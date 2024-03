ENI non reagisce alle novità dal Regno Unito

Al pari di quanto accade per il Ftse Mib, anche la seduta odierna di ENI prosegue senza infamia e senza lode, con i prezzi che oscillano intorno alla parità.

ENI oscilla sulla parità

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un lieve rialzo dello 0,24%, il titolo oggi fatica a imboccare una precisa direzione di marcia, dopo aver attraversato più volte la linea della parità in un verso e nell’altro.

Mentre scriviamo, ENI si presenta a 14,35 euro, con un lieve calo dello 0,07% e oltre 2,6 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco più di 10 milioni.

ENI frenato dalla debolezza del petrolio

Il titolo non trova certo supporto nell’andamento debole del petrolio che negli ultimi minuti si presenta a 80,9 dollari, con una flessione dello 0,21%.

ENI: ultime novità sul progetto CCS di HyNet NW

ENI non mostra particolari reazioni dopo che la società ha annunciato ieri di aver ricevuto l’autorizzazione dal Dipartimento per la Sicurezza Energetica e Net Zero UK (DESNZ) per la costruzione, messa in opera e riconversione dell'infrastruttura relativa al trasporto di CO2 del progetto HyNet North West.

L’autorizzazione è uno step significativo per il progetto, la cui Final Investment Decision è prevista entro settembre 2024.

I progetti CCS di ENI nel Regno Unito, riguardano HyNet North West e Bacton Thames Net Zero.

Il progetto HyNet, il sistema di trasporto e stoccaggio di Eni avrà una capacità di 4,5 mtpa di CO2 nella prima fase, per poi raggiungere dopo il 2030 le 10 mtpa.

HyNet contribuirà a decarbonizzare le industrie hard-to-abate in uno dei distretti industriali più energivori nel Regno Unito.

ENI: la view di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che la CCS è un fattore di crescita della redditività di ENI, all’interno del percorso della transizione energetica, con una capacità di stoccaggio (gross unrisked) di circa 3 GigaTon e un target di capacità di iniezione di CO2 di oltre 15 mtpa entro il 2030.

La CCS costituisce uno dei satelliti di ENI che potrebbe essere valorizzato tramite dismissione di una quota di minoranza.

Tuttavia, si trova ancora in una fase di maturazione e ragionevolmente richiederà ancora tempo per poter essere valorizzato.

Confermata la view positiva di Equita SIM su ENI, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 19,5 euro.