Ftse Mib: nuovo allungo sotto l’albero?

L’ultima seduta della settimana si è conclusa in ordine sparso per le Borse europee che, al pari di quanto accaduto nella sessione della vigilia, non sono riuscite a muoversi tutte nella stessa direzione di marcia.

Il Ftse100 è sceso in controtendenza, con una flessione dello 0,95%, mentre il Dax si è fermato sulla parità e il Cac40 è salito dello 0,28%.

Ftse Mib: settimana in lieve calo

Frazionalmente positiva la conclusione di Piazza Affari, dove il Ftse Mib si è presentato al close a 30.373 punti, con un lieve rialzo dello 0,05%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 30.593 e un minimo a 30.302 punti.

E’ preceduto dal segno meno il bilancio settimanale, visto che nelle ultime cinque sedute l’indice delle blue chip è sceso dello 0,1% rispetto al close del venerdì precedente.

In avvio di settimana il Ftse Mib ha provato ad avvicinare l’area dei 30.500 punti, con una violazione intraday della stessa, cui ha fatto seguito un ritorno verso area 30.300.

Da questo livello si è avuto un nuovo spunto rialzista fino all’area dei 30.650, con un ripiegamento poco sotto i 30.400 punti in chiusura di settimana.

Ftse Mib: sorprese al rialzo prima di Natale?

Il Ftse Mib sta incontrando qualche difficoltà in area 30.500, superata solo nell’intraday fino a questo momento.

E’ anche vero che la tenuta di questo livello non ha prodotto per ora ripiegamenti degni di nota, con le quotazioni che si mantengono a poca distanza dallo stesso.

Solo con una rottura in chiusura di sessione di area 30.500/30.600 si potrà assistere a ulteriori sviluppi positivi, con primo approdo in area 30.800 e allungo successivo fino ai 31.000 punti,

Al di sopra di tale livello il Ftse Mib potrà dare vita a estensioni rialziste fin verso i 31.500 punti, raggiunti i quali si dovrebbe assistere a una pausa prima di nuove salite.

Fino a quando l’indice non riuscirà a spingersi con decisione sopra i 30.500/30.600 punti, non saranno da escludere degli storni.

Un primo livello da monitorare sarà in area 30.200, sotto cui il focus si sposterà sulla soglia psicologica dei 30.000 punti.

Oltre questa soglia, il Ftse Mib andrà a esplorare livelli più bassi, con ripiegamenti verso i 29.800 e i 29.500 punti prima e in seguito in direzione dei 29.200 e dei 29.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prima seduta della prossima settimana non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo negli Stati Uniti.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si guarderà alla Germania, dove sarà reso noto l’indice IFO che a dicembre dovrebbe salire da 87,3 a 88 punti.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari entrerà in vigore la variazione dei panieri annunciata nelle scorse settimane.

Brunello Cucinelli entrerà a far parte del Ftse Mib al posto di CNH Industrial, mentre nel Ftse Italia MidCap entreranno d’Amico Int. Shipping, Philogen e Saes Getters, in sostituzione di Antares Vision, Eurogroup Laminations e Brunello Cucinelli.

Da segnalare che, sempre lunedì 18 dicembre, IRCE tornerà nel paniere del Ftse Italia Star.

Da lunedì sarà efficace la fusione tra Mondo TV France e Mondo TV Suisse, con conseguente delisting di quest’ultima.

Sempre lunedì prenderà il via, per concludersi il 12 gennaio 2024, l’OPA volontaria totalitaria promossa da Cometa sulle azioni Servizi Italia.