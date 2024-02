Borse troppo tranquille ora? Eur/Usd, Petrolio e Oro buy?

Le Borse viaggiano in prossimità dei massimi, in alcuni casi storici: quali le attese nel breve? La view di Emanuele Rigo.

Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, Market Analyst ad AlephFinance, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro si sta avvicinando all’area di 1,07. Si aspetta ulteriori indebolimenti o è possibile una reazione?

Con l’andamento dei dati macro molto forti negli Stati Uniti, per il momento la direzione presa dall’euro-dollaro è verso il basso.

C’è la possibilità di scendere anche sotto quota 1,07, in attesa di maggiori informazioni, tenendo presente che l’economia statunitense continua a mantenersi molto forte.

Una conferma è arrivata anche dagli ultimi dati e mi riferisco a quelli del mercato del lavoro, e questo continua a zavorrare la moneta unica.

Euro-Dollaro: le attese nel breve

L’euro-dollaro quindi può scendere ancora e non vedo ancora momenti di rimbalzo, con il cross che sotto quota 1,07 potrebbe spingersi anche fino ad area 1,065.

Non vedo crolli per l’euro-dollaro, anche perché buona parte del movimento è stata realizzata sui non farm pay-rolls venerdì scorso.

Ora prosegue la fase di debolezza e c’è ancora un po’ di momentum che può portare più in basso, ma in ottica di medio termine non mi sembra che il cross abbia la capacità di scendere tanto più di così.

La view sull’oro

Cosa può dirci in merito al recente andamento dell’oro e quali i possibili scenari nel breve?

Il movimento dell’oro nell’ultimo periodo è piuttosto analogo a quello dell’euro-dollaro ed è la forza del biglietto verde a fare da padrone.

Sul gold la dinamica dei non farm pay-rolls è stata analoga a quella dell’euro-dollaro, visto che eravamo intorno ai 2.070 dollari e siamo tornati al di sotto di area 2.050 dollari.

Ci può essere un po’ di ulteriore debolezza, con possibili flessioni fin verso i 2.030 dollari, ma rispetto all’euro-dollaro, che vede una fase molto prolungata di discesa, il gold continua a mantenersi su livelli di forza elevata, per cui sono possibili ulteriori salite.

In sostanza, prima è possibile una discesa verso i 2.030 dollari, per poi tornare al rialzo.

L’analisi del petrolio

Il petrolio ha ritracciato dopo i rialzi messi a segno di recente. C’è il rischio di ulteriori flessioni?

Avevamo detto che la fase di rialzo del petrolio avrebbe avuto vita breve e il ribasso da 78 a 72 dollari è stato piuttosto importante.

La discesa potrebbe proseguire con prossimo target in area 71-70 dollari al barile.

Come si muoveranno le Borse?

Ritiene che le Borse abbiano raggiunto dei target o si tratta ora solo di una pausa e poi si torna a salire?

A mio avviso si tratta solo di una pausa per le Borse e quindi ci possiamo aspettare ancora giornate un po’ interlocutorie, dopo le quali dovremmo vedere un po’ di ripartenza un po’ ovunque.

Wall Street è in prossimità dei record di sempre, addirittura l’S&P500 ha superato o top del 2019, la Cina si mantiene piuttosto debole, mentre l’Europa continua a macinare nuovi record un po’ dappertutto, sia sul Dax che sul Ftse Mib, mentre langue un po’ il Ftse100.

In generale la situazione tutto sommato è anche eccessivamente tranquilla e nel corso di questa settimana potremmo vedere un po’ di pausa prima di ripartire al rialzo.