Banco BPM ancora in positivo con alcuni rumor

Banco BPM in rialzo per la terza seduta di fila, sostenuto da alcune indicazioni di stampa: cosa bolle in pentola?

L’andamento poco mosso del Ftse Mib non sembra ostacolare gli acquisti sui titoli del settore bancario, che viaggiano tutti in positivo.

Banco BPM sale per la terza seduta di fila

Tra gli altri segnaliamo in particolare Banco BPM che, dopo aver guadagnato oltre un punto percentuale ieri, si muove in progresso per la terza seduta di fila oggi.

Mentre scriviamo, il titolo viene fotografato a 6,312 euro, con un vantaggio dell’1,25% e oltre 5,3 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 17 milioni.

Banco BPM: rumor sulla cessione di un portafoglio NPL

Banco BPM guadagna terreno sulla scia di alcune indiscrezioni di stampa, riportate in particolare da Milano Finanza, secondo cui il gruppo guidato da Giuseppe Castagna, nei prossimi giorni potrebbe avviare la dismissione di un portafoglio di NPL di gross book value pari a 500 milioni di euro, vale a dire circa il 13% del totale Gross NPE a fine 2023.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che nel corso del 2023 Banco BPM aveva già spesato rettifiche per far fronte a future cessioni per 700m milioni di euro, da completarsi entro il 2026.

Con la cessione del portafoglio, l’NPE Ratio di Banco BPM dovrebbe portarsi in area circa 3% dal 3,5% del 2023.

Banco BPM potrebbe inoltre procedere con la cessione di un portafoglio leasing, composto in gran parte da crediti non performing, per circa 400 milioni di euro.

Gli analisti della SIM milanese ricordano che Banco BPM ha un accordo per la gestione dei nuovi flussi di NPL con Gardant, servicer controllato dal Fondo Elliott attualmente in trattative esclusive per una possibile business combination con doValue.

In attesa di novità, non cambia la view di Equita SIM, che su Banco Bpm ribadisce la sua strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 6,1 euro.