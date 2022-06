Ecco tre titoli azionari da cui è bene stare alla larga nelle prossime sedute per non mettere a rischio i propri investimenti.

Un vero e proprio flop: ecco come si può sintetizzare la strategia suggerita la scorsa settimana da Rick Munarriz, collaboratore di The Motley Fool.

L'esperto aveva consigliato di stare alla larga da Rite Aid, MicroStrategy e CVR Energy, in quanto considerati investimenti vulnerabili.

L'andamento registrato da questi tre titoli nelle ultime cinque sedute ha dimostrato esattamente il contrario.

Rit Aid è volato e ha guadagnato il 40%, seguito da MicroStrategy che è balzato del 23%, mentre CVR Energy si è lasciato alle spalle la settimana con un bilancio invariato.

In media i tre titoli azionari sono saliti dl 21%, ben oltre il rialzo del 6,4% messo a segno dall'S&P500.

Munarriz ammette di aver sbagliato, ricordando però al contempo di aver avuto ragione in 24 delle ultime 36 settimane.

Per l'ottava di Borsa che inizia oggi, il suggerimento è di stare alla larga da Micron Technology, Bed Bath & Beyond e National Beverage.

Micron Technology

Micron Technology è una delle poche società che riporta i dati finanziari questa settimana e l'appuntamento è per giovedì prossimo dopo la chiusura di Wall Street

Le soluzioni di memoria e storage della società si trovano in qualsiasi cosa, dai PC all'elettronica di consumo e alle automobili, quindi è facile capire perché sarebbe anche vulnerabile a un rallentamento economico globale.

Gli analisti sembrano aver ridimensionato le loro aspettative nell'ultimo mese, e non solo per l'esercizio in corso, ma anche per l'anno fiscale 2023.

Micron Technology è un titolo economico, ma con oltre la metà del suo portafoglio di prodotti orientato al mercato consumer, la società è più vulnerabile di quanto si possa pensare in questo clima economico incerto.

Bed Bath & Beyond

C'è una tendenza registrata nelle ultime settimane: i consumatori stanno spostando le loro abitudini di spesa dai prodotti per la casa e dalla merce generica alle esperienze.

Un'indicazione che non fa ben sperare per Bed Bath & Beyond che mercoledì diffonderà i conti degli ultimi tre mesi.

Il gruppo non ha centrato le stime del mercato in ognuna delle ultime quatro trimestrali e gli analisti si aspettano un calo delle vendite quest'anno.

Questo segnerebbe il quinto anno consecutivo in cui la top line va nella direzione sbagliata.

National Beverage

National Beverage con la sua linea LaCroix di bevande frizzanti aromatizzate ha trovato un modo per compensare un allontanamento dei consumatori dalle tradizionali bibite gassate, ma ora il mercato è affollato.

Potrebbe sorprendere scoprire che sono trascorsi quattro anni da quando National Beverage ha registrato una crescita annuale delle vendite a due cifre.

Il gruppo ha mancato le proiezioni sugli utili degli analisti in alcuni trimestri consecutivi.

È difficile giustificare gli attuali multipli dl titolo per un'azienda in un mercato spietato che sembra essere bloccato in una crescita delle vendite a una cifra.