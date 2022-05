Danieli è scattato in avanti anche ieri, catalizzando gli acquisti sulla scia delle ultime novità.

A Piazza Affari prosegue il buon momento per Danieli & C. che ieri ha guadagnato ancora terreno, salendo per la terza seduta di fila.

Danieli: nuovo rally ieri

Dopo aver chiuso la giornata di mercoledì con un rialzo di oltre un punto percentuale, ieri il titolo ha fatto il pieno di acquisti.

A fine sessione Danieli si è fermato a 21,8 euro, con un rally del 4,81% alimentato da forti volumi di scambio, visto che sono passate di mano oltre 160mila azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a poco meno di 70mila.

Danieli: nuova commessa dalla Germania

Danieli & C. ha catalizzato gli acquisti sulla scia delle ultime novità sul versante societario.

Il gruppo tedesco Mubea ha commissionato a Danieli una nuova linea di saldatura a rotoli per alluminio che verrà installato a Košice, in Slovacchia.

La nuova linea permetterà a Mumbea di ampliare il proprio portafoglio prodotti nel campo della mobilità elettrica, producendo dischi di raffreddamento per le batterie dei veicoli elettrici. L’avvio dell’impianto è previsto entro luglio 2023.

Equita SIM evidenzia che non sono stati forniti dettagli sul valore della commessa che però gli analisti ritengono essere di piccola dimensione.

Danieli: pubblicato il REpowerEU

Danieli intanto è finito sotto la lente dopo che la Commissione Europea ha pubblicato mercoledì il REpowerEU.

Tra gli obiettivi dell’Unione Europa vi è la riduzione dei consumi di combustibile fossile nei settori hard-to-abate attraverso l’utilizzo dell’idrogeno nei processi produttivi.

Questo obiettivo verrà perseguito con un supporto finanziario diretto dell’Unione Europea attraverso l’Innovation Fund a progetti di transizione all’utilizzo dell’idrogeno nei processi industriali.

Per il settore siderurgico, la Commissione Europea si attende che circa il 30% della produzione europea di acciaio venga decarbonizzata entro il 2030 attraverso la sostituzione di altiforni in impianti di DRI ad idrogeno verde. L’investimento stimato è di circa 18-20 miliardi di euro, oltre 2 miliardi di euro l’anno per i prossimi 8 anni.

Danieli: notizie positive. La view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM parla di una notizia positiva per Danieli che conferma il forte interesse per gli impianti di DRI e i rilevanti investimenti attesi nei prossimi anni supportati da fondi dell’Unione Europea.

Gli esperti della SIM milanese sottolineano che Danieli, in partnership con Tenova, è tra i due produttori al mondo di impianti di DRI.

Nessun cambiamento alla strategia suggerita per Danieli che continua a piacere a Equita SIM, tanto che gli analisti hanno ribadito la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 32 euro per le azioni ordinarie e a 22 euro per quelle della categoria di risparmio.