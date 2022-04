Fincantieri pimpante dopo che CDP ha presentato la lista per il Cda, indicando Folgiero quale nuovo AD al posto di Bono. Cosa cambia per il gruppo?

A Piazza Affari la seduta odierna prosegue in buon rialzo per Fincantieri che, dopo aver ceduto circa mezzo punto percentuale ieri, si è posizionato da subito lungo la via dei guadagni oggi.

Fincantieri scatta in avanti dopo il calo della vigilia

Negli ultimi minuti Fincantieri si presenta a 0,625 euro, con un vantaggio del 2,71% e circa 2,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4 milioni.

Il titolo scatta in avanti dopo che ieri CDP, principale azionista di Fincantieri con una quota del 71,4%, ha presentato la lista per il CDA della società.

Fincantieri: CDP presenta lista per Cda. Folgiero al posto di Bono

CDP ha indicato come nuovo amministratore delegato Pierroberto Folgiero, attuale CEO e direttore Generale di Marie Tecnimont, che prenderà il posto di Giuseppe Bono, segnalando che quest'ultimo lascia la posizione dopo 20 anni.

Previsto un cambio anche alla presidenza del gruppo, visto che CDP ha proposto Claudio Graziano, generale dell’esercito italiano che attualmente presiede il Comitato militare dell’UE, che prenderà il posto dell’attuale presidente Giampiero Massolo.

Fincantieri sotto la lente di Equita SIM

Equita SIM ricorda che le nomine saranno ufficializzate dall’assemblea degli azionisti di Fincantieri prevista per il 16 maggio.

In attesa di novità gli analisti della SIM milanese mantengono una view cauta su Fincantieri, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,69 euro.

Fincantieri: Intesa Sanpaolo parla di discontinuità rispetto al passato

La stessa strategia è suggerita da Intesa Sanpaolo, con un rating "hold" appunto e un target price a 0,6 euro.

In merito alla lista presentata da CDP per il rinnovo del Cda di Fincantieri, gli analisti parlano di una chiara discontinuità rispetto al passato.

Intesa Sanpaolo crede che il nuovo Board avrà l'opportunità di ristrutturare il bilancio del gruppo, tenendo presente che il suo debito attuale è pari a 1 miliardo di euro e il rapporto debito-ebitda è di 2 volte.

Fincantieri: la view di Banca Akros

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Banca Akros che su Fincantieri mantengono fermo il rating "neutral", con un fair value a 0,8 euro.

Al pari degli analisti di Intesa Sanpaolo, anche quelli di Banca Akros parlano di un messaggio di discontinuità che ha voluto dare CDP con la sua lista.

Gli esperti riconoscono che la guida dell'AD Bono è stata segnata da innumerevoli successi commerciali e da una vivace attività di fusione e acquisizione.

L'attuale CEO in più occasioni ha escluso la necessità di un aumento di capitale per Fincantieri, a patto che non si realizzassero grandi operazioni di M&A.

Secondo Banca Akros, la nomina del nuovo CEO può suggerire che la strategia sia destinata a cambiare.

Pierroberto Folgiero potrebbe infatti avviare un'approfondita revisione delle attività, approdando nel peggiore dei casi a un aumento di capitale, come accaduto 8 anni quando arrivò alla guida di Maire Tecnimont.

Infine, relativamente ai rumor circa una possibile fusione tra Fincantieri e Leonardo, gli analisti di Banca Akros credono che mettere insieme queste due società avrebbe poco senso.

L'entità che nascerebbe dalla fusione, infatti, sarebbe un conglomerato che scambierebbe a uno sconto ancora maggiore rispetto ai competitors.