Tra i bancari di Piazza Affari, oggi resiste Bper Banca che si mantiene ancorato al segno più, salendo quindi in controtendenza rispetto al comparto di riferimento.

Bper Banca vive una seduta speculare a quella di ieri

Dopo aver chiuso la giornata di ieri con un lieve calo dello 0,23%, il titolo oggi sta vivendo una seduta speculare.

A pochi minuti dalla chiusura delle contrattazioni, Bper Banca si presenta a 1,9175 euro, con un progresso dello 0,29% e oltre 3,8 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 14,5 milioni.

Bper Banca tiene duro malgrado Spread e BTP sotto scacco

Bper Banca prova a tenere duro malgrado i pessimi segnali che arrivano dal mercato obbligazionario, con tensioni sempre crescenti.

Lo Spread BTP-Bund si allarga ancora con decisione e sale del 3,45% a 206,7 punti base, sui top intraday.

Molto male i BTP che restano stretti nella morsa dei ribassisti, con i tassi sempre in salita, basti pensare che il rendimento del decennale oggi viaggia in rally del 4,42% al 3,31%.

Bper Banca: ok Antitrust ad acquisizione di Banca Carige

Intanto Bper Banca resta sotto la lente dopo che l'Autorità Garante della Concorrenza ha dato il via libera all'acquisizione di Banca Carige da parte dell'istituto di credito emiliano.

Nell'ambito della decisione, l`Antitrust ha indicato a Bper Banca la cessione di 48 filiali, di cui 13 in Sardegna, 19 in Liguria, 4 in Toscana, 7 in Emilia Romagna e 5 nel Lazio, pari a circa il 12% delle rete di sportelli complessiva di Banca Carige.

La cessione avverrà in favore di Banco Desio, che ha formulato un`offerta vincolate per le filiali, già sottoscritta da Bper Banca.

Bper Banca: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ricordano che Bper Banca ha già ricevuto l'autorizzazione da parte di BCE e IVASS per l'acquisizione della partecipazione di controllo in Banca Carige e che il closing definito del deal è atteso entro la prima decade di giugno.

Come già comunicato, a seguito dell'acquisizione, Bper Banca promuoverà un'OPA sul restante 20% di Banca Carige non detenuto, riconoscendo un corrispettivo di 0,8 euro per azione.

Bper Banca: Nexi acquisisce il suo merchant book

Da ricordare intanto che proprio ieri Nexi ha confermato, al termine del periodo di negoziazione esclusiva, di avere raggiunto un accordo con Bper Banca per l’acquisizione del merchant book della banca, oltre alla società Numera Sistemi e Informatica per una cifra di 318 milioni di euro, cui si aggiunge un earnout di 66 milioni di euro.

Dopo queste novità, non cambia la strategia di Equita SIM che su Bper Banca mantiene una view cauta, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 2,2 euro.