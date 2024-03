La Fed lascia i tassi invariati a marzo e anticipa possibili tagli nel 2024

La FED lascia invariati i tassi d'interesse sul dollaro per marzo e annuncia possibili tagli per il 2024.

La Federal Reserve ha deciso: per il mese di marzo 2024 non ci saranno rincari o tagli del tasso d'interesse. Inoltre anticipa che, nel corso dell'anno, potrebbero esserci diversi tagli ai tassi d'interesse sul dollaro. La Fed lascia i tassi invariati per marzo 2024, ma quali sono i prossimi scenari?

Fed lascia i tassi invariati a marzo 2024

Nei mesi scorsi, i tassi d'interesse sul dollaro della Federal Reserve hanno raggiunto il loro massimo negli ultimi 23 anni, collocando i vari tassi in una forbice che va dal 5,25% al 5,5%.

Nell'ultima riunione, tenutasi a marzo 2024, la Fed ha stabilito che, per il mese corrente, non saranno effettuate operazioni e alterazioni del tasso d'interesse. Di conseguenza il tasso rimarrà invariato ai livelli fissati a luglio 2023, almeno fino alla prossima riunione.

Jerome Powell annuncia cautela

Durante la conferenza stampa a conclusione della riunione FED, il presidente della banca centrale degli USA, Jerome Powell, ha annunciato che per il momento la Fed non aumenterà ulteriormente i tassi d'interesse, né ridurrà i tassi.

Secondo le dichiarazioni di Powell, nel corso del 2024 ci si muoverà con cautela, osservando i dati in arrivo e agendo di conseguenza, nell'ottica di una stabilità economica e di un'inflazione al 2%.

Per essere precisi, in una nota ufficiale, si legge che gli obiettivi della FED rimangono invariati e che il target di un'inflazione al 2% è ancora l'obiettivo principale. Tale obiettivo è prossimo a essere raggiunto: pertanto, il comitato valuterà attentamente i dati in arrivo nei prossimi mesi e, sulla base di tali dati, potrà definire l'evoluzione delle prospettive e l'equilibrio dei rischi.

La FED, continua la nota, ritiene che non sarà possibile ridurre i tassi finché non si avrà maggiore stabilità nei livelli di inflazione al 2%.

Possibili tagli al tasso FED

Gli analisti attendono i primi tagli nei prossimi mesi e, per molti, nel corso del 2024 la FED attuerà almeno tre tagli al tasso d'interesse. Si ipotizza che questi tagli potrebbero arrivare dopo l'estate e nel 2024 potrebbero portare i tassi al 4,6%. Nei prossimi mesi, si attende quindi un calo di almeno 1 punto percentuale.

A sostegno di queste ipotesi giungono le parole di Jerome Powell, presidente della Fed, il quale nel corso della conferenza stampa ha dichiarato che probabilmente la Fed già nel 2024 procederà con i primi tagli al tasso d'interesse.

Tali tagli, tuttavia, avverranno solo in condizioni adeguate, ossia, con un'inflazione bassa e stabile e un'economia stabile.