FinecoBank risale. La view degli analisti dopo i dati

FinecoBank in positivo dopo il calo della vigilia seguito alla diffusione dei conti del 2023 e del 4° trimestre.

Tra le blue chip che oggi riescono a mostrare più forza del Ftse Mib e a muoversi in controtendenza troviamo anche FinecoBank.

FinecoBank risale dopo il calo di ieri

Il titolo, dopo aver ceduto quasi due punti percentuali ieri, ha avviato gli scambi in calo oggi, per poi risalire la china e spingersi in avanti.

FinecoBank negli ultimi minuti si presenta a 12,905 euro, con un rialzo dello 0,55% e oltre 2,7 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,8 milioni.

FinecoBank: i conti dell’esercizio 2023

Il titolo resta sotto la lente all’indomani dei risultati del 2023, chiuso da FinecoBank con un utile netto in rialzo del 42% a 609,1 milioni di euro, mentre i ricavi sono aumentati del 30,6% a 1,24 miliardi di euro, grazie al forte aumento del margine finanziario.

Il risultato di gestione ha evidenziato un rialzo del 40,9% a 930,31 milioni di euro, mentre il cost-income ratio si è attestato al 24,1%.

FinecoBank: i dati del 4° trimestre del 2023

Nel solo quarto trimestre, FinecoBank ha riportato ricavi totali in rialzo del 22% a 321 milioni di euro, mentre l’utile netto è salito del 23% a 154,9 milioni e l’utile operativo del 28% a 238 milioni.

Il Cda della società ha deliberato di proporre all’assemblea la distribuzione di un dividendo 2024 di 0,69 euro per azione, da staccare lunedì 20 maggio, con pagamento il 22 maggio.

FinecoBank: guidance 2024 confermata

FinedcoBank ha conferma la guidance 2024, ma con un mix migliore, segnalando che i ricavi sono attesi intorno ai livelli record del 2023, con un miglioramento del mix a favore delle commissioni.

Questo grazie a ricavi investing in crescita a una doppia cifra bassa, a commissioni bancarie in linea con il 2023 e a ricavi brokerage attesi solidi.

Implicitamente gli analisti di Equita SIM stimano che la guidance punti ad un net interest income in calo a una singola cifra da media ad alta.

I costi sono attesi in rialzo del 6%, esclusi costi addizionali legati a Fineco Asset Management e spese di marketing aggiuntive.

Il dividendo 2024 è atteso in crescita, mentre per quanto riguarda l’acquisizione dei clienti, è attesa la prosecuzione del forte trend di crescita dei nuovi clienti.

Secondo gli analisti di Equita SIM, FinecoBank ha chiuso il quarto trimestre del 2023 con un utile netto del 6% sopra le loro attese, grazie a maggiori ricavi, guidati dal margine d’interesse, commissioni e minori costi operativi, in parte compensato da minor trading.

Equita SIM mantiene una view bullish su FinecoBank, ribadendo la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 16,5 euro.

FinecoBank: la view di Mediobanca

A puntare sul titolo è anche Mediobanca Research che ha un rating “outperform”, confermato dopo la trimestrale che ha evidenziato ricavi superiori alle stime e un dividendo in linea con le aspettative.

FinecoBank: Banca Akros dice buy

Buone notizie anche da Banca Akros, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare Finecobank, con un target price ridotto da 16 a 15 euro.

Secondo gli esperti, i risultati del 2023 e il dividendo sono leggermente migliori delle stime, ma la raccolta netta a gennaio è stata una sorpresa negativa.

Il titolo ieri è stato penalizzato dall’assenza di una guidance sul margine di interesse e sulla raccolta.