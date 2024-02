Danieli sale ancora dopo alcune news

Danieli ha vissuto un’altra seduta in salita dopo che ABS ha presentato ieri il piano di sostenibilità.

Un altro segno più per Danieli & C. che, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un lieve rialzo dello 0,16%, si è spinto in avanti anche oggi, mostrando più forza.

Danieli sale ancora a Piazza Affari

Il titolo si è fermato a 30,85 euro, poco sotto i massimi intraday, con un vantaggio dello 0,65% e oltre 50mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 60mila.

Danieli: ABS presenta piano di sostenibilità

Danieli ha guadagnato ancora terreno dopo che ABS, divisione Steelmaking del gruppo, ha presentato ieri il piano di sostenibilità finalizzato ad abbattere del 30% le emissioni entro il 2030.

Equita SIM fa sapere che larga parte degli investimenti erano già noti e inclusi nelle sue stime, ma la presentazione del piano ha fornito maggiori dettagli tecnici.

Danieli: cosa prevede il piano di ABS

In particolare, il piano prevede investimenti per complessivi 575 milioni di euro, di cui circa la metà entro il 2026.

Tra i principali interventi previsti vi sono una nuova linea di produzione da 700mila tonnellate, con un nuovo forno elettrico Danieli DigiMelter con tecnologia Q-One completamente chiuso, automatizzato e guidato da intelligenza artificiale.

Rispetto agli attuali forni di ABS (che saranno sostituiti nel 2028) il nuovo forno permette di ridurre del 25% le emissioni di Co2, del 15% i consumi elettrici e dell’80% i consumi di gas.

Previsti anche i pannelli fotovoltaici per una capacità di picco di 16 MW (i primi 5MW sono già stati installati).

Da segnalare anche un elettrolizzatore da 1,5MW per la produzione di idrogeno verde da utilizzare nei forni di riscaldo a parziale sostituzione del metano.

Previsti anche un progetto di carbon capture dei forni di riscaldo per la produzione di bicarbonato di sodio e un nuovo sistema di gestione del rottame per migliorare il trattamento della materia prima.

Secondo gli analisti di Equita SIM, si tratta di un piano importante, ma totalmente sostenibile, di investimenti, che consente ad ABS di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento commerciale in Europa tra i produttori di acciai speciali green.

Confermata la view positiva su Danieli che secondo Equita SIM merita una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 36,8 euro.