pubblicità PPC.

Grazie a Serpstat, potrai condurre la tua ricerca keyword, l’analisi dei competitors, analisi della SEO tecnica, analisi dei backlink e in generale tutto ciò che potresti chiedere a uno strumento SEO davvero completo.

Magari i dati non saranno precisi come quelli di Ahrefs, ma faranno comunque il loro lavoro nel guidarti all’ottimizzazione del tuo sito web.

Funzionalità top:

Il software avanzato di analisi tecnica ti aiuterà ad eliminare tutti gli errori che ti impediscono di posizionarti

Grazie alla ricerca che ricorda quella di Ubersuggest o Answer The Public, potrai trovare i migliori intenti di ricerca del tuo pubblico per qualsiasi nicchia

Mangools: altro strumento SEO ottimo a un prezzo abbordabile

Ultimo, ma non per importanza, abbiamo Mangools, la suite completa di strumenti per la SEO a un prezzo davvero interessante: si parte dai 30€ al mese.

Lanciato nel 2014, Mangools include 5 strumenti fondamentali per la SEO: KWFinder per la ricerca keyword, SERPChecker per l’analisi del SERP, LinkMiner per l’analisi dei backlink, SERPWatcher per l’analisi del posizionamento e SiteProfiler per un’analisi generale di un preciso sito web.

Mangools è conosciuto più che altro per il suo strumento di ricerca keyword, che ti aiuterà a trovare le parole chiave perfette da utilizzare per tutto: da articoli per un blog, contenuti per i siti web, landing pages, copy per pubblicità in PPC.

Funzionalità top:

KWFinder – lo strumento di ricerca per parole chiave di Mangools – ti permette di trovare le migliori idee per le keyword tramite dati accurati

Grazie al LinkMiner, potrai trovare e replicare i backlink più performanti dai tuoi competitors

SiteProfiler, il software di analisi per siti web, ti permette di analizzare non solo il tuo sito, ma anche quello dei competitors per carpire informazioni preziosissime!

